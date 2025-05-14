https://sarabic.ae/20250514/أبرز-9-نقاط-في-زيارة-ترامب-للسعودية-ترامب-تحول-في-الشرق-الأوسط-بقيادة-ابن-سلمان-1100512893.html
أبرز 9 نقاط في زيارة ترامب للسعودية... تحول في الشرق الأوسط بقيادة ابن سلمان
أبرز 9 نقاط في زيارة ترامب للسعودية... تحول في الشرق الأوسط بقيادة ابن سلمان
سبوتنيك عربي
اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برنامج أعمال اليوم الأول من "رحلة الشرق الأوسط"، حيث أظهرت بعض القرارات ملامح مستقبلية للمنطقة. 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T07:57+0000
2025-05-14T07:57+0000
2025-05-14T07:58+0000
دونالد ترامب
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وحملت كلمة ترامب بين طياتها تأكيدًا على إعادة رسم معالم التعاون الأمريكي - الخليجي، وشملت كلمته وتصريحاته بعد اليوم الأول، نقاطًا مهمة عدة.صفقة دفاعية ودعم اقتصاديكشف ترامب عن صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية، تشمل تزويد الرياض بمنظومات دفاعية متطورة، في إطار "تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، على حد وصفه.كما نوّه إلى التوصل إلى اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، تشمل مشروعات بنية تحتية ضخمة في السعودية، مثل مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية، إلى جانب استثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية وقطاع الطاقة.قمع التطرف وترسيخ الاستقراروبيّن ترامب، في كلمته، أن "المنطقة لن تستقر إلا بتكاتف شعوبها في مواجهة الإرهاب"، داعيًا الدول الإسلامية إلى "الوقوف ضد قوى الظلام والتطرف".رسائل جلية لإيران وسورياأعلن ترامب عن نية الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن "الفرصة لا تزال قائمة أمام الشعب السوري للنهضة وتحقيق مستقبل مزدهر".التطبيع مع إسرائيلوأعلن ترامب أنه "سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط".الإشادة بقوة العلاقات الأمريكية - السعوديةوفي كلمة مطوّلة أمام منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، عبّر ترامب عن فخره وسعادته بزيارته للمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بـ"التاريخية".وأضاف ترامب: "شرف عظيم لي أن أعود للمملكة وأن يتم الترحيب بي بهذه الطريقة"، مؤكدًا أن "الفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه".وأوضح أن "تحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته.. اليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم.. والمنطقة قادرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف".شاهد ردة فعل ولي العهد السعودي على قرار ترامب بشأن سوريا... فيديو
https://sarabic.ae/20250513/البيت-الأبيض-ترامب-يوافق-على-لقاء-الرئيس-السوري-المؤقت-1100493419.html
https://sarabic.ae/20250513/ترامب-يكشف-عن-حلمه-بشأن-السعودية-1100497122.html
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دونالد ترامب, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز 9 نقاط في زيارة ترامب للسعودية... تحول في الشرق الأوسط بقيادة ابن سلمان
07:57 GMT 14.05.2025 (تم التحديث: 07:58 GMT 14.05.2025)
اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برنامج أعمال اليوم الأول من "رحلة الشرق الأوسط"، حيث أظهرت بعض القرارات ملامح مستقبلية للمنطقة.
وحملت كلمة ترامب بين طياتها تأكيدًا على إعادة رسم معالم التعاون الأمريكي - الخليجي، وشملت كلمته وتصريحاته بعد اليوم الأول، نقاطًا مهمة عدة.
كشف ترامب عن صفقة دفاعية بقيمة 142 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية، تشمل تزويد الرياض بمنظومات دفاعية متطورة، في إطار "تعزيز الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة"، على حد وصفه.
كما نوّه إلى التوصل إلى اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار، تشمل مشروعات بنية تحتية ضخمة في السعودية، مثل مطار الملك سلمان الدولي ومدينة القدية، إلى جانب استثمارات سعودية في البنية التحتية الأمريكية وقطاع الطاقة.
قمع التطرف وترسيخ الاستقرار
وبيّن ترامب، في كلمته، أن "المنطقة لن تستقر إلا بتكاتف شعوبها في مواجهة الإرهاب"، داعيًا الدول الإسلامية إلى "الوقوف ضد قوى الظلام والتطرف".
وأعلن افتتاح "المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف" في الرياض، بالشراكة مع عدد من الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تمثل "محورًا أساسيًا في الحرب على الإرهاب".
أعلن ترامب عن نية الولايات المتحدة الأمريكية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن "الفرصة لا تزال قائمة أمام الشعب السوري للنهضة وتحقيق مستقبل مزدهر".
وأكد ترامب موقفه الرافض لسلوك طهران في المنطقة، داعيًا إياها إلى "التوقف الفوري عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة".
وأعلن ترامب أنه "سيكون يوما مميزا في الشرق الأوسط، والعالم أجمع يشهده، عندما تنضم السعودية إلينا، وستكرمونني تكريما عظيما، وستكرمون كل من ناضل بضراوة من أجل الشرق الأوسط".
وأضاف أنه يأمل بشدة أن توقع السعودية قريبا اتفاق تطبيع مع إسرائيل، قائلا: "لكنكم ستفعلون ذلك في الوقت الذي ترونه مناسبا".
الإشادة بقوة العلاقات الأمريكية - السعودية
وفي كلمة مطوّلة أمام منتدى الاستثمار السعودي - الأمريكي، عبّر ترامب عن فخره وسعادته بزيارته للمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بـ"التاريخية".
وأضاف ترامب: "شرف عظيم لي أن أعود للمملكة وأن يتم الترحيب بي بهذه الطريقة"، مؤكدًا أن "الفرق كبير في السعودية بين زيارتي الأولى وزيارتي هذه".
وتابع: "هناك تحول كبير ورائع في المنطقة بقيادة الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان".
وأوضح أن "تحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته.. اليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم.. والمنطقة قادرة على مواجهة قوى الإرهاب والتطرف".