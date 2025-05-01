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https://sarabic.ae/20250501/الطيران-الأمريكي-يشن-غارات-جوية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1100099092.html
الطيران الأمريكي يشن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء
الطيران الأمريكي يشن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء
سبوتنيك عربي
نفذت مقاتلات أمريكية، اليوم الجمعة، غارات على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء وضواحيها، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة... 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T23:28+0000
2025-05-01T23:30+0000
قصف اليمن
الحرب على اليمن
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
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صنعاء – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت غارتين على جبل عطان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة.وأضاف أن غارة جوية أمريكية استهدفت مبنى في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء.وذكر المصدر أن مقاتلات أمريكية قصفت بغارة موقعا لـ"أنصار الله" في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية سلسلة غارات على محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، استهدفت مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، فيما استهدفت 5 غارات أخرى محيط مدينة صعدة (شمال غربي البلاد)، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" ارتفاع ضحايا غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن) إلى 12 قتيلا و4 جرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة مقتل 68 مهاجرا أفريقيا غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على مركز إيواء في محافظة صعدة.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250430/غارات-أمريكية-تستهدف-مواقع-لـأنصار-الله-شمالي-اليمن-1100060123.html
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قصف اليمن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله
قصف اليمن, الحرب على اليمن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله

الطيران الأمريكي يشن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء

23:28 GMT 01.05.2025 (تم التحديث: 23:30 GMT 01.05.2025)
© AP Photo / STRإسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
© AP Photo / STR
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نفذت مقاتلات أمريكية، اليوم الجمعة، غارات على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة صنعاء وضواحيها، ضمن عمليات عسكرية مستمرة للولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليا.
صنعاء – سبوتنيك. وأفاد مصدر يمني لـ"سبوتنيك" بأن مقاتلات أمريكية نفذت غارتين على جبل عطان الذي يضم مقر قيادة ألوية الصواريخ جنوب غربي العاصمة.
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
غارات أمريكية تستهدف مواقع لـ"أنصار الله" شمالي اليمن
أمس, 23:59 GMT
وأضاف أن غارة جوية أمريكية استهدفت مبنى في منطقة عصر غرب العاصمة صنعاء.
وذكر المصدر أن مقاتلات أمريكية قصفت بغارة موقعا لـ"أنصار الله" في مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.
ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من تنفيذ مقاتلات أمريكية سلسلة غارات على محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن)، استهدفت مديرية خب والشعف شمال شرقي الجوف، فيما استهدفت 5 غارات أخرى محيط مدينة صعدة (شمال غربي البلاد)، حسب وسائل إعلام "أنصار الله".
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله" ارتفاع ضحايا غارات أمريكية استهدفت مديرية بني الحارث شمال العاصمة صنعاء (وسط اليمن) إلى 12 قتيلا و4 جرحى، وذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة مقتل 68 مهاجرا أفريقيا غير شرعي وإصابة 47 آخرين، إثر قصف جوي أمريكي على مركز إيواء في محافظة صعدة.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 مارس/آذار الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، ردا على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.
وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 مارس/آذار الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبدية استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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