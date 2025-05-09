https://sarabic.ae/20250509/عراقجي-صور-الأقمار-الصناعية-المزعومة-محاولة-دعائية-يائسة-من-نتنياهو-1100358567.html

عراقجي: صور الأقمار الصناعية المزعومة محاولة دعائية يائسة من نتنياهو

عراقجي: صور الأقمار الصناعية المزعومة محاولة دعائية يائسة من نتنياهو

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستخدم جماعة "خلق" لترويج معلومات مفبركة عن البرنامج... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T15:37+0000

2025-05-09T15:37+0000

2025-05-09T15:37+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

العالم

الاتفاق النووي الإيراني

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وأوضح عراقجي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن هذه الحملة الدعائية تأتي تزامنا مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، مشيراً إلى أنه "مع استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، يتم نشر المزيد من "صور الأقمار الصناعية لبث الرعب" بصورة دقيقة ومحسوبة للغاية".وأضاف أن "نتنياهو بصفته معرقل ومخرب لم تعد سمعة باقية له، عاد إلى استغلال أدواته القديمة في إطار ما وصفه بـ"تحديد المهام لإدارة ترامب"، مستعيناً بمجندين سابقين وحاليين لتنفيذ هذه الأجندة".وختم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تغريدته بالإشارة إلى أن لجوء نتنياهو إلى جماعة "خلق"، التي وصف عناصرها بأنهم "خدم صدام"، يعكس حالة من اليأس، قائلا: إن "أجورهم قد تكون منخفضة، لكن توظيف جماعة منحرفة وإرهابية كهذه هو دليل قاطع على الإفلاس السياسي".جاء نفي عراقجي ردا على تقارير أمريكية تزعم وجود منشأة نووية سرية تعمل منذ عقد في محافظة سمنان شمال إيران.وذكر التقرير الأمريكي أنه حصل حصريا على صور من الأقمار الصناعية، تظهر ما يبدو أنه منشأة للأسلحة النووية الإيرانية لم يتم الكشف عنها من قبل، وهي مجمع مساحته 2500 فدان يحمل الاسم الرمزي "موقع قوس قزح"، والذي أشار إلى أنه تم إخفاؤه على أنه شركة إنتاج المواد الكيميائية "ديبا إنرجي سيبا"، ونشط منذ أكثر من عقد من الزمان.وأعلنت إيران اليوم الجمعة، عم موافقتها على عقد الجولة الرابعة المؤجلة من المحادثات النووية مع أمريكا، في سلطنة عُمان، يوم الأحد المقبل.وحتى الآن، اجتمعت وفود من الجانبين الإيراني والأمريكي 3 مرات، مرتين في العاصمة العمانية مسقط في 12 و26 نيسان/ أبريل 2025، ومرة ​​في العاصمة الإيطالية روما في 19 أبريل.

https://sarabic.ae/20250507/عراقجي-ينفي-ضلوع-إيران-في-أي-مخطط-لاستهداف-السفارة-الإسرائيلية-في-لندن-1100288118.html

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, الاتفاق النووي الإيراني