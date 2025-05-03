https://sarabic.ae/20250503/غارة-أمريكية-تستهدف-ميناء-نفطي-تديره-أنصار-الله-غربي-اليمن-1100121368.html

غارة أمريكية تستهدف ميناء نفطي تديره "أنصار الله" غربي اليمن

غارة أمريكية تستهدف ميناء نفطي تديره "أنصار الله" غربي اليمن

سبوتنيك عربي

جددت مقاتلات أمريكية، أمس الجمعة، قصفها الجوي على ميناء نفطي تديره جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في محافظة الحديدة غربي البلاد، بعد أسبوعين من قصفه،... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T00:31+0000

2025-05-03T00:31+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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الحديدة – سبوتنيك. وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" أن "العدو الأمريكي شن 9 غارات على ميناء رأس عيسى النفطي في مديرية الصليَّف [شمال غربي الحديدة]".ولم تورد "أنصار الله" تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي وما خلفه من خسائر في الميناء النفطي المطل على جنوب البحر الأحمر، والذي تعرض إلى سلسلة غارات أمريكية في 17 نيسان/أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين، علاوة على تدمير غالبية منشآته ومرافقه، حسب وسائل إعلام الجماعة.وبررت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، بأنه "للقضاء على مصدر الوقود للحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لأكثر من 10 سنوات، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف مصدر القوة الاقتصادية لهم"، حد قولها.وكانت "أنصار الله" قد أعلنت في 16 آذار/مارس الماضي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف للولايات المتحدة على صنعاء وعدد من المحافظات بمناطق سيطرة الجماعة.وجاء التصعيد العسكري، على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله"، في 12 آذار/مارس الماضي، حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددةً بخطوات تصعيدية أخرى رداً على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله"، عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تؤكد جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية وأخرى عراقية، مبديةً استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانبها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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https://sarabic.ae/20250430/غارات-أمريكية-تستهدف-مواقع-لـأنصار-الله-شمالي-اليمن-1100060123.html

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قصف اليمن, الحرب على اليمن, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية