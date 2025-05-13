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ترامب: سأدعو لرفع العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة
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https://sarabic.ae/20250513/ترامب-يكشف-عن-حلمه-بشأن-السعودية-1100497122.html
ترامب يكشف عن "حلمه" بشأن السعودية
ترامب يكشف عن "حلمه" بشأن السعودية
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "اتفاقيات أبراهام"، التي من خلالها تم تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول، بـ"المذهلة". 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T16:42+0000
2025-05-13T16:42+0000
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وقال ترامب، في كلمه له أثناء زيارة المملكة العربية السعودية، إن "حلمه وأمنيته أن تنضم السعودية إلى اتفاقيات أبراهام وتطبع العلاقات مع إسرائيل".وفي شأن آخر، كشف ترامب أن "إيران كانت تريد تسمية الخليج باسم خليج إيران لكنه منع حصول ذلك"، مؤكدا أن "الدول العربية تركز على أن تتحول إلى ركيزة للاستقرار، وهذا على النقيض مما تفعله إيران"، وفق وصفه.وأكد أنه "سيخذ كل الخطوات المطلوبة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي"، مضيفا: "إذا رفضت إيران توقيع صفقة فسنمارس الضغوط القصوى ونخفض صادرات نفطها إلى الصفر".وبدأت الولايات المتحدة عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عام 2020، عندما وُقعت اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، إلا أن السودان لم يُبدِ دعمًا شفهيًا للاتفاقيات إلا عام 2021، حيث حالت الخلافات الداخلية بين الحكومة والجيش دون التعاون الكامل.في أغسطس/ آب 2023، اتفقت واشنطن والرياض على خطة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، إلا أن المحادثات جُمدت بعد اندلاع الصراع المسلح بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20250513/باقري-يتوعد-أعداء-إيران-إذا-بدأتم-المواجهة-فنحن-من-يحسمها-1100461333.html
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دونالد ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يكشف عن "حلمه" بشأن السعودية

16:42 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "اتفاقيات أبراهام"، التي من خلالها تم تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول، بـ"المذهلة".
وقال ترامب، في كلمه له أثناء زيارة المملكة العربية السعودية، إن "حلمه وأمنيته أن تنضم السعودية إلى اتفاقيات أبراهام وتطبع العلاقات مع إسرائيل".
وفي شأن آخر، كشف ترامب أن "إيران كانت تريد تسمية الخليج باسم خليج إيران لكنه منع حصول ذلك"، مؤكدا أن "الدول العربية تركز على أن تتحول إلى ركيزة للاستقرار، وهذا على النقيض مما تفعله إيران"، وفق وصفه.
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
باقري يتوعد "أعداء إيران": إذا بدأتم المواجهة فنحن من يحسمها
06:05 GMT
وأكد أنه "سيخذ كل الخطوات المطلوبة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي"، مضيفا: "إذا رفضت إيران توقيع صفقة فسنمارس الضغوط القصوى ونخفض صادرات نفطها إلى الصفر".

وبشأن جماعة "أنصار الله" في اليمن، قال الرئيس الأمريكي، إن بلاده "سددت أكثر من 1100 ضربة عليهم"، مؤكدا أنهم "مقاتلون أشداء ولكنهم وافقوا على وقف استهداف السفن الأمريكية".

وبدأت الولايات المتحدة عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية عام 2020، عندما وُقعت اتفاقيات إبراهيم مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، إلا أن السودان لم يُبدِ دعمًا شفهيًا للاتفاقيات إلا عام 2021، حيث حالت الخلافات الداخلية بين الحكومة والجيش دون التعاون الكامل.
في أغسطس/ آب 2023، اتفقت واشنطن والرياض على خطة لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، إلا أن المحادثات جُمدت بعد اندلاع الصراع المسلح بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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