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https://sarabic.ae/20250504/حماس-تشيد-باستهداف-أنصار-الله-لمطار-بن-غوريون-1100151922.html
"حماس" تشيد باستهداف "أنصار الله" لمطار بن غوريون
"حماس" تشيد باستهداف "أنصار الله" لمطار بن غوريون
سبوتنيك عربي
أشادت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، بالضربة الصاروخية التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية مستهدفة مطار بن غوريون في تل أبيب، ووصفتها بـ"الضربة... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T11:37+0000
2025-05-04T11:37+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأكدت "حماس" في بيان لها، أن "هذا الهجوم يجسد إصرارا يمنيا أصيلا على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، رغم ما يتعرض له اليمن من عدوان أمريكي صهيوني متواصل".ووجهت "حماس" تحية للشعب اليمني وقيادته، مشيدة بأصالتهم واستمرارهم في دعم غزة التي تواجه، بحسب البيان، "إبادة جماعية" على يد الاحتلال الإسرائيلي.كما عبرت عن تضامنها الكامل مع اليمن في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الغاشم"، مؤكدة وحدة الموقف في مواجهة المشروع الصهيوني.ودعت حركة "حماس" الفلسطينية الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتها التاريخية في نصرة فلسطين، والدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية للهيمنة على المنطقة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.وقال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الأحد: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".وأضاف سريع "في وقت سابق مساء أمس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل.وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250504/أنصار-الله-تعلن-قصف-مطار-بن-غوريون-في-تل-أبيب-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1100146909.html
https://sarabic.ae/20250504/غانتس-إيران-هي-من-تطلق-الصواريخ-على-إسرائيل-ويجب-الرد-عليها-1100145670.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"حماس" تشيد باستهداف "أنصار الله" لمطار بن غوريون

11:37 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه "أنصار الله" من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد الموقع الذي قال الجيش الإسرائيلي إن مقذوفا أطلقه أنصار الله من اليمن سقط في منطقة مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في إسرائيل، 4 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أشادت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، بالضربة الصاروخية التي نفذتها جماعة "أنصار الله" اليمنية مستهدفة مطار بن غوريون في تل أبيب، ووصفتها بـ"الضربة المباركة" التي تعكس التزام اليمن بالقضية الفلسطينية.
وأكدت "حماس" في بيان لها، أن "هذا الهجوم يجسد إصرارا يمنيا أصيلا على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، رغم ما يتعرض له اليمن من عدوان أمريكي صهيوني متواصل".
ووجهت "حماس" تحية للشعب اليمني وقيادته، مشيدة بأصالتهم واستمرارهم في دعم غزة التي تواجه، بحسب البيان، "إبادة جماعية" على يد الاحتلال الإسرائيلي.
كما عبرت عن تضامنها الكامل مع اليمن في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان الغاشم"، مؤكدة وحدة الموقف في مواجهة المشروع الصهيوني.
ودعت حركة "حماس" الفلسطينية الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتها التاريخية في نصرة فلسطين، والدفاع عن الشعب الفلسطيني والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية للهيمنة على المنطقة.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
"أنصار الله" تعلن قصف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي
09:30 GMT
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.
وقال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الأحد: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".
وأضاف سريع "في وقت سابق مساء أمس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".
رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
غانتس: إيران هي من تطلق الصواريخ على إسرائيل ويجب الرد عليها
07:44 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
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