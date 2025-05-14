https://sarabic.ae/20250514/البيت-الأبيض-ترامب-دعا-الشرع-إلى-الانضمام-لاتفاقات-أبراهام-مع-إسرائيل-1100516101.html
البيت الأبيض: ترامب دعا الشرع إلى الانضمام لاتفاقات "أبراهام" مع إسرائيل
البيت الأبيض: ترامب دعا الشرع إلى الانضمام لاتفاقات "أبراهام" مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف البيت الأبيض، تفاضيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T09:00+0000
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2025-05-14T09:15+0000
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وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان، وصف قرار ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع، أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".وأضاف البيان أن "ترامب دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدًا أن الشرع شكر ولي العهد السعودي وترامب، على تنظيم هذا اللقاء.ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع، مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي، بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للنمو، مشيرًا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال ترامب: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، وروبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد، في تركيا".وتابع ترامب: "سوف أدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظًا طيبًا، نسعى للانخراط السلمي ومد يد الصداقة للعالم أجمع".وأضاف: "قررت رفع العقوبات عن سوريا، بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي".وفي السياق ذاته، قال ترامب إن هناك "مفاوضات متوقعة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، الخميس المقبل، وأريد للحرب الأوكرانية أن تتوقف. أشكر السعودية على دورها في تسهيل المحادثات المتعلقة بالملف الأوكراني".وأضاف ترامب: "على الغرب ألا يتراجع للخلف وألا ينجر لحرب لا نهاية لها في أوروبا".ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها "ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط".وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أحمد الشرع, دونالد ترامب, ولي العهد محمد بن سلمان, العالم
البيت الأبيض: ترامب دعا الشرع إلى الانضمام لاتفاقات "أبراهام" مع إسرائيل
09:00 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 09:15 GMT 14.05.2025)
كشف البيت الأبيض، تفاضيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن الأمير محمد بن سلمان، وصف قرار ترامب، رفع العقوبات عن سوريا، بـ"الشجاع"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب أبلغ الشرع، أن "لديه فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي في سوريا".
وأضاف البيان أن "ترامب دعا الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى الانضمام لاتفاقات أبراهام وتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مؤكدًا أن الشرع شكر ولي العهد السعودي وترامب، على تنظيم هذا اللقاء.
ووفقا للبيت الأبيض، طلب ترامب من الشرع، مساعدة أمريكا في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (تنظيم محظور في روسيا ودول عدة)، ودعاه إلى "ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن "الشرع أبلغ الرئيس الأمريكي، بأنه يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا".
وأقر الشرع، وفقا للبيان، بـ"الفرصة المهمة التي أتاحها انسحاب إيران من سوريا"، مؤكدًا على "المصلحة الأمريكية السورية بمكافحة الإرهاب والقضاء على الأسلحة الكيماوية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا
لمنحها فرصة للنمو، مشيرًا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال ترامب: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، وروبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد، في تركيا".
وتابع ترامب: "سوف أدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظًا طيبًا، نسعى للانخراط السلمي ومد يد الصداقة للعالم أجمع".
وأضاف: "قررت رفع العقوبات عن سوريا، بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي".
وأردف: "سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار"، موضحًا أنه يجب "على العالم انتهاز الفرصة والتركيز على المصالح التي توحدنا".
وفي السياق ذاته، قال ترامب إن هناك "مفاوضات متوقعة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا، الخميس المقبل، وأريد للحرب الأوكرانية أن تتوقف. أشكر السعودية على دورها في تسهيل المحادثات المتعلقة بالملف الأوكراني".
وأضاف ترامب: "على الغرب ألا يتراجع للخلف وألا ينجر لحرب لا نهاية لها في أوروبا".
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي بعد نزوله من الطائرة الرئاسية ثم توجها إلى قاعة الشرف.
ووصف الرئيس ترامب زيارته
التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها "ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط".
وتتصدر10 ملفات،
منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.