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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250506/بشروط-صارمة-إسرائيل-تكشف-عن-خطة-جديدة-لتوزيع-المساعدات-في-رفح-1100199339.html
"بشروط صارمة"... إسرائيل تكشف عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات في رفح
"بشروط صارمة"... إسرائيل تكشف عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات في رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينشئ 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستديرها شركة أمريكية. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T08:03+0000
2025-05-06T08:03+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الجديدة التي أعلن عنها الجيش سيجري تنفيذها في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا.وتابعت: "تنص الخطة على عدم السماح لسكان غزة بالدخول إلى مراكز المساعدات إلا بعد تفتيشهم".ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، التي قال فيها إن "حماس" تعقد الوضع، مؤكدًا رغبته في مساعدة سكان غزة في الحصول على الطعام.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.وتعليقًا على الخطة الإسرائيلية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية لن تشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل، معتبرًا أن الخطة تهدف لتقييد المساعدات كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية.كما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الخطة الإسرائيلية ليست إنسانية بل مناورة لإطالة الحصار وتجويع السكان، في انتهاك للقانون الدولي.وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
https://sarabic.ae/20250505/الأمم-المتحدة-لـسبوتنيك-خطة-المساعدات-الإسرائيلية-في-غزة-تتعارض-مع-المبادئ-الإنسانية-1100189933.html
https://sarabic.ae/20250502/الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تقتربان-من-الاتفاق-على-إدخال-مساعدات-إلى-قطاع-غزة-1100121069.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

"بشروط صارمة"... إسرائيل تكشف عن خطة جديدة لتوزيع المساعدات في رفح

08:03 GMT 06.05.2025
© Getty Images / Christopher Furlong / Staffالحياة اليومية في غزة
الحياة اليومية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Christopher Furlong / Staff
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سينشئ 3 مراكز لتوزيع المساعدات في رفح، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستديرها شركة أمريكية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الخطة الجديدة التي أعلن عنها الجيش سيجري تنفيذها في رفح بين محوري موراغ وفيلادلفيا.
وتابعت: "تنص الخطة على عدم السماح لسكان غزة بالدخول إلى مراكز المساعدات إلا بعد تفتيشهم".
أولغا شيريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
الأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية
أمس, 16:23 GMT
ويأتي ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، التي قال فيها إن "حماس" تعقد الوضع، مؤكدًا رغبته في مساعدة سكان غزة في الحصول على الطعام.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.
وتعليقًا على الخطة الإسرائيلية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية لن تشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل، معتبرًا أن الخطة تهدف لتقييد المساعدات كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية.
كما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الخطة الإسرائيلية ليست إنسانية بل مناورة لإطالة الحصار وتجويع السكان، في انتهاك للقانون الدولي.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الولايات المتحدة وإسرائيل تقتربان من الاتفاق على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة
2 مايو, 23:25 GMT
وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس/ آذار الماضي، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
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