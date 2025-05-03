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https://sarabic.ae/20250503/غارة-أمريكية-تستهدف-ميناء-نفطي-تديره-أنصار-الله-غربي-اليمن-1100121368.html
غارة أمريكية تستهدف ميناء نفطي تديره "أنصار الله" غربي اليمن
غارة أمريكية تستهدف ميناء نفطي تديره "أنصار الله" غربي اليمن
سبوتنيك عربي
جددت مقاتلات أمريكية، أمس الجمعة، قصفها الجوي على ميناء نفطي تديره جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد أسبوعين من قصفه،... 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T00:31+0000
2025-05-03T00:32+0000
قصف اليمن
الحرب على اليمن
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
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الحديدة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "العدو الأمريكي شن 9 غارات على ميناء رأس عيسى النفطي في مديرية الصليَّف [شمال غربي الحديدة]".ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي وما خلفه من خسائر في الميناء النفطي المطل على جنوب البحر الأحمر، والذي تعرض إلى سلسلة غارات أمريكية في 17 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين، علاوة على تدمير غالبية منشآته ومرافقه، حسب وسائل إعلام الجماعة.وبررت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، حد قولها.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250501/الطيران-الأمريكي-يشن-غارات-جوية-على-العاصمة-اليمنية-صنعاء-1100099092.html
https://sarabic.ae/20250430/غارات-أمريكية-تستهدف-مواقع-لـأنصار-الله-شمالي-اليمن-1100060123.html
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قصف اليمن, الحرب على اليمن, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
قصف اليمن, الحرب على اليمن, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

غارة أمريكية تستهدف ميناء نفطي تديره "أنصار الله" غربي اليمن

00:31 GMT 03.05.2025 (تم التحديث: 00:32 GMT 03.05.2025)
© AP Photoالعاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب البلاد تتعرض لسلسلة غارات إسرائيلية
العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة وميناء رأس عيسى غرب البلاد تتعرض لسلسلة غارات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© AP Photo
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جددت مقاتلات أمريكية، أمس الجمعة، قصفها الجوي على ميناء نفطي تديره جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد أسبوعين من قصفه، ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني توالياً.
الحديدة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "العدو الأمريكي شن 9 غارات على ميناء رأس عيسى النفطي في مديرية الصليَّف [شمال غربي الحديدة]".
إسرائيل تقصف مواقع تابعة لجماعة أنصار الله في محافظة الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2025
الطيران الأمريكي يشن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء
1 مايو, 23:28 GMT
ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي وما خلفه من خسائر في الميناء النفطي المطل على جنوب البحر الأحمر، والذي تعرض إلى سلسلة غارات أمريكية في 17 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين، علاوة على تدمير غالبية منشآته ومرافقه، حسب وسائل إعلام الجماعة.
وبررت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، حد قولها.
وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
غارات أمريكية تستهدف مواقع لـ"أنصار الله" شمالي اليمن
30 أبريل, 23:59 GMT
وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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