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https://sarabic.ae/20250504/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلن-استدعاء-عشرات-الآلاف-من-جنود-الاحتياط-لتوسيع-حرب-غزة-1100162876.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع حرب غزة
رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع حرب غزة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أنه بصدد إصدار أوامر لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من أجل "تعزيز وتوسيع" العمليات العسكرية في قطاع غزة،... 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T20:01+0000
2025-05-04T20:01+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال زامير خلال زيارة لمقر "وحدة 13" للكوماندوز البحري رفقة قادة عسكريين، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي: "هذا الأسبوع نقوم بإصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لدينا من أجل تعزيز وتوسيع عملياتنا في غزة. حيث نحن نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا وحسم حماس. وسنعمل في مناطق إضافية وسندمر جميع البُنى التحتية فوق الأرض وتحتها".وخلال الزيارة، قدمت لرئيس الأركان إحاطة حول العمليات والقدرات التي استخدمتها الوحدة خلال الحرب، كما تحدث رئيس الأركان مع مقاتلي الوحدة عن نشاطاتهم في مختلف الجبهات.وأضاف زامير: "أنتم، مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري، التي هي عبارة عن وحدة متميزة عملت طوال الحرب بامتياز وحققت إنجازات كبيرة بفضل قدراتها الخاصة. سنواصل تعزيز البعد البحري – من خلال عمليات خاصة في البحر وانطلاقًا من البحر، كجزء من القدرة الاستراتيجية لجيش الدفاع ودولة إسرائيل".وتابع: "كل التقدير لجميع جنود الاحتياط لدينا، فالتكامل بين كافة القوات – النظامية والدائمة والاحتياط، على الجبهة وفي الجبهة الداخلية – هو ما نحتاجه من أجل تحقيق مهامنا".وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اليومين الماضيين مناقشات حول توسيع نطاق القتال في غزة، واتُّخذ القرار خلالها بأنه خلال أيام حتى بضعة أسابيع، سيتم استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط، وسيتم توسيع الحرب في غزة، حيث "ستتصرف إسرائيل بشكل أكثر عدوانية في غزة في المستقبل القريب - وتوسع القتال تدريجيا"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ أذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وبالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
https://sarabic.ae/20250504/نتنياهو-من-يخاف-على-الدولة-لا-يجب-أن-يدعو-لرفض-الخدمة-العسكرية-1100156399.html
https://sarabic.ae/20250503/حماس-تنشر-فيديو-لأسير-إسرائيلي-نجا-من-القصف-على-غزة-يوجه-رسالة-للإسرائيليين-1100136726.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع حرب غزة

20:01 GMT 04.05.2025
© AP Photoالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أنه بصدد إصدار أوامر لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من أجل "تعزيز وتوسيع" العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدا أهمية زيادة الضغط على "حماس" بهدف استعادة الأسرى الإسرائيليين وحسم المعركة ضدها.
القدس - سبوتنيك. وقال زامير خلال زيارة لمقر "وحدة 13" للكوماندوز البحري رفقة قادة عسكريين، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي: "هذا الأسبوع نقوم بإصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لدينا من أجل تعزيز وتوسيع عملياتنا في غزة. حيث نحن نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا وحسم حماس. وسنعمل في مناطق إضافية وسندمر جميع البُنى التحتية فوق الأرض وتحتها".
وخلال الزيارة، قدمت لرئيس الأركان إحاطة حول العمليات والقدرات التي استخدمتها الوحدة خلال الحرب، كما تحدث رئيس الأركان مع مقاتلي الوحدة عن نشاطاتهم في مختلف الجبهات.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
نتنياهو: من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية
14:08 GMT
وأضاف زامير: "أنتم، مقاتلو وحدة 13 للكوماندوز البحري، التي هي عبارة عن وحدة متميزة عملت طوال الحرب بامتياز وحققت إنجازات كبيرة بفضل قدراتها الخاصة. سنواصل تعزيز البعد البحري – من خلال عمليات خاصة في البحر وانطلاقًا من البحر، كجزء من القدرة الاستراتيجية لجيش الدفاع ودولة إسرائيل".
وتابع: "كل التقدير لجميع جنود الاحتياط لدينا، فالتكامل بين كافة القوات – النظامية والدائمة والاحتياط، على الجبهة وفي الجبهة الداخلية – هو ما نحتاجه من أجل تحقيق مهامنا".
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اليومين الماضيين مناقشات حول توسيع نطاق القتال في غزة، واتُّخذ القرار خلالها بأنه خلال أيام حتى بضعة أسابيع، سيتم استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط، وسيتم توسيع الحرب في غزة، حيث "ستتصرف إسرائيل بشكل أكثر عدوانية في غزة في المستقبل القريب - وتوسع القتال تدريجيا"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
حماس تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
"حماس" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي نجا من القصف على غزة يوجه رسالة للإسرائيليين
أمس, 17:46 GMT
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، يوم 18 مارس/ أذار الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس "ردا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".
وبالمقابل، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية نتنياهو وحكومته المسؤولية كاملة عن "الانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الأسرى في غزة إلى مصير مجهول".
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