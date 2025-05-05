https://sarabic.ae/20250505/كيف-تجاوز-صاروخ-أنصار-الله-منظومتي-السهم-الحديدي-وثاد؟-تقرير-إسرائيلي-يكشف-حقائق-مهمة-1100167140.html

كيف تجاوز صاروخ "أنصار الله" منظومتي "السهم الحديدي" و"ثاد"؟.. تقرير إسرائيلي يكشف حقائق مهمة

كيف تجاوز صاروخ "أنصار الله" منظومتي "السهم الحديدي" و"ثاد"؟.. تقرير إسرائيلي يكشف حقائق مهمة

سبوتنيك عربي

كشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، عن سبب فشل اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلقته جماعة "أنصار الله" من اليمن، أمس الأحد، وسقط بالقرب من مطار بن غوريون، رغم... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T06:55+0000

2025-05-05T06:55+0000

2025-05-05T06:55+0000

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وأوضح الجيش أن الخلل كان في الصاروخ الاعتراضي نفسه، إذ واجه مشكلة تقنية حالت دون نجاح عملية التصدي، رغم أن أنظمة الرصد والتشغيل والإنذار عملت بالشكل المطلوب.ووفقا للنتائج الأولية للتحقيق، فقد أفاد الجيش الإسرائيلي بأن أنظمة الكشف والدفاع وآليات الإنذار تعمل بكفاءة، إلا أن الصاروخ الاعتراضي واجه "مشكلة فنية"، مما أدى إلى فشل محاولة الاعتراض، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية. وتجاوز صاروخ "أنصار الله" الدفاعات الجوية المتقدمة الإسرائيلية والأمريكية "السهم الحديدي" و"ثاد"، ما تسبب بحدوث انفجار قرب المطار، ودفع سلاح الجو لفتح تحقيق شامل في الحادثة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الأحد: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".وأضاف سريع "في وقت سابق مساء أمس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل.وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.

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