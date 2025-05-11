https://sarabic.ae/20250511/الجيش-الإسرائيلي-يشن-غارات-ضد-مواقع-تابعة-لـ-أنصار-الله-1100411350.html

الجيش الإسرائيلي يشن غارات ضد مواقع تابعة لـ "أنصار الله"

الجيش الإسرائيلي يشن غارات ضد مواقع تابعة لـ "أنصار الله"

سبوتنيك عربي

بدأ الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية شملت ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بالحديدة غربي اليمن. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

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ذكرت ذلك القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الهجوم جاء بعد تحذيرات بإخلاء الميناء، وأنه تم سماع دوي انفجارات.وقالت وسائل إعلام تابعة لـ "أنصار الله" إن "طائرات العدو الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن".وفي وقت سابق، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا، على "تليغرام"، وجه فيه تحذيرا للموجودين في الموانئ البحرية الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" اليمنية، طالبهم فيها بإخلاء مواقعهم، وشمل ذلك مينائي الحديدة والصليف.وتشن "أنصار الله" هجمات متكررة على إسرائيل، وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات قصف جوي طالت العديد من المناطق في صنعاء والحديدة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".

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