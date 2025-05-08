https://sarabic.ae/20250508/أنصار-الله-الرد-على-العدوان-الإسرائيلي-سيكون-مزلزلا-1100319577.html
"أنصار الله": الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلا
"أنصار الله": الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلا
سبوتنيك عربي
توعّدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، إسرائيل بـ"رد عاجل ومزلزل" على الغارات جوية التي نفذتها تل أبيب على منشآت حيوية في مناطق سيطرة الجماعة، بينها... 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T15:18+0000
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وقال المجلس السياسي الأعلى التابع لـ"أنصار الله"، في بيان نقله مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء عبر منصة "إكس": "اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة".وتابع المجلس السياسي لـ"أنصار الله"، أن "اليمن انتصر في إفشال محاولات ثنيه عن إسناد غزة".ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، 5 غارات على مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، أدت إلى إخراجه عن الخدمة، واستهدفت بـ8 غارات أخرى محطتي ذهبان وحزيز لتوليد الكهرباء شمال وجنوب صنعاء، أسفرت عن إندلاع حرائق هائلة، كما قصفت بثلاث غارات محطة توزيع الكهرباء في منطقة عصر غرب العاصمة.فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، مقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين، بالغارات الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20250505/كيف-تجاوز-صاروخ-أنصار-الله-منظومتي-السهم-الحديدي-وثاد؟-تقرير-إسرائيلي-يكشف-حقائق-مهمة-1100167140.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله": الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلا
توعّدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، إسرائيل بـ"رد عاجل ومزلزل" على الغارات جوية التي نفذتها تل أبيب على منشآت حيوية في مناطق سيطرة الجماعة، بينها مطار صنعاء الدولي وميناء الحُديدة غربي اليمن.
وقال
المجلس السياسي الأعلى التابع لـ"أنصار الله"، في بيان نقله مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء عبر منصة "إكس": "اليمن يتموضع بقوة في المنطقة ويواصل دعم غزة".
وأضاف البيان أن "الجهوزية العسكرية عالية وعلى كل المستويات والرد على العدوان الإسرائيلي، سيكون مزلزلًا وبزخم كبير وسيكون قريبًا"، مؤكدًا أن "العدو الإسرائيلي سينال العقاب الرادع جراء ما أقدم عليه".
وتابع المجلس السياسي لـ"أنصار الله"، أن "اليمن انتصر في إفشال محاولات ثنيه عن إسناد غزة".
واعتبر البيان أن "صمود وثبات الشعب اليمني كان جبهة موازية للقوات المسلحة اليمنية، التي أذهلت كل العالم".
ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية، 5 غارات على مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، أدت إلى إخراجه عن الخدمة، واستهدفت بـ8 غارات أخرى محطتي ذهبان وحزيز لتوليد الكهرباء شمال وجنوب صنعاء، أسفرت عن إندلاع حرائق هائلة، كما قصفت بثلاث غارات محطة توزيع الكهرباء في منطقة عصر غرب العاصمة.
فيما أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، مقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين، بالغارات الإسرائيلية.