مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: محاولة إجبار إيران على التوصل لاتفاق نووي غير عادل مصيرها الفشل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:34 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل ينجح تحالف دول الجوار السوري في مواجهة خطر تنظيم الدولة والحفاظ على وحدة سوريا
15:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لأنقرة تأثير كبير على ما يحدث من مذابح في سوريا ولكن يبدو غير مستعجلة للتدخل
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
القمة العربية تعتمد خطة مصر لإعادة إعمار غزة وإسرائيل ترفض الخطة برمتها
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير: أوكرانيا قد تستهدف المنشآت النووية لإثبات صمودها أمام روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
14:03 GMT
39 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
14:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
بعد مواجهات الساحل.. هل يجلب اتفاق دمشق و"قسد" الأمن و الاستقرار لسوريا؟
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك حقًا فرق بين أدمغة الذكور والإناث؟
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير عسكري: المرحلة الحالية من الصراع في أوكرانيا معقدة
17:00 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
القضية الكردية تصل إلى محطات تاريخية لإنهاء النزاع في سوريا وتركيا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250312/مندوب-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-محاولة-إجبار-إيران-على-التوصل-لاتفاق-نووي-غير-عادل-مصيرها-الفشل-1098613774.html
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: محاولة إجبار إيران على التوصل لاتفاق نووي غير عادل مصيرها الفشل
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: محاولة إجبار إيران على التوصل لاتفاق نووي غير عادل مصيرها الفشل
سبوتنيك عربي
صرح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن أي محاولة لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي غير عادل مع الولايات المتحدة سيكون مصيرها الفشل. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T23:53+0000
2025-03-12T23:53+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن إيرواني قوله: "إيران لن تتفاوض تحت الضغط. إيران لن ترضخ للتهديدات ولن تقبل أي إملاءات مهما كان نوعها".وأضاف أن "أي محاولة لفرض اتفاق غير عادل على إيران بشأن الاتفاق النووي محكوم عليها بالفشل. يجب أن تقوم الدبلوماسية على الاحترام المتبادل، لا على الابتزاز".وأمس، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تمنع بلاده من صنع سلاح نووي إذا أرادت ذلك، مضيفًا أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع طهران هدفها إظهار واشنطن وكأنها داعية "للسلام والحوار"، وأن إيران هي من ترفض ذلك.وقال خامنئي، في تصريحات خلال لقاء مع طلاب الجامعات الإيرانية: "يقولون (الأمريكيون) لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكن لو كنا نريد صنع سلاح نووي، لما تمكنت أمريكا من منعنا".وتابع: "عدم امتلاكنا للسلاح النووي وعدم سعينا وراءه هو لأننا لا نريد ذلك لأسباب معينة"، مضيفًا أن طهران لا تسعى للحرب، ولكن إذا ارتكبت واشنطن وعملاؤها أي خطأ، "فسيكون رد إيران حاسمًا وحتميًا، والمتضرر الأكبر سيكون أمريكا".وأوضح خامنئي أنه لم يتلقَّ حتى الآن رسالة من الرئيس الأمريكي، مضيفًا أن إعلانه الاستعداد للتفاوض مع إيران ليس أكثر من خداع للرأي العام، وأن دعوة ترامب للتفاوض مع طهران هدفها إظهار واشنطن وكأنها داعية "للسلام والحوار"، وأن إيران هي من ترفض ذلك.ولفت المرشد الإيراني إلى أن المفاوضات مع إدارة ترامب لن تؤدي إلى رفع العقوبات، بل ستزيد من الضغوط، موضحًا أن طهران تفاوضت لعدة سنوات مع واشنطن حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي موقع، لكن ترامب مزقه.وذكر خامنئي أن واشنطن تطرح مطالب جديدة وشروطًا تعسفية بشأن المفاوضات مع طهران، ما يخلق المزيد من المشاكل، معتبرًا أنه "إذا كان الهدف من التفاوض هو رفع العقوبات، فإن الحوار مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى ذلك، بل سيجعل العقوبات أكثر تعقيدًا".وكانت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة قد أكدت، الأحد الماضي، أن إيران مستعدة لمناقشة المخاوف بشأن احتمال عسكرة برنامجها النووي السلمي، لكنها ليست مستعدة لمناقشة أي أفكار تهدف إلى تفكيكه.وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد".ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية، على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20250310/إيران-تؤكد-مجددا-أنها-لا-تسعى-إلى-امتلاك-سلاح-نووي-بعد-تهديد-أمريكي-1098544262.html
https://sarabic.ae/20250309/إيران-لن-نوافق-أبدا-على-إجراء-مفاوضات-لإنهاء-برنامجنا-النووي-بشكل-كامل-1098533080.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8591d34f6f9e83c72cd111ec09b6f112.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: محاولة إجبار إيران على التوصل لاتفاق نووي غير عادل مصيرها الفشل

23:53 GMT 12.03.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
صرح مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن أي محاولة لإجبار طهران على التوصل إلى اتفاق نووي غير عادل مع الولايات المتحدة سيكون مصيرها الفشل.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن إيرواني قوله: "إيران لن تتفاوض تحت الضغط. إيران لن ترضخ للتهديدات ولن تقبل أي إملاءات مهما كان نوعها".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
إيران تؤكد مجددا أنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي بعد تهديد أمريكي
10 مارس, 07:47 GMT
وأضاف أن "أي محاولة لفرض اتفاق غير عادل على إيران بشأن الاتفاق النووي محكوم عليها بالفشل. يجب أن تقوم الدبلوماسية على الاحترام المتبادل، لا على الابتزاز".
وأمس، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تمنع بلاده من صنع سلاح نووي إذا أرادت ذلك، مضيفًا أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض مع طهران هدفها إظهار واشنطن وكأنها داعية "للسلام والحوار"، وأن إيران هي من ترفض ذلك.
وقال خامنئي، في تصريحات خلال لقاء مع طلاب الجامعات الإيرانية: "يقولون (الأمريكيون) لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكن لو كنا نريد صنع سلاح نووي، لما تمكنت أمريكا من منعنا".
وتابع: "عدم امتلاكنا للسلاح النووي وعدم سعينا وراءه هو لأننا لا نريد ذلك لأسباب معينة"، مضيفًا أن طهران لا تسعى للحرب، ولكن إذا ارتكبت واشنطن وعملاؤها أي خطأ، "فسيكون رد إيران حاسمًا وحتميًا، والمتضرر الأكبر سيكون أمريكا".
وأوضح خامنئي أنه لم يتلقَّ حتى الآن رسالة من الرئيس الأمريكي، مضيفًا أن إعلانه الاستعداد للتفاوض مع إيران ليس أكثر من خداع للرأي العام، وأن دعوة ترامب للتفاوض مع طهران هدفها إظهار واشنطن وكأنها داعية "للسلام والحوار"، وأن إيران هي من ترفض ذلك.
ولفت المرشد الإيراني إلى أن المفاوضات مع إدارة ترامب لن تؤدي إلى رفع العقوبات، بل ستزيد من الضغوط، موضحًا أن طهران تفاوضت لعدة سنوات مع واشنطن حتى تم التوصل إلى اتفاق نهائي موقع، لكن ترامب مزقه.
وذكر خامنئي أن واشنطن تطرح مطالب جديدة وشروطًا تعسفية بشأن المفاوضات مع طهران، ما يخلق المزيد من المشاكل، معتبرًا أنه "إذا كان الهدف من التفاوض هو رفع العقوبات، فإن الحوار مع هذه الإدارة لن يؤدي إلى ذلك، بل سيجعل العقوبات أكثر تعقيدًا".
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
إيران: لن نوافق أبدا على إجراء مفاوضات لإنهاء برنامجنا النووي بشكل كامل
9 مارس, 16:44 GMT
وكانت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة قد أكدت، الأحد الماضي، أن إيران مستعدة لمناقشة المخاوف بشأن احتمال عسكرة برنامجها النووي السلمي، لكنها ليست مستعدة لمناقشة أي أفكار تهدف إلى تفكيكه.
وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليقًا على المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد".
ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أعادت واشنطن تفعيل سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.
يُذكر أنه في عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، ينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.
وانسحبت الولايات المتحدة، خلال ولاية ترامب السابقة، من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردت إيران على ذلك بإعلان خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية، على وجه الخصوص، عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала