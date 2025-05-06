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متخصص في الشأن اليمني: المواجهة اليمنية الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة
متخصص في الشأن اليمني: المواجهة اليمنية الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة
سبوتنيك عربي
علق المتخصص في الشأن اليمني، عبد الحسين شبيب، على الاستهداف الإسرائيلي لمطار صنعاء، مشيرا إلى أن "المواجهة اليمنية الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة". 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T16:24+0000
2025-05-06T16:24+0000
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وأشار شبيب في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "التصعيد الإسرائيلي الأخير يأتي في سياق الرد على التقدّم اللافت والتحول النوعي الذي تشهده العمليات اليمنية، لا سيما فرض الحصار الجوي على إسرائيل واستهداف مطار بن غوريون باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة، ما أدّى إلى إخراجه بشكل جزئي عن الخدمة وإلغاء عدد من الرحلات، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا للقيادة الإسرائيلية".وأضاف أن القيادة اليمنية تدرك جيدا تبعات فرض الحصار الجوي على إسرائيل، ومن ضمنها المزيد من الغارات واستهداف المنشآت الحيوية في اليمن، مشيرا إلى أن "العدوان الإسرائيلي يفتقر إلى الشرعية، بينما تستند المواجهة اليمنية إلى أسس أخلاقية، وهو ما يمنحها مشروعية توسيع نطاق عملياتها لتشمل أهدافا مدنية داخل إسرائيل".وفي هذا السياق، شدّد شبيب على أن "الغارات الإسرائيلية الأخيرة تعكس افتقار تل أبيب لبنك أهداف واضح، وأنها لم تؤثر على القدرات العسكرية اليمنية"، والدليل على ذلك "استمرار العمليات اليمنية وتجاوزها أنظمة الدفاع الإسرائيلية التي عجزت عن اعتراض الصواريخ".وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
https://sarabic.ae/20250506/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إخراج-مطار-صنعاء-الدولي-عن-الخدمة-بشكل-كامل-بعد-ضربات-جوية-مكثفة-1100214037.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل

متخصص في الشأن اليمني: المواجهة اليمنية الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة

16:24 GMT 06.05.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanمسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين.
مسيرة في مدينة صنعاء اليمنية دعما لفلسطين. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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حصري
علق المتخصص في الشأن اليمني، عبد الحسين شبيب، على الاستهداف الإسرائيلي لمطار صنعاء، مشيرا إلى أن "المواجهة اليمنية الإسرائيلية دخلت مرحلة جديدة".
وأشار شبيب في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "التصعيد الإسرائيلي الأخير يأتي في سياق الرد على التقدّم اللافت والتحول النوعي الذي تشهده العمليات اليمنية، لا سيما فرض الحصار الجوي على إسرائيل واستهداف مطار بن غوريون باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة، ما أدّى إلى إخراجه بشكل جزئي عن الخدمة وإلغاء عدد من الرحلات، وهو ما شكّل تحديًا كبيرًا للقيادة الإسرائيلية".

وأوضح المتخصص في الشأن اليمني أن اليمن يمتلك خبرة طويلة في مواجهة الحصار والتصعيد، وقد طور قدرة على التكيّف معها، مؤكدا أن "كل العمليات العدائية لن تؤثر على القرار اليمني الثابت في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم".

الجيش الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن إخراج مطار صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل بعد ضربات جوية مكثفة
13:29 GMT
وأضاف أن القيادة اليمنية تدرك جيدا تبعات فرض الحصار الجوي على إسرائيل، ومن ضمنها المزيد من الغارات واستهداف المنشآت الحيوية في اليمن، مشيرا إلى أن "العدوان الإسرائيلي يفتقر إلى الشرعية، بينما تستند المواجهة اليمنية إلى أسس أخلاقية، وهو ما يمنحها مشروعية توسيع نطاق عملياتها لتشمل أهدافا مدنية داخل إسرائيل".
وفي هذا السياق، شدّد شبيب على أن "الغارات الإسرائيلية الأخيرة تعكس افتقار تل أبيب لبنك أهداف واضح، وأنها لم تؤثر على القدرات العسكرية اليمنية"، والدليل على ذلك "استمرار العمليات اليمنية وتجاوزها أنظمة الدفاع الإسرائيلية التي عجزت عن اعتراض الصواريخ".

وسائل إعلام تابعة لـ"أنصار الله": عدوان إسرائيلي على العاصمة صنعاء
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