تحذير قطري خطير: الهجوم على منشآت إيران النووية قد يترك الخليج بلا ماء

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
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11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250309/تحذير-قطري-خطير-الهجوم-على-منشآت-إيران-النووية-قد-يترك-الخليج-بلا-ماء-1098522597.html
تحذير قطري خطير: الهجوم على منشآت إيران النووية قد يترك الخليج بلا ماء
تحذير قطري خطير: الهجوم على منشآت إيران النووية قد يترك الخليج بلا ماء
سبوتنيك عربي
حذّر رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، من أن أي هجوم يستهدف المنشآت النووية الإيرانية الواقعة على ساحل الخليج قد يؤدي إلى كارثة... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T09:57+0000
2025-03-09T09:57+0000
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جاءت تصريحات آل ثاني، أمس السبت، خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأوضح أنه رغم تعزيز قدرة التخزين عبر بناء خزانات جديدة، إلا أن الخطر لا يزال يهدد جميع دول الخليج.تأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، مع احتمال اللجوء إلى عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.ورغم أن منشآت تخصيب اليورانيوم تقع في عمق الأراضي الإيرانية، إلا أن محطة بوشهر للطاقة النووية، القريبة من الخليج، تثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير أي هجوم على البيئة البحرية وإمدادات المياه المحلاة، والتي تعتمد عليها قطر وسائر دول الخليج بشكل أساسي.وكان ترامب قد كشف يوم الجمعة الماضي أنه أرسل خطابا للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اقترح فيها عقد محادثات نووية، كما نبه إلى أن التفاوض سيكون أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران.وجاء الرد سريعا من خامنئي، أمس السبت، بأن بلاده لن تتفاوض تحت الضغط، معتبرا أن "إصرار بعض الحكومات المستبدة على المفاوضات ليس من أجل حل القضايا، بل من أجل الهيمنة".يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد انسحب عام 2018، خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات صارمة على طهران، والشهر الماضي أعاد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، بما شمل مساعي لوقف صادراتها النفطية تماما.
https://sarabic.ae/20250307/ترامب-يكشف-عن-رسالة-للمرشد-الإيراني-تفاوضوا-أو-واجهوا-تدخلا-عسكريا-فظيعا-1098475800.html
https://sarabic.ae/20250308/خامنئي-ردا-على-ترامب-لن-نخضع-للبلطجة-1098511925.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الاتفاق النووي الإيراني, الأخبار

تحذير قطري خطير: الهجوم على منشآت إيران النووية قد يترك الخليج بلا ماء

09:57 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovicوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبر
حذّر رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، من أن أي هجوم يستهدف المنشآت النووية الإيرانية الواقعة على ساحل الخليج قد يؤدي إلى كارثة بيئية مدمرة، تهدد دول المنطقة بالعطش ونقص موارد المياه الصالحة للشرب.
جاءت تصريحات آل ثاني، أمس السبت، خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكشف آل ثاني أن قطر أجرت محاكاة لتداعيات مثل هذا الهجوم، وأظهرت النتائج أن "البحر سيكون ملوثًا بالكامل"، مضيفا: "قد تنفد مياه الشرب لدينا خلال 3 أيام".
وأوضح أنه رغم تعزيز قدرة التخزين عبر بناء خزانات جديدة، إلا أن الخطر لا يزال يهدد جميع دول الخليج.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وطهران، مع احتمال اللجوء إلى عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2025
ترامب يكشف عن رسالة للمرشد الإيراني: تفاوضوا أو واجهوا تدخلا عسكريا "فظيعا"
7 مارس, 14:02 GMT
ورغم أن منشآت تخصيب اليورانيوم تقع في عمق الأراضي الإيرانية، إلا أن محطة بوشهر للطاقة النووية، القريبة من الخليج، تثير مخاوف كبيرة بشأن تأثير أي هجوم على البيئة البحرية وإمدادات المياه المحلاة، والتي تعتمد عليها قطر وسائر دول الخليج بشكل أساسي.
وكان ترامب قد كشف يوم الجمعة الماضي أنه أرسل خطابا للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي اقترح فيها عقد محادثات نووية، كما نبه إلى أن التفاوض سيكون أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران.
المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2025
خامنئي ردا على ترامب: لن نخضع للبلطجة
أمس, 19:10 GMT
وجاء الرد سريعا من خامنئي، أمس السبت، بأن بلاده لن تتفاوض تحت الضغط، معتبرا أن "إصرار بعض الحكومات المستبدة على المفاوضات ليس من أجل حل القضايا، بل من أجل الهيمنة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد انسحب عام 2018، خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي، وفرض عقوبات صارمة على طهران، والشهر الماضي أعاد فرض سياسة "أقصى الضغوط" على إيران، بما شمل مساعي لوقف صادراتها النفطية تماما.
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