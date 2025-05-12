https://sarabic.ae/20250512/إيران-تحذر-أوروبا-استغلال-آلية-العقوبات-قد-يدفع-المنطقة-نحو-اللاعودة-1100416705.html

إيران تحذر أوروبا: استغلال آلية العقوبات قد يدفع المنطقة نحو اللاعودة

إيران تحذر أوروبا: استغلال آلية العقوبات قد يدفع المنطقة نحو اللاعودة

سبوتنيك عربي

حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، من أن أي استغلال لآلية "إعادة فرض العقوبات" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قد لا يقتصر على إنهاء... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T05:43+0000

2025-05-12T05:43+0000

2025-05-12T05:43+0000

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وكتب عراقجي عبر قناته على منصة "إكس": "أي استخدام خاطئ لآلية الزناد ستكون له عواقب وخيمة".وأوضح أن "إيران عبّرت عن موقفها بوضوح"، مشيرًا إلى أنها وجّهت تحذيرًا رسميًا لجميع الأطراف الموقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، مفاده أن "أي إساءة استخدام لتلك الآلية سيؤدي إلى تداعيات جسيمة، لن تقتصر على إنهاء المشاركة الأوروبية في الاتفاق، بل قد تؤجج التوترات إلى درجة يصعب معها العودة إلى الوراء".وأضاف أنه "على الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن تتساءل كيف وصلت الأمور إلى هذا الطريق المسدود".كما أشار عراقجي، في تغريدته، إلى أنه أجرى في الآونة الأخيرة مشاورات مع روسيا والصين، أعرب خلالها عن استعداده لزيارة باريس وبرلين ولندن، لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع هذه الدول، ما أدى إلى انطلاق محادثات تمهيدية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وصفها بأنها "هشة لكنها تحمل بوادر أمل"، محذرًا من أن "الوقت ينفد بسرعة".وختم بالقول إن "كيفية تعامل الأطراف مع هذه اللحظة الحرجة ستحدد مستقبل العلاقات بين إيران وأوروبا بشكل أعمق مما يتوقعه الكثيرون"، مؤكدًا استعداد إيران لفتح صفحة جديدة، معربًا عن أمله في أن "يتحلى الشركاء الأوروبيون بالإرادة نفسها".وانطلقت الجولة الرابعة، ظهر أمس الأحد، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين أمريكا وإيران، عبر وساطة وزير الخارجية العماني.وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.

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