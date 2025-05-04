https://sarabic.ae/20250504/أنصار-الله-تعلن-قصف-مطار-بن-غوريون-في-تل-أبيب-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1100146909.html
"أنصار الله" تعلن قصف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي
"أنصار الله" تعلن قصف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الأحد: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".وأضاف سريع "في وقت سابق مساء أمس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون بتل أبيب وسط إسرائيل.و قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "في أعقاب التفعيل الذي جرى للإنذارات في عدد من المناطق داخل الدولة، نفذت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن. تم رصد سقوطه في محيط مطار بن غوريون.وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بفحص تفاصيل الحادث.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20250504/غانتس-إيران-هي-من-تطلق-الصواريخ-على-إسرائيل-ويجب-الرد-عليها-1100145670.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن قصف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي.
وقال المتحدث العسكري باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان اليوم الأحد: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقد أصاب هدفه بنجاح".
وأضاف سريع "في وقت سابق مساء أمس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا تابعا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون
بتل أبيب وسط إسرائيل.
و قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "في أعقاب التفعيل الذي جرى للإنذارات في عدد من المناطق داخل الدولة، نفذت عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن. تم رصد سقوطه في محيط مطار بن غوريون.
وأضاف البيان، أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليا بفحص تفاصيل الحادث.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا بـ 1255 صاروخا باليستيا ومجنحا وفرط صوتي وطائرة مسيرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها إسناد للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
جاء ذلك على خلفية إعلان جماعة "أنصار الله" في 12 آذار/مارس الماضي حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، مهددة بخطوات تصعيدية أخرى ردا على استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وانقضاء مهلة حددتها الجماعة لتل أبيب بـ 4 أيام لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.