https://sarabic.ae/20250313/عراقجي-إيران-لن-تدخل-بمفاوضات-مباشرة-إلا-من-موقع-متكافئ-وعلى-واشنطن-رفع-العقوبات-1098616302.html
عراقجي: إيران لن تدخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ وعلى واشنطن رفع العقوبات
عراقجي: إيران لن تدخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ وعلى واشنطن رفع العقوبات
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، "مواصلة المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية". 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T06:25+0000
2025-03-13T06:25+0000
2025-03-13T06:25+0000
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وقال عراقجي، في تصريحات صحفية، إنه "إذا تفاوضت إيران تحت الضغوط القصوى فستكون قد تفاوضت من موقع ضعف ولن تحقق أي مكاسب"، مشددًا على ضرورة إثبات أن "سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة مع إيران ويمكنها التفاوض من موقع متكافئ".وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "صبرنا ليس سلبيا ونقرّ بالمبادرة"، مؤكدًا أن لدى بلاده استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة.وأكد عراقجي أن "طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك مقترح لحل القضايا العالقة"، داعيًا واشنطن إلى رفع العقوبات.وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، بأن أي محاولة لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي غير عادل مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون "مصيرها الفشل"، على حد قوله.ونقلت وكالة "فارس"، عن إيرواني، قوله: "إيران لن تتفاوض تحت الضغط. إيران لن ترضخ للتهديدات ولن تقبل أي إملاءات مهما كان نوعها".وأضاف إيرواني: "أي محاولة لفرض اتفاق غير عادل على إيران، بشأن الاتفاق النووي، محكوم عليها بالفشل. يجب أن تقوم الدبلوماسية على الاحترام المتبادل، لا على الابتزاز".ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تمنع بلاده من صنع سلاح نووي إذا أرادت ذلك.وتابع: "عدم امتلاكنا للسلاح النووي وعدم سعينا وراءه هو لأننا لا نريد ذلك لأسباب معينة"، مضيفًا أن "طهران لا تسعى للحرب، ولكن إذا ارتكبت واشنطن وعملاؤها أي خطأ، فسيكون رد إيران حاسمًا وحتميًا، والمتضرر الأكبر سيكون أمريكا".وأوضح خامنئي أنه لم يتلقَّ حتى الآن رسالة من الرئيس الأمريكي، مضيفًا أن إعلان ترامب الاستعداد للتفاوض مع إيران "ليس أكثر من خداع للرأي العام"، وأن دعوة ترامب للتفاوض مع طهران هدفها "إظهار واشنطن وكأنها داعية للسلام والحوار، وأن إيران هي من ترفض ذلك".وذكر خامنئي أن واشنطن تطرح مطالب جديدة وشروطًا تعسفية بشأن المفاوضات مع طهران، ما يخلق المزيد من المشاكل، معتبرًا أنه "إذا كان الهدف من التفاوض هو رفع العقوبات، فإن الحوار مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى ذلك، بل سيجعل العقوبات أكثر تعقيدًا".وكانت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد أكدت الأحد الماضي، أن إيران مستعدة لمناقشة المخاوف بشأن احتمال عسكرة برنامجها النووي السلمي، لكنها ليست مستعدة لمناقشة أي أفكار تهدف إلى تفكيكه.وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد".يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250310/إيران-تؤكد-مجددا-أنها-لا-تسعى-إلى-امتلاك-سلاح-نووي-بعد-تهديد-أمريكي-1098544262.html
https://sarabic.ae/20230308/الترويكا-الأوروبية-قلقون-بشأن-معدلات-تخصيب-اليورانيوم-في-إيران-1074477614.html
https://sarabic.ae/20250312/عراقجي-سيتم-تسليم-رسالة-ترامب-إلى-إيران-قريبا-عبر-مبعوث-من-إحدى-الدول-العربية-1098597005.html
https://sarabic.ae/20250309/تحذير-قطري-خطير-الهجوم-على-منشآت-إيران-النووية-قد-يترك-الخليج-بلا-ماء-1098522597.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
عراقجي: إيران لن تدخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ وعلى واشنطن رفع العقوبات
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، "مواصلة المفاوضات غير المباشرة وقنوات الاتصال مع الترويكا الأوروبية".
وقال عراقجي، في تصريحات صحفية
، إنه "إذا تفاوضت إيران تحت الضغوط القصوى فستكون قد تفاوضت من موقع ضعف ولن تحقق أي مكاسب"، مشددًا على ضرورة إثبات أن "سياسة الضغوط القصوى ليست فعالة مع إيران ويمكنها التفاوض من موقع متكافئ".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "صبرنا ليس سلبيا ونقرّ بالمبادرة"، مؤكدًا أن لدى بلاده استراتيجية واضحة لأي مفاوضات نووية محتملة.
وأكد عراقجي أن "طهران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهناك مقترح لحل القضايا العالقة"، داعيًا واشنطن إلى رفع العقوبات.
وتابع: "التفاوض غير المباشر ممكن والأهم توفر الإرادة للتفاوض والتوصل لاتفاق عادل في ظروف متكافئة"، مضيفا: "لن ندخل بمفاوضات مباشرة إلا من موقع متكافئ دون ضغوط وتهديدات".
وصرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، بأن أي محاولة لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي غير عادل مع الولايات المتحدة الأمريكية سيكون "مصيرها الفشل
"، على حد قوله.
ونقلت وكالة "فارس"، عن إيرواني، قوله: "إيران لن تتفاوض تحت الضغط. إيران لن ترضخ للتهديدات ولن تقبل أي إملاءات مهما كان نوعها".
وأضاف إيرواني: "أي محاولة لفرض اتفاق غير عادل على إيران، بشأن الاتفاق النووي، محكوم عليها بالفشل. يجب أن تقوم الدبلوماسية على الاحترام المتبادل، لا على الابتزاز".
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تمنع بلاده من صنع سلاح نووي إذا أرادت ذلك.
وقال خامنئي، في تصريحات خلال لقاء مع طلاب الجامعات الإيرانية: "يقولون (الأمريكيون) لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكن لو كنا نريد صنع سلاح نووي، لما تمكنت أمريكا من منعنا".
وتابع: "عدم امتلاكنا للسلاح النووي وعدم سعينا وراءه هو لأننا لا نريد ذلك لأسباب معينة"، مضيفًا أن "طهران لا تسعى للحرب، ولكن إذا ارتكبت واشنطن وعملاؤها أي خطأ، فسيكون رد إيران حاسمًا وحتميًا، والمتضرر الأكبر سيكون أمريكا".
وأوضح خامنئي أنه لم يتلقَّ حتى الآن رسالة من الرئيس الأمريكي، مضيفًا أن إعلان ترامب الاستعداد للتفاوض مع إيران "ليس أكثر من خداع للرأي العام"، وأن دعوة ترامب للتفاوض مع طهران هدفها "إظهار واشنطن وكأنها داعية للسلام والحوار، وأن إيران هي من ترفض ذلك".
ولفت المرشد الإيراني إلى أن المفاوضات مع إدارة ترامب لن تؤدي إلى رفع العقوبات، بل ستزيد من الضغوط، موضحًا أن "طهران تفاوضت لسنوات عدة مع واشنطن، حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي موقع، لكن ترامب مزّقه".
وذكر خامنئي أن واشنطن تطرح مطالب جديدة وشروطًا تعسفية بشأن المفاوضات مع طهران
، ما يخلق المزيد من المشاكل، معتبرًا أنه "إذا كان الهدف من التفاوض هو رفع العقوبات، فإن الحوار مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى ذلك، بل سيجعل العقوبات أكثر تعقيدًا".
وكانت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، قد أكدت الأحد الماضي، أن إيران مستعدة لمناقشة المخاوف بشأن احتمال عسكرة برنامجها النووي السلمي، لكنها ليست مستعدة لمناقشة أي أفكار تهدف إلى تفكيكه.
وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد".
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في إيران.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب الأولى، من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.