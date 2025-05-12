https://sarabic.ae/20250512/مصر-تدعو-إلى-نجاح-مفاوضات-واشنطن-وطهران-لخفض-التوتر-في-المنطقة-1100432035.html
مصر تدعو إلى نجاح مفاوضات واشنطن وطهران لخفض التوتر في المنطقة
مصر تدعو إلى نجاح مفاوضات واشنطن وطهران لخفض التوتر في المنطقة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن أمله في أن تسهم المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا وإيران في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيدا بالوساطة... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T09:52+0000
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جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، أمس الأحد، مع وزيري خارجية سلطنة عمان وإيران، تناول فيهما الجولة الرابعة من المباحثات النووية التي استضافتها مسقط، وفقا لبيان للخارجية المصرية، اليوم الاثنين.كما أكد عبد العاطي دعم مصر للمسار الدبلوماسي والحلول السلمية، وتبادل الرؤى مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حول مفاوضات الملف النووي، والأوضاع في غزة وأوكرانيا.وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".وتابع: "خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر"، موضحًا أن "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها بعضا".ومضى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني".وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20250509/مبعوث-ترامب-إيران-في-وضع-أكثر-ضعفا-مما-كانت-عليه-قبل-عقد-من-الزمن-1100365218.html
https://sarabic.ae/20250511/انتهاء-الجولة-الرابعة-للمحادثات-النووية-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-1100405405.html
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مصر, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مصر, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
مصر تدعو إلى نجاح مفاوضات واشنطن وطهران لخفض التوتر في المنطقة
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، عن أمله في أن تسهم المفاوضات غير المباشرة بين أمريكا وإيران في خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيدا بالوساطة العمانية.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، أمس الأحد، مع وزيري خارجية سلطنة عمان وإيران، تناول فيهما الجولة الرابعة من المباحثات النووية التي استضافتها مسقط، وفقا لبيان
للخارجية المصرية، اليوم الاثنين.
كما أكد عبد العاطي دعم مصر للمسار الدبلوماسي والحلول السلمية، وتبادل الرؤى مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، حول مفاوضات الملف النووي، والأوضاع في غزة وأوكرانيا.
وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".
وتابع: "خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر"، موضحًا أن "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها بعضا".
ومضى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني".
وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.