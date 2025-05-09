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نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
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السفارة الأمريكية في اليمن تثير الجدل بصورة كاريكاتيرية
السفارة الأمريكية في اليمن تثير الجدل بصورة كاريكاتيرية
سبوتنيك عربي
أثار الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في اليمن، جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة تضمنت رسما كاريكاتيريا، في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليمن من... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T10:58+0000
2025-05-09T10:58+0000
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وتضمنت التدوينة التي نشرتها السفارة الأمريكية رسما كاريكاتيريا لشخصين يتحدثان، الأول يقول للآخر "سيارتك غرزت يا أخي"، ليجيبه الثاني قائلا: "مدري" (أي لا أدري).وأشعلت التدوينة التي نشرتها السفارة الأمريكية تكهنات المستخدمين حول المقصود منها، إذ اكتفت السفارة بالتعليق قائلة: "في بعض الأحيان تكون الحقيقة واضحة جداً ولا يمكن إخفاؤها".يشار إلى أن تدوينة السفارة الأمريكية تأتي بعد أيام قليلة فقط على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستوقف الغارات على "أنصار الله" في اليمن.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، بأن "هناك قاعدة واحدة تُرشده، ستدافع إسرائيل عن نفسها في كل مكان ضد أي تهديد بمفردها".ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، شدد من خلالها على أن "إسرائيل ستدافع بنفسها عن نفسها ضد أي تهديد".وجاء تعليق نتنياهو، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على جماعة "أنصار الله" وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن "الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا الإعلان".ويوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن، ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب، وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".في وقت، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله"، قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفًا ذلك بـ"الأخبار الجيدة".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".
https://sarabic.ae/20250506/ترامب-يعلن-وقف-الضربات-الجوية-في-اليمن-فورا-1100222853.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار

السفارة الأمريكية في اليمن تثير الجدل بصورة كاريكاتيرية

10:58 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanتصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن
تصاعد الدخان من موقع بعد تعرضه لغارات جوية أمريكية في صنعاء، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
تابعنا عبر
أثار الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في اليمن، جدلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدوينة تضمنت رسما كاريكاتيريا، في ظل تصاعد حدة التوتر بين اليمن من ناحية وإسرائيل والولايات المتحدة من ناحية أخرى.
وتضمنت التدوينة التي نشرتها السفارة الأمريكية رسما كاريكاتيريا لشخصين يتحدثان، الأول يقول للآخر "سيارتك غرزت يا أخي"، ليجيبه الثاني قائلا: "مدري" (أي لا أدري).
وأشعلت التدوينة التي نشرتها السفارة الأمريكية تكهنات المستخدمين حول المقصود منها، إذ اكتفت السفارة بالتعليق قائلة: "في بعض الأحيان تكون الحقيقة واضحة جداً ولا يمكن إخفاؤها".
يشار إلى أن تدوينة السفارة الأمريكية تأتي بعد أيام قليلة فقط على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستوقف الغارات على "أنصار الله" في اليمن.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح، يوم الأربعاء الماضي، بأن "هناك قاعدة واحدة تُرشده، ستدافع إسرائيل عن نفسها في كل مكان ضد أي تهديد بمفردها".
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، شدد من خلالها على أن "إسرائيل ستدافع بنفسها عن نفسها ضد أي تهديد".
وجاء تعليق نتنياهو، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على جماعة "أنصار الله" وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن "الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا الإعلان".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
ترامب يعلن وقف الضربات الجوية في اليمن فورا
6 مايو, 16:16 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نفذنا عملية مهمة في اليمن، ومن يهاجمنا نهاجمه 7 أضعاف، وطيارونا قصفوا بدقة المطار التابع للحوثيين في دولة الإرهاب، وهاجمنا طائرات تزودهم بوسائل القتل".
في وقت، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله"، قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفًا ذلك بـ"الأخبار الجيدة".
وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".
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