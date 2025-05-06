https://sarabic.ae/20250506/مستشار-حكومة-صنعاء-لـسبوتنيك-على-أمريكا-وإسرائيل-انتظار-الطوفان-اليمني-المدمر-1100230110.html

مستشار حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": على أمريكا وإسرائيل انتظار الطوفان اليمني المدمر

مستشار حكومة صنعاء لـ"سبوتنيك": على أمريكا وإسرائيل انتظار الطوفان اليمني المدمر

سبوتنيك عربي

أكد مستشار مجلس الوزراء في حكومة صنعاء، حميد عبد القادر، أن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي على اليمن نفذ سلسلة غارات جوية على المنشآت المدنية والاقتصادية وعلى... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T18:54+0000

2025-05-06T18:54+0000

2025-05-06T18:54+0000

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استهداف مطار صنعاء

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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن "الغارات استهدفت مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ورأس عيسى النفطي ومصنع الأسمنت في باجل وعمران، كما تم قصف عدد من الأحياء السكنية، جميع تلك المناطق مدنية وقصفها يرتقي إلى جرائم الحرب التي لن تنجح في تحقيق أهداف العدوان بكسر الحصار البحري والجوي عن إسرائيل".وتابع: "اليمن يدرس الرد القاسي والموجع والمُدمِر الذي سوف يُفاجئ العالم ويصعقه بعويل وبُكاء الكيان والشيطان الأكبر، اليمن سوف يغير وجهة المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن كل ما قصفه الكيان قد تم قصفة خلال العدوان العالمي الذي استمر على اليمن عشر سنوات بقيادة واشنطن والكيان ومنفذ العدوان أدواتهم من دول التطبيع، لذلك لن يحققوا أي انتصار".وأشار عبد القادر، إلى أن "اليمن يمثل معسكر الحق وسوف ينتصر ويخرج من هذا العدوان والإرهاب الأمريكي الإسرائيلي الصلف أكثر قوة من أي وقت مضى، سيتم امتصاص الضربات الجوية مثلما امتص نصف مليون طلعة جوية من قبل وكسر قوى الاستكبار وخرج اليمن من بين الرماد والركام منتصرا وشكل قوة ردع، هاهو الآن يواجه مباشرة قوى الاستكبار إسنادا لغزة والشعب الفلسطيني البطل المقاوم".‌‏وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.وأضاف البيان أن "‌‏الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تنفيذ الضربات بشكل موجه بدقة مع اتخاذ وسائل حذر لتجنب إمكانية إصابة المدنيين والممتلكات المدنية"، متهما جماعة أنصار الله بالعمل على مدار السنة والنصف الأخيرة بتوجيه وتمويل إيراني لضرب إسرائيل وحلفائها وزعزعة النظام الإقليمي وتشويش حرية الملاحة الدولية.وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق اليوم، بأن "إسرائيل شنت عدوانا على العاصمة اليمنية صنعاء".وأضافت القناة أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي ومصنع إسمنت في محافظة عمران بسلسلة غارات.وبحسب القناة، "فقد امتد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ليستهدف محطة كهرباء ذهبان المركزية في مديرية بني الحارث، وهي أكبر مديريات محافظة أمانة العاصمة اليمنية".جاء الهجوم الإسرائيلي على صنعاء بعد دقائق من توجيه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارا لجميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي والمناطق المحيطة بها بالإخلاء الفوري.ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس": "إنذارا عاجلا إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم بضرورة إخلاء هذه المنطقة فورًا"، وأضاف: "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".وفي وقت سابق، نفذت مقاتلات أمريكية وإسرائيلية سلسلة غارات على ميناء الحديدة ومصنع أسمنت "باجل" شمال شرقي مدينة الحُديدة، ألحقت دمارا واسعا في مرافقهما، علاوة على تسببها بمقتل شخصين وإصابة 42 آخرين، بحسب قول جماعة "أنصار الله".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

https://sarabic.ae/20250506/مقتل-3-وإصابة-38-آخرين-إثر-غارات-إسرائيلية-على-اليمن-وتل-أبيب-تحمل-إيران-عواقب-الهجمات-1100221892.html

https://sarabic.ae/20250505/هل-دخلت-المواجهات-بين-أنصار-الله-وأمريكا-منحنى-جديدا-بعد-استهداف-المطارات-الإسرائيلية؟-1100192557.html

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