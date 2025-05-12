إيران تحذر أوروبا: استغلال آلية العقوبات قد يدفع المنطقة نحو اللاعودة
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
© AP Photo / Vahid Salemi
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حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، من أن أي استغلال لآلية "إعادة فرض العقوبات" المنصوص عليها في الاتفاق النووي، قد لا يقتصر على إنهاء الدور الأوروبي في الاتفاق، بل قد يؤدي أيضا إلى تصعيد لا يمكن التراجع عنه.
وكتب عراقجي عبر قناته على منصة "إكس": "أي استخدام خاطئ لآلية الزناد ستكون له عواقب وخيمة".
وأوضح أن "إيران عبّرت عن موقفها بوضوح"، مشيرًا إلى أنها وجّهت تحذيرًا رسميًا لجميع الأطراف الموقّعة على خطة العمل الشاملة المشتركة، مفاده أن "أي إساءة استخدام لتلك الآلية سيؤدي إلى تداعيات جسيمة، لن تقتصر على إنهاء المشاركة الأوروبية في الاتفاق، بل قد تؤجج التوترات إلى درجة يصعب معها العودة إلى الوراء".
وأضاف أنه "على الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن تتساءل كيف وصلت الأمور إلى هذا الطريق المسدود".
L'Iran a clairement fait connaître sa position. Nous avons officiellement averti tous les signataires du JCPOA qu'un abus du mécanisme de « snapback » entraînera des conséquences – non seulement la fin du rôle de l'Europe dans l'accord, mais aussi à une escalade des tensions…— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 11, 2025
كما أشار عراقجي، في تغريدته، إلى أنه أجرى في الآونة الأخيرة مشاورات مع روسيا والصين، أعرب خلالها عن استعداده لزيارة باريس وبرلين ولندن، لفتح صفحة جديدة من العلاقات مع هذه الدول، ما أدى إلى انطلاق محادثات تمهيدية على مستوى نواب وزراء الخارجية، وصفها بأنها "هشة لكنها تحمل بوادر أمل"، محذرًا من أن "الوقت ينفد بسرعة".
وختم بالقول إن "كيفية تعامل الأطراف مع هذه اللحظة الحرجة ستحدد مستقبل العلاقات بين إيران وأوروبا بشكل أعمق مما يتوقعه الكثيرون"، مؤكدًا استعداد إيران لفتح صفحة جديدة، معربًا عن أمله في أن "يتحلى الشركاء الأوروبيون بالإرادة نفسها".
10 أبريل, 03:05 GMT
وانتهت، أمس الأحد، في العاصمة العُمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وانطلقت الجولة الرابعة، ظهر أمس الأحد، مباشرة بعد وصول الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي التقى مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في مقر المفاوضات، وجرى تبادل الرسائل بين أمريكا وإيران، عبر وساطة وزير الخارجية العماني.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الجولة شهدت تعقيدات أكبر مقارنة بالجولات الثلاث السابقة، وذلك بسبب التغير في المواقف الأمريكية تجاه البرنامج النووي الإيراني، حيث تقدمت واشنطن بمطالب جديدة تشمل وقف البرنامج النووي الإيراني بالكامل والتنازل عن حق التخصيب على الأراضي الإيرانية.
وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.