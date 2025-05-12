https://sarabic.ae/20250512/أمريكا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-إيران-1100449433.html
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على "كيانات وأفراد على صلة بإيران". 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T16:52+0000
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وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة استهدفت اسمَي مواطنين إيرانيين، هما "محمد رضا صديقي صابر" و"أحمد حقيقت طلب".كما أُضيفت شركة "فناوران آینده نكر بویا بارس" إلى قائمة العقوبات أيضاً، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشركة تقع في المنطقة الصناعية شمس آباد بطهران وتنشط في مجال التقنيات الحساسة.وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".وتابع: "خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر"، موضحًا أن "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها بعضا".ومضى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني".وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
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https://sarabic.ae/20250512/مصر-تدعو-إلى-نجاح-مفاوضات-واشنطن-وطهران-لخفض-التوتر-في-المنطقة-1100432035.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على "كيانات وأفراد على صلة بإيران".
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية، إن العقوبات الجديدة استهدفت اسمَي مواطنين إيرانيين، هما "محمد رضا صديقي صابر" و"أحمد حقيقت طلب".
كما أُضيفت شركة "فناوران آینده نكر بویا بارس" إلى قائمة العقوبات أيضاً، وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن هذه الشركة تقع في المنطقة الصناعية شمس آباد بطهران وتنشط في مجال التقنيات الحساسة.
وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".
وتابع: "خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر"، موضحًا أن "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها بعضا".
ومضى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
: "لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني".
وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.