انتهاء الجولة الرابعة للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في مسقط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحيي الذكرى الـ 80 للنصر على النازية الألمانية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250511/انتهاء-الجولة-الرابعة-للمحادثات-النووية-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-1100405405.html
انتهاء الجولة الرابعة للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في مسقط
انتهاء الجولة الرابعة للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في مسقط
سبوتنيك عربي
انتهت، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T14:32+0000
2025-05-11T14:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100392008_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_264e6b939f3cc366d50986d96e4f4744.jpg
وانطلقت الجولة الحالية، ظهر اليوم، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وساطة وزير الخارجية العماني.ويشير مراقبون إلى أن هذه الجولة شهدت تعقيدات أكبر مقارنة بالجولات الثلاث السابقة، وذلك بسبب التغير في المواقف الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تقدمت واشنطن بمطالب جديدة تشمل وقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل والتنازل عن حق التخصيب على الأراضي الإيرانية.وضم الوفد الإيراني مجموعة من الخبراء والفنيين لتقديم الاستشارات التقنية خلال المفاوضات، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى وجود ما لا يقل عن 12 شخصاً يرافقون المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يُعتقد أنهم أعضاء الفريق الفني الأمريكي، على عكس ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا عن غياب الفريق الفني الأمريكي.وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الفريق الإيراني المفاوض وصل إلى العاصمة مسقط استعدادا لجولة المفاوضات الرابعة مع الولايات المتحدة الأمريكية".وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "الأمريكيين لديهم مواقف متناقضة"، مشيرا إلى أن هذه إحدى المشكلات الخطيرة في المفاوضات.وأضاف أن "الجولات السابقة كانت بناءة وجدية لكن المواقف الإعلامية خارج المفاوضات متناقضة وقد تبعد المفاوضات عن مسارها الصحيح"، مشددا على ضرورة الالتزام بأصول المفاوضات وعدم نقلها إلى الإعلام.وتوقع وزير الخارجية الإيراني، مواقف ثابتة وملتزمة من الطرف المقابل كمواقف إيران الثابتة والمبدئية، لافتا إلى أن "وفد الخبراء التقنيين الإيراني وصل إلى مسقط وستوكل إليه المهام إذا لزم الأمر".وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.وأعلنت طهران ومسقط، الجمعة الماضية، عن عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في سلطنة عمان، يوم الأحد.
https://sarabic.ae/20250507/عراقجي-ينفي-ضلوع-إيران-في-أي-مخطط-لاستهداف-السفارة-الإسرائيلية-في-لندن-1100288118.html
https://sarabic.ae/20250507/نائب-الرئيس-الأمريكي-المفاوضات-مع-إيران-جيدة-حتى-الآن-1100286447.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100392008_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_37b8e11d814a01592a68c37d3394c70d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار

انتهاء الجولة الرابعة للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية في مسقط

14:32 GMT 11.05.2025
© AP Photoوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل سلطنة عمان قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل سلطنة عمان قبل بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
انتهت، اليوم الأحد، في العاصمة العمانية مسقط الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وانطلقت الجولة الحالية، ظهر اليوم، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين الطرفين عبر وساطة وزير الخارجية العماني.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الجولة شهدت تعقيدات أكبر مقارنة بالجولات الثلاث السابقة، وذلك بسبب التغير في المواقف الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تقدمت واشنطن بمطالب جديدة تشمل وقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل والتنازل عن حق التخصيب على الأراضي الإيرانية.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
عراقجي ينفي ضلوع إيران في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية بلندن
7 مايو, 22:28 GMT
وضم الوفد الإيراني مجموعة من الخبراء والفنيين لتقديم الاستشارات التقنية خلال المفاوضات، في حين أشارت تقارير إعلامية إلى وجود ما لا يقل عن 12 شخصاً يرافقون المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، يُعتقد أنهم أعضاء الفريق الفني الأمريكي، على عكس ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا عن غياب الفريق الفني الأمريكي.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "الفريق الإيراني المفاوض وصل إلى العاصمة مسقط استعدادا لجولة المفاوضات الرابعة مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "الأمريكيين لديهم مواقف متناقضة"، مشيرا إلى أن هذه إحدى المشكلات الخطيرة في المفاوضات.
نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
نائب الرئيس الأمريكي: المفاوضات مع إيران "جيدة حتى الآن"
7 مايو, 20:20 GMT
وأضاف أن "الجولات السابقة كانت بناءة وجدية لكن المواقف الإعلامية خارج المفاوضات متناقضة وقد تبعد المفاوضات عن مسارها الصحيح"، مشددا على ضرورة الالتزام بأصول المفاوضات وعدم نقلها إلى الإعلام.
وتوقع وزير الخارجية الإيراني، مواقف ثابتة وملتزمة من الطرف المقابل كمواقف إيران الثابتة والمبدئية، لافتا إلى أن "وفد الخبراء التقنيين الإيراني وصل إلى مسقط وستوكل إليه المهام إذا لزم الأمر".
وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
وأعلنت طهران ومسقط، الجمعة الماضية، عن عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع واشنطن في سلطنة عمان، يوم الأحد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала