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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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الجيش الإسرائيلي يشن غارات ضد مواقع تابعة لـ "أنصار الله"
الجيش الإسرائيلي يشن غارات ضد مواقع تابعة لـ "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
بدأ الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية شملت ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بالحديدة غربي اليمن. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الهجوم جاء بعد تحذيرات بإخلاء الميناء، وأنه تم سماع دوي انفجارات.وقالت وسائل إعلام تابعة لـ "أنصار الله" إن "طائرات العدو الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن".وفي وقت سابق، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا، على "تليغرام"، وجه فيه تحذيرا للموجودين في الموانئ البحرية الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" اليمنية، طالبهم فيها بإخلاء مواقعهم، وشمل ذلك مينائي الحديدة والصليف.وتشن "أنصار الله" هجمات متكررة على إسرائيل، وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات قصف جوي طالت العديد من المناطق في صنعاء والحديدة.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
https://sarabic.ae/20250508/أنصار-الله-الرد-على-العدوان-الإسرائيلي-سيكون-مزلزلا-1100319577.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أنصار الله, إسرائيل, أخبار اليمن الأن
أخبار العالم الآن, العالم, أنصار الله, إسرائيل, أخبار اليمن الأن

الجيش الإسرائيلي يشن غارات ضد مواقع تابعة لـ "أنصار الله"

18:37 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 19:00 GMT 11.05.2025)
© Getty Images / Ofer Zidon/Stocktrek Imagesمقاتلة إسرائيلية
مقاتلة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Getty Images / Ofer Zidon/Stocktrek Images
تابعنا عبر
بدأ الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية شملت ميناء رأس عيسى في مديرية الصليف بالحديدة غربي اليمن.
ذكرت ذلك القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الأحد، التي أشارت إلى أن الهجوم جاء بعد تحذيرات بإخلاء الميناء، وأنه تم سماع دوي انفجارات.
مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
"أنصار الله": الرد على العدوان الإسرائيلي سيكون مزلزلا
8 مايو, 15:18 GMT
وقالت وسائل إعلام تابعة لـ "أنصار الله" إن "طائرات العدو الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على محافظة الحديدة غربي اليمن".
وفي وقت سابق، نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا، على "تليغرام"، وجه فيه تحذيرا للموجودين في الموانئ البحرية الخاضعة لسيطرة "أنصار الله" اليمنية، طالبهم فيها بإخلاء مواقعهم، وشمل ذلك مينائي الحديدة والصليف.
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل، صور من أرشيف2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
شركات طيران كبرى تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بعد استهداف "أنصار الله" لمطار بن غوريون
4 مايو, 15:22 GMT
وتشن "أنصار الله" هجمات متكررة على إسرائيل، وردت إسرائيل بتنفيذ عمليات قصف جوي طالت العديد من المناطق في صنعاء والحديدة.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد 4 مايو/ أيار 2025، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".
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