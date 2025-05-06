https://sarabic.ae/20250506/في-أول-رد-على-تصريحات-ترامب-الحوثي-يؤكد-أن-الإسناد-لغزة-مستمر-وأن-الرد-آت-1100227542.html

الحوثي: إعلان ترامب وقف "العدوان الأمريكي" على اليمن سيتم تقييمه ميدانيا أولا

الحوثي: إعلان ترامب وقف "العدوان الأمريكي" على اليمن سيتم تقييمه ميدانيا أولا

سبوتنيك عربي

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، إن "الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي لن يخيف الشعب اليمني". 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T17:26+0000

2025-05-06T17:26+0000

2025-05-06T18:53+0000

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وقال الحوثي، عبر حسابه على منصة إكس، إن "إعلان ترامب وقف عدوان الولايات المتحدة على اليمن سيتم تقييمه ميدانياً اولاً"، مضيفا أن "إعلان ترامب يفصل الإسناد الأمريكي لإسرائيل المؤقت، ويعتبر فشل لنتنياهو الذي عليه أن يقدم استقالته".وأكد أن "عمليات اليمن كانت وما زالت إسنادا لغزة من أجل إيقاف العدوان وإدخال المساعدات"، متابعا: "ما رفضنا استمراره بفلسطين لن نقبل بتمريره في اليمن، وعلى الباغي تدور الدوائر بإذن الله".وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن جماعة "أنصار الله" قالت إنها "لم تعد تريد القتال"، واصفا ذلك بـ"الأخبار الجيدة".وقال ترامب، في تصريحات له من البيت الأبيض، إن بلاده "ستتوقف فورا عن الضربات الجوية في اليمن"، مضيفا: "أقبل كلمة الجماعة بأنهم سيوقفون هجماتهم وقررنا وقف قصفنا بشكل فوري".وتابع: "جماعة أنصار الله استسلمت وأكدت أنها ستوقف هجماتهم بالبحر"، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك إعلان مهم جدا الخميس أو الجمعة قبل زيارته للشرق الأوسط".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، "مقتل 3 أشخاص وإصابة 38 آخرين إثر غارات إسرائيلية على مطار صنعاء الدولي ومصنع أسمنت عمران ومحطتي كهرباء عصر وحزيز".من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الرد على الحوثي لن يكون مجرد ضربة واحدة وتنتهي"، مضيفاً: "نضع في الاعتبار توقيت وكيفية الرد على الحوثيين وكذلك إيران".و‌‏أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مهاجمة أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الهجمات، التي انتهت منذ قليل، تسببت بتعطيل مطار صنعاء بالكامل، مشيرا إلى أن "المطار كان يستخدم ويُدار من الجماعة لأغراض إرهابية"، على حد قول البيان.وأضاف البيان أن "‌‏الجيش استهدف مصنع أسمنت تستخدمه جماعة أنصار الله لصناعة رؤوس صواريخ بعمران"، متابعا: "هاجمنا محطات كهرباء تستعملها الجماعة للتزود بالكهرباء ومصنع إسمنت عمران الذي تستخدمه في بناء الأنفاق".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "رداً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

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