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"أنصار الله": 3 آلاف يمني عالق في الأردن بعد تدمير إسرائيل مطار صنعاء
"أنصار الله": 3 آلاف يمني عالق في الأردن بعد تدمير إسرائيل مطار صنعاء
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الجمعة، تعرض مطار صنعاء الدولي لأضرار جسيمة نتيجة غارات إسرائيلية، مما أدى إلى عرقلة عودة أكثر من 3 آلاف مواطن يمني... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T10:18+0000
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وصرح خالد الشايف، مدير مطار صنعاء الدولي، لموقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة بأن المنشأة تعرضت لـ"عدوان مباشر" شمل إطلاق أكثر من 15 صاروخاً استهدف البنية التحتية للمطار، مما أدى لتدمير صالات السفر ومرافق المعاملات وأنظمة التشغيل بالكامل.وأوضح الشايف أن العالقين يشملون حالات إنسانية عاجلة من المرضى والطلاب والمغتربين، الذين كان من المقرر عودتهم بمعدل 300 مسافر يومياً، مشيراً إلى بدء الفرق الفنية أعمال الصيانة مع توقع استئناف جزئي للرحلات خلال أسبوع.أفاد خالد الشايف، بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطيران المدني جراء الغارات الإسرائيلية تعد جسيمة جداً، حيث ما تزال الفرق الهندسية تعمل على تقييم حجم الخسائر الكامل. وشملت الأضرار عدة جهات رئيسية تشمل الهيئة العامة للطيران، الخطوط الجوية اليمنية، شركة النفط، الأسواق الحرة، بالإضافة إلى مستثمرين محليين.وأوضح الشايف أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية قبل الضربات تمثلت في إخلاء المطار من جميع التجهيزات القابلة للنقل، ولم يتبق سوى الحد الأدنى من المعدات اللازمة لتسيير عدد محدود جداً من الرحلات.وأضاف الشايف: "كان من المقرر إطلاق رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار صنعاء هذا العام كما حدث العام الماضي، كما توقفت تماماً رحلات الشحن الجوي للبضائع والمساعدات الإنسانية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد".وفي ختام تصريحه، أكد مدير المطار أن فرق الصيانة بدأت عملها فوراً بعد الضربات، حيث يعمل فريقان على مدار الساعة: فريق متخصص في إصلاح وتأهيل صالات المطار، وآخر مسؤول عن صيانة المدرج، متوقعا أن يعود المطار للعمل بشكل جزئي خلال أسبوع، مع وضع ترتيبات بديلة لاستقبال المسافرين في حال تأخر إصلاح الصالات الرئيسية.يأتي هذا الإعلان بعد يومين من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.
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https://sarabic.ae/20250508/أنصار-الله-الرد-على-العدوان-الإسرائيلي-سيكون-مزلزلا-1100319577.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

"أنصار الله": 3 آلاف يمني عالق في الأردن بعد تدمير إسرائيل مطار صنعاء

10:18 GMT 10.05.2025
© Sputnik . Ahmed ABdelwahabقصف مطار صنعاء
قصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Ahmed ABdelwahab
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الجمعة، تعرض مطار صنعاء الدولي لأضرار جسيمة نتيجة غارات إسرائيلية، مما أدى إلى عرقلة عودة أكثر من 3 آلاف مواطن يمني عالقين في المملكة الأردنية.
وصرح خالد الشايف، مدير مطار صنعاء الدولي، لموقع "26 سبتمبر" التابع للجماعة بأن المنشأة تعرضت لـ"عدوان مباشر" شمل إطلاق أكثر من 15 صاروخاً استهدف البنية التحتية للمطار، مما أدى لتدمير صالات السفر ومرافق المعاملات وأنظمة التشغيل بالكامل.
وأوضح الشايف أن العالقين يشملون حالات إنسانية عاجلة من المرضى والطلاب والمغتربين، الذين كان من المقرر عودتهم بمعدل 300 مسافر يومياً، مشيراً إلى بدء الفرق الفنية أعمال الصيانة مع توقع استئناف جزئي للرحلات خلال أسبوع.
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أفاد خالد الشايف، بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطيران المدني جراء الغارات الإسرائيلية تعد جسيمة جداً، حيث ما تزال الفرق الهندسية تعمل على تقييم حجم الخسائر الكامل. وشملت الأضرار عدة جهات رئيسية تشمل الهيئة العامة للطيران، الخطوط الجوية اليمنية، شركة النفط، الأسواق الحرة، بالإضافة إلى مستثمرين محليين.
وأوضح الشايف أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية قبل الضربات تمثلت في إخلاء المطار من جميع التجهيزات القابلة للنقل، ولم يتبق سوى الحد الأدنى من المعدات اللازمة لتسيير عدد محدود جداً من الرحلات.
وأضاف الشايف: "كان من المقرر إطلاق رحلات حجاج بيت الله الحرام من مطار صنعاء هذا العام كما حدث العام الماضي، كما توقفت تماماً رحلات الشحن الجوي للبضائع والمساعدات الإنسانية، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد".
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8 مايو, 15:18 GMT
وفي ختام تصريحه، أكد مدير المطار أن فرق الصيانة بدأت عملها فوراً بعد الضربات، حيث يعمل فريقان على مدار الساعة: فريق متخصص في إصلاح وتأهيل صالات المطار، وآخر مسؤول عن صيانة المدرج، متوقعا أن يعود المطار للعمل بشكل جزئي خلال أسبوع، مع وضع ترتيبات بديلة لاستقبال المسافرين في حال تأخر إصلاح الصالات الرئيسية.
يأتي هذا الإعلان بعد يومين من شن إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحاً حسب بيان الجماعة.
وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية تأييداً للفلسطينيين.
يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقاً لإحصاءات محلية.
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