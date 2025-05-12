https://sarabic.ae/20250512/إيران-مستعدون-لاستقبال-الاستثمارات-الأمريكية-في-حال-إبرام-اتفاق-نووي-1100432389.html

إيران: مستعدون لاستقبال الاستثمارات الأمريكية في حال إبرام اتفاق نووي

إيران: مستعدون لاستقبال الاستثمارات الأمريكية في حال إبرام اتفاق نووي

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين، استعداد بلادها لاستقبال الاستثمارات الأمريكية في حال إبرام اتفاق نووي. 12.05.2025, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وصرحت مهاجراني بأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على الاستثمار بحرية في الاقتصاد الإيراني في حال التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الجانبين.وقالت مهاجراني في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "لم تكن لدينا أي مشكلة مع الاستثمارات الأمريكية، بل هم من حرموا أنفسهم من الفرص والإمكانيات الكبيرة التي توفرها إيران".وأوضحت المسؤولة الإيرانية أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي، فإن إيران ستكون مستعدة لاستقبال الاستثمارات الأمريكية في مختلف القطاعات".وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المحادثات النووية بين إيران وأمريكا، والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وفقاً لما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.وقال وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، معقبًا على الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي عقدت أمس الأحد، بوساطة عمانية في مسقط: "في هذه الجولة ابتعدنا عن القضايا العامة إلى حد كثير ودخلنا مرحلة مناقشة التفاصيل"، مردفًا أنه "يمكن القول بأن المحادثات تجري إلى الأمام"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف عراقجي: "بطبيعة الحال ستكون الظروف أكثر صعوبة، لكن رغم الصعوبات والصراحة التي تخللت المفاوضات، تضمنت هذه الجولة نقاشات مفيدة للغاية؛ والآن يمكننا القول بأن هناك فهم أفضل لمواقف الطرفين".وتابع: "خلال هذه الجولة ناقشنا القضايا الخلافية وقد تمت دراستها أكثر"، موضحًا أن "مواقف الجانبين أصبحت أقرب إلى بعضها بعضا".ومضى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي: "لقد قررنا استمرار هذه المفاوضات، وتم الاتفاق على عقد جولة أخرى، لكن تحديد الزمان والمكان سيتم وفقا لبرامج كلا الطرفين، الامر الذي سيتولاه وزير الخارجية العماني".وتأتي هذه الجولة بعد ثلاث جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون ناجحة إلى حد كبير، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

https://sarabic.ae/20250511/انتهاء-الجولة-الرابعة-للمحادثات-النووية-الإيرانية-الأمريكية-في-مسقط-1100405405.html

https://sarabic.ae/20250512/إيران-تحذر-أوروبا-استغلال-آلية-العقوبات-قد-يدفع-المنطقة-نحو-اللاعودة-1100416705.html

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