https://sarabic.ae/20250514/ثالث-صاروخ-يمني-يضرب-إسرائيل-خلال-24-ساعة-وتعليق-حركة-الطيران-في-مطار-بن-غوريون-1100510831.html

ثالث صاروخ يمني يضرب إسرائيل خلال 24 ساعة.. وتعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون

ثالث صاروخ يمني يضرب إسرائيل خلال 24 ساعة.. وتعليق حركة الطيران في مطار بن غوريون

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل". 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T05:55+0000

2025-05-14T05:55+0000

2025-05-14T05:55+0000

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وأفادت ‌‏القناة 12 الإسرائيلة، بأنه "تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون، عقب إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل"، مشيرة إلى أن "صفارات الإنذار دوّت في مناطق وسط إسرائيل والقدس ومستوطنات الضفة الغربية".من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن "الصاروخ اليمني الذي تم اعتراضه في إسرائيل، هو الثالث خلال 24 ساعة"، مؤكدة أنه "لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا، باستثناء امرأة أصيبت أثناء توجهها إلى المنطقة المحمية".وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الثلاثاء، "تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة يافا (تل أبيب) وسط إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي".وأكد سريع أن "العملية تأكيد على استمرار حظر الملاحة في مطار بن غوريون"، داعيًا بقية الشركات التي لم تعلن وقف رحلاتها أن "تحذو حذو الشركات التي أعلنت وقف الرحلات إلى المطارات الإسرائيلية"، على حد قوله.وأضاف بيان المتحدث العسكري باسم الجماعة أن "العمليات الإسنادية وحظر الملاحة الجوية على المطارات الإسرائيلية، وحظر الملاحة البحرية الإسرائيلية ستتوقف بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول لهدفه قبل نجاح عملية الاعتراض"، مشيرة إلى "توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ".يأتي ذلك بعد أيام من شنّ إسرائيل غارات واسعة على العاصمة اليمنية، شملت منشآت حيوية، أسفرت عن سقوط 7 قتلى و94 جريحًا، حسب بيان الجماعة.يذكر أن التصعيد الأخير يأتي ضمن دائرة العنف المستمرة منذ أشهر، والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لإحصاءات محلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل، من خلال تكرار استهداف المطارات الإسرائيلية، ردًا على قرار تل أبيب "توسيع العمليات العدوانية على غزة".وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان مصور بثته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة: "ردًا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار اللد المسمى إسرائيليًا مطار بن غوريون".

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https://sarabic.ae/20250510/أنصار-الله-3-آلاف-يمني-عالق-في-الأردن-بعد-تدمير-إسرائيل-مطار-صنعاء-1100372701.html

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