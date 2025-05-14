https://sarabic.ae/20250514/إسرائيل-توجه-تحذيرا-بإخلاء-3-موانئ-يمنية-بعد-ساعات-من-مشاهد-الهلع-في-تل-أبيب-1100511884.html

إسرائيل توجه تحذيرا بإخلاء 3 موانئ يمنية بعد ساعات من مشاهد الهلع في تل أبيب

إسرائيل توجه تحذيرا بإخلاء 3 موانئ يمنية بعد ساعات من مشاهد الهلع في تل أبيب

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تحذيرا بإخلاء عدد من المواني البحرية في اليمن، بعد ساعات من اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T07:16+0000

2025-05-14T07:16+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "المناطق التي سيتم استهدافها في اليمن هي مواني رأس عيسى والحديدة والصليف"، زاعمًا أن جماعة "أنصار الله" تستخدم هذه المواني البحرية لصالح "أنشطتها الإرهابية".من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن "إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ جريمة حرب"، مؤكدًا أن جماعة "أنصار الله"، "تطلق الصواريخ ضد إسرائيل بتمويل من قبل إيران"، على حد قوله.من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "الصاروخ اليمني الذي تم اعتراضه في إسرائيل، هو الثالث خلال 24 ساعة"، مؤكدة أنه "لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا، باستثناء امرأة أصيبت أثناء توجهها إلى المنطقة المحمية".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا (تل أبيب) وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي".وأكد سريع أن "العملية تأكيد على استمرار حظر الملاحة في مطار بن غوريون"، داعيًا بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن "تحذو حذو الشركات التي أعلنت وقف الرحلات إلى المطارات الإسرائيلية"، على حد قوله.وأضاف بيان المتحدث العسكري باسم الجماعة أن "العمليات الإسنادية وحظر الملاحة الجوية على المطارات الإسرائيلية، وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية ستتوقف بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من يوم أمس، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "الصاروخ التي تم اعتراضه كان السبب في تفعيل إنذارات ببعض المناطق في البلاد".يأتي ذلك بعد أيام من شنّ إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية، شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحًا، حسب بيان الجماعة.وتزامنت هذه التطورات مع إعلان أمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة عُمانية، نفت جماعة "أنصار الله" أن يشمل إسرائيل، في وقت تواصل فيه إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تأييدًا للفلسطينيين.يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لإحصاءات محلية.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".

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