باقري يتوعد "أعداء إيران": إذا بدأتم المواجهة فنحن من يحسمها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
التضحيات التي تكبدتها شعوب الاتحاد السوفياتي في مواجهة المانيا النازية
12:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير: تركيا محل ثقة روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
برنامج الغذاء العالمي يحذر من تفاقم الجوع بغرب ووسط أفريقيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250513/باقري-يتوعد-أعداء-إيران-إذا-بدأتم-المواجهة-فنحن-من-يحسمها-1100461333.html
باقري يتوعد "أعداء إيران": إذا بدأتم المواجهة فنحن من يحسمها
باقري يتوعد "أعداء إيران": إذا بدأتم المواجهة فنحن من يحسمها
سبوتنيك عربي
توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، من وصفهم بـ"أعداء إيران"، قائلاً: "إذا كنتم أنتم من تبدأون مواجهة مع الجمهورية... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T06:05+0000
2025-05-13T06:07+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103901/61/1039016172_0:43:2001:1168_1920x0_80_0_0_196870919dc26e2809727ae2602789df.jpg
ونقلت وكالة "مهر" عن باقري، تصريحاته خلال جولة تفقدية شملت الوحدات العملياتية للجيش والحرس الثوري في جنوب إيران، قال فيها إن "القوات المسلحة تمتلك أعلى مستويات الجاهزية القتالية والدفاعية".ورافق باقري في الزيارة، التي استمرت يومين كل من اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش، واللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري.وخلال الجولة، تفقد الوفد أوضاع القوات البحرية للجيش والحرس الثوري المتمركزين على السواحل الجنوبية، حيث تم تقييم الخطط العملياتية وحالات التأهب والتمارين العسكرية، وأشار اللواء باقري إلى أن "نتائج التقييم الميداني أثبتت امتلاك القوات المسلحة الإيرانية سيطرة معلوماتية عالية وقدرات قتالية متطورة، وتخطيطًا عملياتيًا دقيقًا، فضلًا عن المعنويات المرتفعة بين الجنود والضباط".يأتي هذا التحذير في إطار متابعة القيادة العسكرية الإيرانية لمستوى الجاهزية القتالية، وسط تصاعد التهديدات الإقليمية، إذ عبّر اللواء باقري عن ثقته الكاملة في "قدرة القوات المسلحة على حماية الحدود والمصالح الوطنية في أي ظرف من الظروف".
https://sarabic.ae/20250512/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-1100449433.html
https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إيران-أخطر-دولة-في-المنطقة-ويجب-تفكيك-برنامجها-النووي-1100400542.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103901/61/1039016172_87:0:1866:1334_1920x0_80_0_0_0a5050210af2035230ca3cc9e9ddc691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

باقري يتوعد "أعداء إيران": إذا بدأتم المواجهة فنحن من يحسمها

06:05 GMT 13.05.2025 (تم التحديث: 06:07 GMT 13.05.2025)
© AP Photo / Ebrahim Norooziرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، من وصفهم بـ"أعداء إيران"، قائلاً: "إذا كنتم أنتم من تبدأون مواجهة مع الجمهورية الإسلامية، فإنكم لن تكونوا من يحدد نهايتها، بل إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من ستحسم ذلك"، على حد قوله.
ونقلت وكالة "مهر" عن باقري، تصريحاته خلال جولة تفقدية شملت الوحدات العملياتية للجيش والحرس الثوري في جنوب إيران، قال فيها إن "القوات المسلحة تمتلك أعلى مستويات الجاهزية القتالية والدفاعية".
ورافق باقري في الزيارة، التي استمرت يومين كل من اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، القائد العام للجيش، واللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
أمس, 16:52 GMT
وخلال الجولة، تفقد الوفد أوضاع القوات البحرية للجيش والحرس الثوري المتمركزين على السواحل الجنوبية، حيث تم تقييم الخطط العملياتية وحالات التأهب والتمارين العسكرية، وأشار اللواء باقري إلى أن "نتائج التقييم الميداني أثبتت امتلاك القوات المسلحة الإيرانية سيطرة معلوماتية عالية وقدرات قتالية متطورة، وتخطيطًا عملياتيًا دقيقًا، فضلًا عن المعنويات المرتفعة بين الجنود والضباط".
وحذّر اللواء باقري "أعداء إيران"، بقوله: "ننبّه من يظنون أن بمقدورهم تهديد أمن إيران، فإذا أقدموا على أي خطأ في التقدير أو تحرك عدائي، فإن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد بقوة، ولن يكون لهم أي سيطرة على توقيت أو مكان أو شكل المواجهة".
وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران أخطر دولة في المنطقة ويجب تفكيك برنامجها النووي
11 مايو, 11:41 GMT
وشدد على أن "أي عدوان سيواجه برد سريع وحاسم"، مؤكدًا أن "القوات الإيرانية تراقب جميع التحركات المعادية، وأنها في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي سيناريو تهديدي"، كما أشاد بالتعاون المشترك بين الجيش والحرس الثوري، معتبرًا أن "هذا التكامل يضمن أعلى درجات الحماية لأمن البلاد وسيادتها".
يأتي هذا التحذير في إطار متابعة القيادة العسكرية الإيرانية لمستوى الجاهزية القتالية، وسط تصاعد التهديدات الإقليمية، إذ عبّر اللواء باقري عن ثقته الكاملة في "قدرة القوات المسلحة على حماية الحدود والمصالح الوطنية في أي ظرف من الظروف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала