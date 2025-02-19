https://sarabic.ae/20250219/البنتاغون-يعتزم-تخفيض-الإنفاق-الدفاعي-في-السنة-المالية-2026-بمقدار-50-مليار-دولار-1097975714.html
البنتاغون يعتزم تخفيض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار
البنتاغون يعتزم تخفيض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أنها تعتزم خفض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار، أي بما يعادل 8 بالمئة من... 19.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-19T23:44+0000
2025-02-19T23:44+0000
2025-02-19T23:44+0000
ترامب
دونالد ترامب
البنتاغون الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقال "البنتاغون" في بيان له: "التعديلات مقررة بمستوى 8 بالمئة من ميزانية إدارة بايدن للسنة المالية 2026، والتي تبلغ في المجموع نحو 50 مليار دولار".وأشارت الوزارة إلى أنها تنوي تشكيل قائمة بالتعديلات المحتملة على ميزانية الدفاع، وسيتم إعادة توزيع الأموال الموفرة حسب الأولويات في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20250203/الإنفاق-الدفاعي-أزمة-قد-تصنع-نهاية-الناتو-في-عهد-ترامب-1097441597.html
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ترامب, دونالد ترامب, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, دونالد ترامب, البنتاغون الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يعتزم تخفيض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، أنها تعتزم خفض الإنفاق الدفاعي في السنة المالية 2026 بمقدار 50 مليار دولار، أي بما يعادل 8 بالمئة من إجمالي الإنفاق.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال "البنتاغون" في بيان له: "التعديلات مقررة بمستوى 8 بالمئة من ميزانية إدارة بايدن للسنة المالية 2026، والتي تبلغ في المجموع نحو 50 مليار دولار".
وأشارت الوزارة إلى أنها تنوي تشكيل قائمة بالتعديلات المحتملة على ميزانية الدفاع، وسيتم إعادة توزيع الأموال الموفرة حسب الأولويات في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.