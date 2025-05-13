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الشيباني: قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري
الشيباني: قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري
سبوتنيك عربي
رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا. 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T18:00+0000
2025-05-13T18:00+0000
دونالد ترامب
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ونقلت وكالة "سانا" عن الشيباني، قوله إن "قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء".وأضاف وزير الخارجية السوري أنه "يمكن للرئيس دونالد ترامب تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأمريكية في سوريا".ووجه الشيباني، الشكر للسعودية على جهودها في دعم مساعي رفع العقوبات، مؤكدا أنه سيتم فتح صفحة جديدة في المستقبل بفضل مواقف الأشقاء وبمقدمتهم السعودية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وقال ترامب: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، وروبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا".وأضاف: "قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي".وأردف ترامب: "سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار"، موضحا أنه يجب "على العالم انتهاز الفرصة والتركيز على المصالح التي توحدنا".وأضاف ترامب: "على الغرب ألا يتراجع للخلف وألا ينجر لحرب لا نهاية لها في أوروبا".ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
https://sarabic.ae/20250226/لافروف-روسيا-تسعى-إلى-رفع-العقوبات-عن-سوريا-دون-أي-شروط-1098190998.html
https://sarabic.ae/20250306/الحكومة-البريطانية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-العقوبات-على-سوريا-1098454844.html
https://sarabic.ae/20250411/أردوغان-للشرع-تركيا-ستواصل-جهودها-الدبلوماسية-لرفع-العقوبات-الدولية-المفروضة-عن-سوريا-1099461513.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الشيباني: قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري

18:00 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanوزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري في الحكومة المؤقتة أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
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رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا.
ونقلت وكالة "سانا" عن الشيباني، قوله إن "قرار ترمب رفع العقوبات نقطة تحول محورية للشعب السوري"، مؤكدا أن "الرئيس الأمريكي قدم للشعب السوري أكثر من أسلافه الذين سمحوا لمجرمي الحرب بتجاوز الخطوط الحمراء".
وأضاف وزير الخارجية السوري أنه "يمكن للرئيس دونالد ترامب تحقيق اتفاق سلام تاريخي ونصر حقيقي للمصالح الأمريكية في سوريا".
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ووجه الشيباني، الشكر للسعودية على جهودها في دعم مساعي رفع العقوبات، مؤكدا أنه سيتم فتح صفحة جديدة في المستقبل بفضل مواقف الأشقاء وبمقدمتهم السعودية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أنه سوف يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، مشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال ترامب: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا، وروبيو (وزير الخارجية الأمريكي) سيلتقي وزير الخارجية السوري الجديد في تركيا".
وتابع ترامب: "سوف أدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، آن الأوان لمنح سوريا الفرصة وأتمنى لها حظا طيبا، نسعى للانخراط السلمي ومد يد الصداقة للعالم أجمع".
وأضاف: "قررت رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي".
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وأردف ترامب: "سوريا عانت من بؤس شديد وموت كبير ونأمل أن تنجح الإدارة الحالية في إحلال السلام والاستقرار"، موضحا أنه يجب "على العالم انتهاز الفرصة والتركيز على المصالح التي توحدنا".
وفي السياق ذاته، قال ترامب إن هناك "محادثات متوقعة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا الخميس المقبل، وأريد للحرب الأوكرانية أن تتوقف، أشكر السعودية على دورها في تسهيل المحادثات المتعلقة بالملف الأوكراني".
وأضاف ترامب: "على الغرب ألا يتراجع للخلف وألا ينجر لحرب لا نهاية لها في أوروبا".
ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل جولة إقليمية، يجري خلالها لقاءات مع قادة خليجيين.
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واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي بعد نزوله من الطائرة الرئاسية ثم توجها إلى قاعة الشرف.
ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستسهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.
وتتصدر10 ملفات، منها الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي، أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركائها الخليجيين في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
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