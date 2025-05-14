https://sarabic.ae/20250514/أبرز-9-نقاط-في-زيارة-ترامب-للسعودية-ترامب-تحول-في-الشرق-الأوسط-بقيادة-ابن-سلمان-1100512893.html

أبرز 9 نقاط في زيارة ترامب للسعودية... تحول في الشرق الأوسط بقيادة ابن سلمان

أبرز 9 نقاط في زيارة ترامب للسعودية... تحول في الشرق الأوسط بقيادة ابن سلمان

سبوتنيك عربي

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برنامج أعمال اليوم الأول من "رحلة الشرق الأوسط"، حيث أظهرت بعض القرارات ملامح مستقبلية للمنطقة. 14.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-14T07:57+0000

2025-05-14T07:57+0000

2025-05-14T07:58+0000

دونالد ترامب

السعودية

الولايات المتحدة الأمريكية

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وحملت كلمة ترامب بين طياتها تأكيدًا على إعادة رسم معالم التعاون الأمريكي - الخليجي، وشملت كلمته وتصريحاته بعد اليوم الأول، نقاطًا مهمة عدة.صفقة دفاعية ودعم اقتصاديكشف ترامب عن صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية، تشمل تزويد الرياض بمنظومات دفاعية متطورة، في إطار "تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، على حد وصفه.كما نوّه إلى التوصل إلى اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، تشمل مشروعات بنية تحتية ضخمة في السعودية، مثل مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية، إلى جانب استثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية وقطاع الطاقة.قمع التطرف وترسيخ الاستقراروبيّن ترامب، في كلمته، أن "المنطقة لن تستقر إلا بتكاتف شعوبها في مواجهة الإرهاب"، داعيًا الدول الإسلامية إلى "الوقوف ضد قوى الظلام والتطرف".رسائل جلية لإيران وسورياأعلن ترامب عن نية الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن "الفرصة لا تزال قائمة أمام الشعب السوري للنهضة وتحقيق مستقبل مزدهر".التطبيع مع إسرائيلوأعلن ترامب أنه "سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط".الإشادة بقوة العلاقات الأمريكية - السعوديةوفي كلمة مطوّلة أمام منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، عبّر ترامب عن فخره وسعادته بزيارته للمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بـ"التاريخية".وأضاف ترامب: "شرف عظيم لي أن أعود للمملكة وأن يتم الترحيب بي بهذه الطريقة"، مؤكدًا أن "الفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه".وأوضح أن "تحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته.. اليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم.. والمنطقة قادرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف".شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو

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دونالد ترامب, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية