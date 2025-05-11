https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إيران-أخطر-دولة-في-المنطقة-ويجب-تفكيك-برنامجها-النووي-1100400542.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران أخطر دولة في المنطقة ويجب تفكيك برنامجها النووي

وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران أخطر دولة في المنطقة ويجب تفكيك برنامجها النووي

سبوتنيك عربي

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إيران بـ"أخطر دولة في المنطقة"، مشددا على ضرورة منعها من حيازة سلاح نووي. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T11:41+0000

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وقال ساعر، خلا مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، إن بلاده "ترغب في التعاون مع أكبر عدد ممكن من المنظمات بشأن المساعدات إلى قطاع غزة"، مشيرا إلى أن إسرائيل أوقفت دخول المساعدات لغزة لأن حماس كانت تستفيد منها ماديا وأعادت بناء قوتها. وأضاف أن "الجيش لن يوزع المساعدات في غزة ولكن سيعمل على تأمين نقلها"، مؤكدا تأييد إسرائيل بالكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المساعدات في غزة.وتابع: "إذا أبقينا حماس بقوتها العسكرية في غزة فسيشكل ذلك خطرا علينا"، مؤكدا أن "الكلام عن دولة فلسطينية غير بناء ويقوض السلام في الشرق الأوسط".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن معلومات جديدة ستُكشف، خلال أيام، بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى طرح مقترح جديد يتضمن الإفراج عن المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.وفي تطور متصل، كشفت مصادر مطلعة عن مناقشات أمريكية - إسرائيلية، رفيعة المستوى، حول تشكيل حكومة مؤقتة في غزة برئاسة مسؤول أمريكي، وأفادت التقارير بأن الإدارة الأمريكية تدرس الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين ضمن هيكل إداري مؤقت للقطاع.وأوضحت 5 مصادر مطلعة، أن المحادثات، التي لا تزال في مراحلها الأولية، تركزت على إمكانية قيادة واشنطن لإدارة انتقالية في غزة بعد الحرب، بهدف تحقيق "استقرار القطاع ونزع سلاحه وتمهيد الطريق أمام سلطة فلسطينية قادرة على الحكم".ولفتت المصادر إلى عدم وجود جدول زمني محدد لانتهاء مهمة هذه الإدارة المؤقتة، حيث سيتوقف ذلك على التطورات الميدانية والأوضاع الأمنية في القطاع.وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد ذكرت يوم الأحد الماضي، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو/ أيار الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما، إن "وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، يخطط لزيارة إسرائيل قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب، المقررة إلى الشرق الأوسط... وستكون هذه أول زيارة لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه".وأضاف الموقع أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو الجاري، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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https://sarabic.ae/20250502/الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تقتربان-من-الاتفاق-على-إدخال-مساعدات-إلى-قطاع-غزة-1100121069.html

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