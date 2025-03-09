https://sarabic.ae/20250309/إيران-لن-نوافق-أبدا-على-إجراء-مفاوضات-لإنهاء-برنامجنا-النووي-بشكل-كامل-1098533080.html

إيران: لن نوافق أبدا على إجراء مفاوضات لإنهاء برنامجنا النووي بشكل كامل

إيران: لن نوافق أبدا على إجراء مفاوضات لإنهاء برنامجنا النووي بشكل كامل

سبوتنيك عربي

صرحت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الأحد، بأن "طهران لن تناقش تفكيك برنامجها النووي". 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T16:44+0000

2025-03-09T16:44+0000

2025-03-09T16:44+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

الاتفاق النووي الإيراني

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097418891_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_6df09f018b67a5fb9270b9a053f0293a.jpg

وأوضحت البعثة الإيرانية أن "طهران قد تنظر في إجراء محادثات بشأن المخاوف من استخدام برنامجها النووي عسكريا"، مؤكدة أنه "إذا كان الهدف من المفاوضات إزالة المخاوف حول عسكرة البرنامج النووي الإيراني، فيمكن نقاش ذلك".وأضافت: "إذا كان يُراد من المفاوضات إزالة البرنامج النووي ليقولون لنا أنجزنا ما فشل به أوباما، فهذا لن يحصل"، مؤكدة أن "إيران ستواصل تعزيز قدراتها الدفاعية إلى الحد، الذي لا يجرؤ فيه الأعداء حتى في التفكير بتهديدها".وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه حذّر من أن "الوقت المتاح للمفاوضات ينفذ".وحول النفقات على المجال العسكري، أوضح ترامب أنه يرغب في تقليلها لكنه لا يرى أن الوقت مناسب لذلك حاليًا، مضيفا: "كنت سأكون سعيدًا بخفض الإنفاق الدفاعي، لكن ليس الآن".وتابع ترامب: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران، إحداهما عسكرية والأخرى عن طريق اتفاق، وأنا أفضّل الاتفاق".ووفقا لترامب، فإنه "إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريا بشأن إيران، فسيكون ذلك أمرا فظيعا عليها"، مؤكدا : "لا أسعى إلى إلحاق الضرر بإيران، فالإيرانيون شعب رائع".يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.

https://sarabic.ae/20250205/ترامب-يغازل-إيران-في-دعوة-إلى-التعاون-من-أجل-اتفاق-نووي-تاريخي-1097501850.html

https://sarabic.ae/20231219/ايران-تحمل-أمريكا-وأوروبا-مسؤولية-الوضع-الحالي-للاتفاق-النووي-1084254474.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الاتفاق النووي الإيراني, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني