عراقجي: صور الأقمار الصناعية المزعومة محاولة دعائية يائسة من نتنياهو

عربي
بوتين: مصر شريك رئيسي لروسيا في أفريقيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250509/عراقجي-صور-الأقمار-الصناعية-المزعومة-محاولة-دعائية-يائسة-من-نتنياهو-1100358567.html
عراقجي: صور الأقمار الصناعية المزعومة محاولة دعائية يائسة من نتنياهو
عراقجي: صور الأقمار الصناعية المزعومة محاولة دعائية يائسة من نتنياهو
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستخدم جماعة "خلق" لترويج معلومات مفبركة عن البرنامج... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T15:37+0000
2025-05-09T15:37+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
الاتفاق النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_0:40:1562:919_1920x0_80_0_0_b0b87904586fced64b3fecd4362e6f96.jpg
وأوضح عراقجي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن هذه الحملة الدعائية تأتي تزامنا مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، مشيراً إلى أنه "مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، يتم نشر المزيد من "صور الأقمار الصناعية لبث الرعب" بصورة دقيقة ومحسوبة للغاية".وأضاف أن "نتنياهو بصفته معرقل ومخرب لم تعد سمعة باقية له، عاد إلى استغلال أدواته القديمة في إطار ما وصفه بـ"تحديد المهام لإدارة ترامب"، مستعيناً بمجندين سابقين وحاليين لتنفيذ هذه الأجندة".وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تغريدته بالإشارة إلى أن لجوء نتنياهو إلى جماعة "خلق"، التي وصف عناصرها بأنهم "خدم صدام"، يعكس حالة من اليأس، قائلا: إن "أجورهم قد تكون منخفضة، لكن توظيف جماعة منحرفة وإرهابية كهذه هو دليل قاطع على الإفلاس السياسي".جاء نفي عراقجي ردا على تقارير أمريكية تزعم وجود منشأة نووية سرية تعمل منذ عقد في محافظة سمنان شمال إيران.وذكر التقرير الأمريكي أنه حصل حصريا على صور من الأقمار الصناعية، تظهر ما يبدو أنه منشأة للأسلحة النووية الإيرانية لم يتم الكشف عنها من قبل، وهي مجمع مساحته 2500 فدان يحمل الاسم الرمزي "موقع قوس قزح"، والذي أشار إلى أنه تم إخفاؤه على أنه شركة إنتاج المواد الكيميائية "ديبا إنرجي سيبا"، ونشط منذ أكثر من عقد من الزمان.وأعلنت إيران اليوم الجمعة، عم موافقتها على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع أمريكا، في سلطنة عُمان، يوم الأحد المقبل.وحتى الآن، اجتمعت وفود من الجانبين الإيراني والأمريكي 3 مرات، مرتين في العاصمة العمانية مسقط في 12 و26 نيسان/ أبريل 2025، ومرة ​​في العاصمة الإيطالية روما في 19 أبريل.
https://sarabic.ae/20250507/عراقجي-ينفي-ضلوع-إيران-في-أي-مخطط-لاستهداف-السفارة-الإسرائيلية-في-لندن-1100288118.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100358410_174:0:1562:1041_1920x0_80_0_0_3db4fabb48de14aa2a166e0b8699e02d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, الاتفاق النووي الإيراني
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, الاتفاق النووي الإيراني

عراقجي: صور الأقمار الصناعية المزعومة محاولة دعائية يائسة من نتنياهو

15:37 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyevaوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Tatyana Makeyeva
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستخدم جماعة "خلق" لترويج معلومات مفبركة عن البرنامج النووي الإيراني، في محاولة يائسة لبث الرعب تجاه إيران".
وأوضح عراقجي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن هذه الحملة الدعائية تأتي تزامنا مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، مشيراً إلى أنه "مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، يتم نشر المزيد من "صور الأقمار الصناعية لبث الرعب" بصورة دقيقة ومحسوبة للغاية".
وأضاف أن "نتنياهو بصفته معرقل ومخرب لم تعد سمعة باقية له، عاد إلى استغلال أدواته القديمة في إطار ما وصفه بـ"تحديد المهام لإدارة ترامب"، مستعيناً بمجندين سابقين وحاليين لتنفيذ هذه الأجندة".
وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تغريدته بالإشارة إلى أن لجوء نتنياهو إلى جماعة "خلق"، التي وصف عناصرها بأنهم "خدم صدام"، يعكس حالة من اليأس، قائلا: إن "أجورهم قد تكون منخفضة، لكن توظيف جماعة منحرفة وإرهابية كهذه هو دليل قاطع على الإفلاس السياسي".
جاء نفي عراقجي ردا على تقارير أمريكية تزعم وجود منشأة نووية سرية تعمل منذ عقد في محافظة سمنان شمال إيران.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
عراقجي ينفي ضلوع إيران في أي مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية بلندن
7 مايو, 22:28 GMT
وذكر التقرير الأمريكي أنه حصل حصريا على صور من الأقمار الصناعية، تظهر ما يبدو أنه منشأة للأسلحة النووية الإيرانية لم يتم الكشف عنها من قبل، وهي مجمع مساحته 2500 فدان يحمل الاسم الرمزي "موقع قوس قزح"، والذي أشار إلى أنه تم إخفاؤه على أنه شركة إنتاج المواد الكيميائية "ديبا إنرجي سيبا"، ونشط منذ أكثر من عقد من الزمان.
وأعلنت إيران اليوم الجمعة، عم موافقتها على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع أمريكا، في سلطنة عُمان، يوم الأحد المقبل.
وحتى الآن، اجتمعت وفود من الجانبين الإيراني والأمريكي 3 مرات، مرتين في العاصمة العمانية مسقط في 12 و26 نيسان/ أبريل 2025، ومرة ​​في العاصمة الإيطالية روما في 19 أبريل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала