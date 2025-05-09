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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
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الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديو
الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن، اليوم الجمعة. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في بيان نشره أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، قال فيه: "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق في البلاد".ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات عقب اعتراض الصاروخ، بينما رصد مقطع فيديو متداول حالة من الفوضى داخل مطار بن غوريون في تل أبيب بسبب الصاروخ اليمني. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصاروخ اليمني تم اعتراضه بواسطة صاروخ اعتراضي من نظام "حيتس" الصاروخي.كما أشارت إلى أن الصاروخ اليمني تسبب في هرب الكثير من الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب تفعيل صافرات الإنذار. وتشن "أنصار الله" اليمنية هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد إسرائيل لمساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف قتيل وجريح.
https://sarabic.ae/20250508/أنصار-الله-الرد-على-العدوان-الإسرائيلي-سيكون-مزلزلا-1100319577.html
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الدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض صاروخا باليستيا أطلق من اليمن... فيديو

14:50 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 15:04 GMT 09.05.2025)
© AP Photoمنظومة "ثاد"
منظومة ثاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صاروخ باليستي تم إطلاقه من اليمن، اليوم الجمعة.
جاء ذلك في بيان نشره أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على موقع "إكس"، قال فيه: "تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار بعدة مناطق في البلاد".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات عقب اعتراض الصاروخ، بينما رصد مقطع فيديو متداول حالة من الفوضى داخل مطار بن غوريون في تل أبيب بسبب الصاروخ اليمني.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الصاروخ اليمني تم اعتراضه بواسطة صاروخ اعتراضي من نظام "حيتس" الصاروخي.
مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
"أنصار الله": الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلا
أمس, 15:18 GMT
كما أشارت إلى أن الصاروخ اليمني تسبب في هرب الكثير من الإسرائيليين إلى الملاجئ عقب تفعيل صافرات الإنذار.
وتشن "أنصار الله" اليمنية هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة ضد إسرائيل لمساندة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، راح ضحيتها أكثر من 170 ألف قتيل وجريح.
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