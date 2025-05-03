https://sarabic.ae/20250503/سلسلة-غارات-أمريكية-تستهدف-معاقل-أنصار-الله-وسط-وشمال-اليمن-1100121557.html

سلسلة غارات أمريكية تستهدف معاقل "أنصار الله" وسط وشمال اليمن

سلسلة غارات أمريكية تستهدف معاقل "أنصار الله" وسط وشمال اليمن

سبوتنيك عربي

جددت القوات الأمريكية، اليوم السبت، قصفها الجوي على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، مستهدفاً العاصمة صنعاء، ومحافظتي عمران والجوف شمالي البلاد، ضمن... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T02:02+0000

2025-05-03T02:02+0000

2025-05-03T02:02+0000

قصف اليمن

الحرب على اليمن

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

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صنعاء – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت 5 غارات على مواقع عسكرية لـ "أنصار الله" شمال شرقي العاصمة صنعاء، مشيراً إلى أن قصفاً جوياً أمريكياً بـ 3 غارات استهدف مواقع للواء "29 ميكا" في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال اليمن.في السياق نفسه، ذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله" أن "العدوان الأمريكي استهدف بـ 8 غارات مديرية خب والشعف في محافظة الجوف"، دون تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي والخسائر الناجمة عنه.ويأتي القصف الجوي المكثف، بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية 9 غارات على ميناء رأس عيسى النفطي في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة غربي البلاد.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" مقتل 12 شخصاً وإصابة 4 آخرين، إثر غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن)، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة، مقتل 68 مهاجراً أفريقياً غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على مركز إيواء في محافظة صعدة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20250503/غارة-أمريكية-تستهدف-ميناء-نفطي-تديره-أنصار-الله-غربي-اليمن-1100121368.html

https://sarabic.ae/20250501/الطيران-الأمريكي-يشن-غارات-جوية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1100099092.html

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قصف اليمن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية