https://sarabic.ae/20250504/إعلام-وزير-الدفاع-الأمريكي-يزور-إسرائيل-في-12-مايو-ليلتقي-نتنياهو-ونظيره-كاتس-1100143709.html
إعلام: وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل في 12 مايو ليلتقي نتنياهو ونظيره كاتس
إعلام: وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل في 12 مايو ليلتقي نتنياهو ونظيره كاتس
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل إلى إسرائيل في 12 أيار/ مايو الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي، إسرائيل كاتس ورئيس... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T05:29+0000
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2025-05-04T05:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما، إن "وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يخطط لزيارة إسرائيل قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب، المقررة إلى الشرق الأوسط... وستكون هذه أول زيارة لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه ".وأضاف الموقع، أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وستكون هذه ثاني رحلة دولية يجريها ترامب منذ تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني، بعد زيارته الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس.الولايات المتحدة وإسرائيل تقتربان من الاتفاق على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة
https://sarabic.ae/20250401/وزير-الدفاع-الأمريكي-يأمر-بنشر-عتاد-جوي-لتعزيز-القدرات-الدفاعية-في-مجال-الدعم-الجوي-1099145783.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
إعلام: وزير الدفاع الأمريكي يزور إسرائيل في 12 مايو ليلتقي نتنياهو ونظيره كاتس
ذكرت وسائل إعلام اليوم الأحد، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، سيصل إلى إسرائيل في 12 أيار/ مايو الجاري، حيث سيلتقي بنظيره الإسرائيلي، إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونقل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين قولهما، إن "وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يخطط لزيارة إسرائيل قبل زيارة الرئيس دونالد ترامب، المقررة إلى الشرق الأوسط... وستكون هذه أول زيارة لهيغسيث إلى إسرائيل منذ توليه منصبه ".
وأضاف الموقع، أن هيغسيث سيصل إلى إسرائيل في 12 مايو، وسيلتقي بنظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي بجولة شرق أوسطية تشمل السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو، حسبما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت.
وستكون هذه ثاني رحلة دولية يجريها ترامب منذ تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني، بعد زيارته الفاتيكان لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس.