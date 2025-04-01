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وزير الدفاع الأمريكي يأمر بنشر عتاد جوي لتعزيز القدرات الدفاعية في مجال الدعم الجوي
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بنشر عتاد جوي لتعزيز القدرات الدفاعية في مجال الدعم الجوي
سبوتنيك عربي
أمر وزير الدفاع الأمريكي ببيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، بنشر أسراب إضافية وعتاد جوي لتعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية في مجال الدعم الجوي. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T21:39+0000
2025-04-01T21:39+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن البنتاغون نشر بيانا له، أكد من خلاله أن مجموعة حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستصل إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى لتعزيز الاستقرار الإقليمي.وأكد بيان البنتاغون الأمريكي أن "مجموعة حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستساهم في جهود ردع العدوان وحماية التدفق الحر للتجارة بالمنطقة".ويشار إلى أنه في الخامس والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن وزارة الدفاع الأمريكية مقبلة على تغيير جذري، في ظل عدم رضا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الطريقة التي ينظر بها العسكريون إلى جيشهم.وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لإحداث تغيير جذري في البنتاغون. لقد فشلوا في اجتياز سبع عمليات تدقيق متتالية. الثقة في الجيش بين العسكريين منخفضة. سوف يقوم الرئيس بإحداث تغيير جذري في البنتاغون".وتحدثت عن قرار الرئيس الأمريكي بإقالة تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو أعلى منصب عسكري، قائلة إن الرئيس الأمريكي كان غير راض عن أداء براون.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه البنتاغون إلى خفض ميزانيته بنسبة 8 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويًا، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس ترامب.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قد تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاغون ووكالات الدفاع، فضلًا عن بعض برامج الأسلحة القائمة. وقد صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بإعداد قائمة بالموظفين الذين سيشملهم الإجراء.ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء من لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، وهي المؤسسة التي كلفها ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية في البنتاغون، الأسبوع الماضي، لتحديد البرامج والموظفين.
https://sarabic.ae/20250222/ترامب-يعلن-إقالة-رئيس-أركان-الجيش-الأمريكي-1098052638.html
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البنتاغون الأمريكي, الأخبار, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
البنتاغون الأمريكي, الأخبار, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي يأمر بنشر عتاد جوي لتعزيز القدرات الدفاعية في مجال الدعم الجوي

21:39 GMT 01.04.2025
© AP Photoالبنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo
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أمر وزير الدفاع الأمريكي ببيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، بنشر أسراب إضافية وعتاد جوي لتعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية في مجال الدعم الجوي.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، أن البنتاغون نشر بيانا له، أكد من خلاله أن مجموعة حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستصل إلى منطقة مسؤولية القيادة الوسطى لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
ترامب يعلن إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي
22 فبراير, 01:02 GMT
وأكد بيان البنتاغون الأمريكي أن "مجموعة حاملة الطائرات "كارل فينسون" ستساهم في جهود ردع العدوان وحماية التدفق الحر للتجارة بالمنطقة".
ويشار إلى أنه في الخامس والعشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن وزارة الدفاع الأمريكية مقبلة على تغيير جذري، في ظل عدم رضا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الطريقة التي ينظر بها العسكريون إلى جيشهم.
وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لإحداث تغيير جذري في البنتاغون. لقد فشلوا في اجتياز سبع عمليات تدقيق متتالية. الثقة في الجيش بين العسكريين منخفضة. سوف يقوم الرئيس بإحداث تغيير جذري في البنتاغون".
وتحدثت عن قرار الرئيس الأمريكي بإقالة تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو أعلى منصب عسكري، قائلة إن الرئيس الأمريكي كان غير راض عن أداء براون.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس ترامب، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه البنتاغون إلى خفض ميزانيته بنسبة 8 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويًا، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس ترامب.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قد تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاغون ووكالات الدفاع، فضلًا عن بعض برامج الأسلحة القائمة. وقد صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بإعداد قائمة بالموظفين الذين سيشملهم الإجراء.
ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء من لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، وهي المؤسسة التي كلفها ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية في البنتاغون، الأسبوع الماضي، لتحديد البرامج والموظفين.
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