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الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديو
الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن، اليوم الجمعة. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان نشره أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، قال فيه: "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق في البلاد".ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات عقب اعتراض الصاروخ، بينما رصد مقطع فيديو متداول حالة من الفوضى داخل مطار بن غوريون في تل أبيب بسبب الصاروخ اليمني. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصاروخ اليمني تم اعتراضه بواسطة صاروخ اعتراضي من نظام "حيتس" الصاروخي.كما أشارت إلى أن الصاروخ اليمني تسبب في هرب الكثير من الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب تفعيل صافرات الإنذار. وتشن "أنصار الله" اليمنية هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد إسرائيل لمساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف قتيل وجريح.
https://sarabic.ae/20250508/أنصار-الله-الرد-على-العدوان-الإسرائيلي-سيكون-مزلزلا-1100319577.html
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الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديو
14:50 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 15:04 GMT 09.05.2025)
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن، اليوم الجمعة.
جاء ذلك في بيان نشره أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، قال فيه: "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق في البلاد".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات عقب اعتراض الصاروخ
، بينما رصد مقطع فيديو متداول حالة من الفوضى داخل مطار بن غوريون في تل أبيب بسبب الصاروخ اليمني.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصاروخ اليمني تم اعتراضه بواسطة صاروخ اعتراضي من نظام "حيتس" الصاروخي.
كما أشارت إلى أن الصاروخ اليمني تسبب في هرب الكثير من الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب تفعيل صافرات الإنذار.
وتشن "أنصار الله
" اليمنية هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد إسرائيل لمساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف قتيل وجريح.