ترامب: واشنطن تتطلع إلى إبرام صفقة مع طهران بشأن برنامجها النووي لكن "الوقت يمضي بسرعة"

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صدى الحياة
هل يتسنى للبنان ملاحقة إسرائيل قضائيا لجرائمها بحق القطاع الصحي اللبناني؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
10:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
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البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
14:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
15:00 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
15:36 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
15:45 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
15:53 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
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عالم سبوتنيك
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ترامب: واشنطن تتطلع إلى إبرام صفقة مع طهران بشأن برنامجها النووي لكن "الوقت يمضي بسرعة"
ترامب: واشنطن تتطلع إلى إبرام صفقة مع طهران بشأن برنامجها النووي لكن "الوقت يمضي بسرعة"
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه حذّر من أن "الوقت المتاح للمفاوضات ينفذ". 09.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-09T15:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد".وحول النفقات على المجال العسكري، أوضح ترامب أنه يرغب في تقليلها لكنه لا يرى أن الوقت مناسب لذلك حاليًا، مضيفا: "كنت سأكون سعيدًا بخفض الإنفاق الدفاعي، لكن ليس الآن".ووفقا لترامب، فإنه "إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريا بشأن إيران، فسيكون ذلك أمرا فظيعا عليها".وكان ترامب، قد كشف يوم الجمعة الماضية، أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن "التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران".يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
https://sarabic.ae/20250309/إيران-تتهم-ترامب-بالخداع-يريد-نزع-سلاحنا-لا-التفاوض-1098523487.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: واشنطن تتطلع إلى إبرام صفقة مع طهران بشأن برنامجها النووي لكن "الوقت يمضي بسرعة"

15:09 GMT 09.03.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، لكنه حذّر من أن "الوقت المتاح للمفاوضات ينفذ".
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد: "لقد أرسلت رسالة… وأرغب في إبرام اتفاق معهم يكون فعالًا بقدر الحل العسكري، ولكن الحقيقة هي أن الوقت ينفد".
وحول النفقات على المجال العسكري، أوضح ترامب أنه يرغب في تقليلها لكنه لا يرى أن الوقت مناسب لذلك حاليًا، مضيفا: "كنت سأكون سعيدًا بخفض الإنفاق الدفاعي، لكن ليس الآن".

وتابع ترامب: "هناك طريقتان للتعامل مع إيران، إحداهما عسكرية والأخرى عن طريق اتفاق، وأنا أفضّل الاتفاق".

رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
إيران تتهم ترامب بالخداع: يريد نزع سلاحنا لا التفاوض
10:53 GMT
ووفقا لترامب، فإنه "إذا اضطررنا إلى التدخل عسكريا بشأن إيران، فسيكون ذلك أمرا فظيعا عليها".

وأكد الرئيس الأمريكي: "لا أسعى إلى إلحاق الضرر بإيران، فالإيرانيون شعب رائع".

وكان ترامب، قد كشف يوم الجمعة الماضية، أنه أرسل رسالة رسمية إلى القيادة الإيرانية، مقترحا عقد محادثات نووية، مشددًا على أن "التفاوض سيكون خيارا أفضل بكثير من المواجهة العسكرية بالنسبة لطهران".
يذكر أن الرئيس الأمريكي انسحب عام 2018، من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران. وفي فبراير/ شباط الماضي، أطلق مجددا سياسة "الضغوط القصوى"، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما.
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