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شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بعد استهداف "أنصار الله" لمطار بن غوريون
شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بعد استهداف "أنصار الله" لمطار بن غوريون
سبوتنيك عربي
ألغت عدة شركات طيران كبرى، بينها "لوفتهانزا" الألمانية و"إير فرانس" الفرنسية و"دلتا" الأمريكية و"ويز إير" الهنغارية، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T15:22+0000
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وقالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" إن مجموعة "لوفتهانزا" - التي تشمل أيضاً الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل - ألغت جميع رحلاتها إلى مطار بن غوريون المقرر إقلاعها يوم الأحد من فرانكفورت وفيينا وزيورخ وميونخ، حتى يوم الثلاثاء.في السياق ذاته، أعلنت شركة "ويز إير" إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح الثلاثاء بينما "تراقب الوضع عن كثب"، كما أوقفت الخطوط الجوية الإسبانية "إير أوروبا" رحلتها المقررة من مدريد إلى تل أبيب، مشيرة إلى "أسباب أمنية".وألغت "إير فرانس" رحلاتها إلى تل أبيب يوم الأحد، بينما ألغت شركة "دلتا" الأمريكية رحلتها المسائية من مطار "جي إف كي في" نيويورك إلى بن غوريون، لكنها لم تصدر بعد أي إعلان رسمي بشأن خدمات الرحلات إلى إسرائيل.وألغت الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى مايو/ أيار، بينما ألغت الخطوط الجوية الهندية جميع رحلاتها حتى السادس من مايو.في وقت سابق من اليوم، أوقف مطار بن غوريون عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتاً بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، قبل دقائق من دخوله المجال الجوي الإسرائيلي. وفشلت قوات الدفاع الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ الذي سقط داخل أرض المطار، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، وأعيد فتح المطار بالكامل بعد ساعة من الحادث.وقالت رفيتال بن ناتان، الرئيس التنفيذي لشركة أوفاكيم للسياحة: "على عكس الأحداث السابقة التي أُغلق فيها المطار لفترة قصيرة، هذه المرة يبلغ وكلاء السفر لدينا عن عدد أقل من المكالمات والمزيد من الأشخاص غير المبالين بالوضع"، وأضافت: "ما زال من الصعب تحديد وضع عمليات شركات الطيران في إسرائيل".وتابعت بن ناتان: "إن عودة مطار بن غوريون الدولي إلى النشاط بسرعة يعيد الشعور بالثقة؛ ومع ذلك، قد نرى شركات طيران دولية ستستغرق الأيام القليلة المقبلة لمراقبة الوضع".يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية كانت قد أعلنت، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.وقال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الأحد: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".وأضاف سريع: "في وقت سابق مساء أمس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, أخبار اليمن الأن

شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بعد استهداف "أنصار الله" لمطار بن غوريون

15:22 GMT 04.05.2025 (تم التحديث: 15:23 GMT 04.05.2025)
© AP Photo / Oded Baliltyمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Oded Balilty
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ألغت عدة شركات طيران كبرى، بينها "لوفتهانزا" الألمانية و"إير فرانس" الفرنسية و"دلتا" الأمريكية و"ويز إير" الهنغارية، اليوم الأحد، جميع رحلاتها المقررة إلى تل أبيب، بعد استهداف مطار بن غوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي قادم من اليمن.
وقالت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" إن مجموعة "لوفتهانزا" - التي تشمل أيضاً الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وبروكسل - ألغت جميع رحلاتها إلى مطار بن غوريون المقرر إقلاعها يوم الأحد من فرانكفورت وفيينا وزيورخ وميونخ، حتى يوم الثلاثاء.

وقالت "لوفتهانزا" في بيان: "نظرا للوضع الراهن، قررت مجموعة لوفتهانزا تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو/ أيار بما في ذلك ذلك اليوم"، وأضافت: "سيتم إخطار الضيوف المتأثرين بهذا القرار وإعادة حجزهم على رحلات بديلة حسب التوفر".

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في السياق ذاته، أعلنت شركة "ويز إير" إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح الثلاثاء بينما "تراقب الوضع عن كثب"، كما أوقفت الخطوط الجوية الإسبانية "إير أوروبا" رحلتها المقررة من مدريد إلى تل أبيب، مشيرة إلى "أسباب أمنية".
وألغت "إير فرانس" رحلاتها إلى تل أبيب يوم الأحد، بينما ألغت شركة "دلتا" الأمريكية رحلتها المسائية من مطار "جي إف كي في" نيويورك إلى بن غوريون، لكنها لم تصدر بعد أي إعلان رسمي بشأن خدمات الرحلات إلى إسرائيل.
وألغت الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى مايو/ أيار، بينما ألغت الخطوط الجوية الهندية جميع رحلاتها حتى السادس من مايو.
في وقت سابق من اليوم، أوقف مطار بن غوريون عمليات الإقلاع والهبوط مؤقتاً بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، قبل دقائق من دخوله المجال الجوي الإسرائيلي. وفشلت قوات الدفاع الإسرائيلية في اعتراض الصاروخ الذي سقط داخل أرض المطار، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، وأعيد فتح المطار بالكامل بعد ساعة من الحادث.
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وقالت رفيتال بن ناتان، الرئيس التنفيذي لشركة أوفاكيم للسياحة: "على عكس الأحداث السابقة التي أُغلق فيها المطار لفترة قصيرة، هذه المرة يبلغ وكلاء السفر لدينا عن عدد أقل من المكالمات والمزيد من الأشخاص غير المبالين بالوضع"، وأضافت: "ما زال من الصعب تحديد وضع عمليات شركات الطيران في إسرائيل".
وتابعت بن ناتان: "إن عودة مطار بن غوريون الدولي إلى النشاط بسرعة يعيد الشعور بالثقة؛ ومع ذلك، قد نرى شركات طيران دولية ستستغرق الأيام القليلة المقبلة لمراقبة الوضع".
يذكر أن جماعة "أنصار الله" اليمنية كانت قد أعلنت، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.
وقال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الأحد: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".
وأضاف سريع: "في وقت سابق مساء أمس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".
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