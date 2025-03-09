https://sarabic.ae/20250309/ترامب-واشنطن-تتطلع-إلى-إبرام-صفقة-مع-طهران-بشأن-برنامجها-النووي-لكن-الوقت-يمضي-بسرعة-1098530686.html

ترامب: واشنطن تتطلع إلى إبرام صفقة مع طهران بشأن برنامجها النووي لكن "الوقت يمضي بسرعة"

ترامب: واشنطن تتطلع إلى إبرام صفقة مع طهران بشأن برنامجها النووي لكن "الوقت يمضي بسرعة"

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه حذّر من أن "الوقت المتاح للمفاوضات ينفذ". 09.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-09T15:09+0000

2025-03-09T15:09+0000

2025-03-09T15:09+0000

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العالم

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وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد".وحول النفقات على المجال العسكري، أوضح ترامب أنه يرغب في تقليلها لكنه لا يرى أن الوقت مناسب لذلك حاليًا، مضيفا: "كنت سأكون سعيدًا بخفض الإنفاق الدفاعي، لكن ليس الآن".ووفقا لترامب، فإنه "إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريا بشأن إيران، فسيكون ذلك أمرا فظيعا عليها".وكان ترامب، قد كشف يوم الجمعة الماضية، أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن "التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران".يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.

https://sarabic.ae/20250309/إيران-تتهم-ترامب-بالخداع-يريد-نزع-سلاحنا-لا-التفاوض-1098523487.html

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