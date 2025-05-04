نتنياهو: من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتجه أوروبا نحو الصين لمواجهة حرب ترامب التجارية؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:44 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
16:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير، اتهامات إيرانية لفرنسا بمحاولة إفساد المفاوضات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
العنف الجنسي.. بين القوانين والنفس البشرية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
هجوم إسرائيلي على قافلة مساعدات إنسانية كانت متجهة لغزة وسط صمت دولي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:21 GMT
39 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يعلن انتشاره في جنوب سوريا دعما للدروز، رئيس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة موحدة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تقف وراء الاقتتال في سوريا لكي تستثمر فيه وتحقق أهدافها الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250504/نتنياهو-من-يخاف-على-الدولة-لا-يجب-أن-يدعو-لرفض-الخدمة-العسكرية-1100156399.html
نتنياهو: من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية
نتنياهو: من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود خطة أمنية شاملة بشأن قطاع غزة، تهدف إلى تحقيق حسم عسكري نهائي وضمان عدم استمرار وجود حركة حماس في القطاع. 04.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-04T14:08+0000
2025-05-04T14:08+0000
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c3452a4b6c67f7863b9c87c1511d5ee4.jpg
أكد نتنياهو أن العمليات العسكرية في غزة لن تتوقف إلا بعد تحقيق ما وصفه بـ"النصر الكامل والمطلق" للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن استراتيجية الضغط العسكري المتبعة قد أثبتت فعاليتها في عملية استعادة المختطفين، معرباً عن ثقته بأنها ستؤدي إلى تحرير جميع المحتجزين.أوضح نتنياهو أن المواجهة مع جماعة "أنصار الله" تتطلب عملا متواصلا، مشيرا إلى أنها ليست معركة يمكن حسمها بعملية عسكرية واحدة.وأفاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن بلاده ستواصل عملياتها ضد "أنصار الله" بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، كما فعلت في السابق، محددا أولويات حكومته الراهنة في محورين رئيسيين: استكمال عملية إعادة جميع المختطفين، وإخضاع حركة حماس بشكل كامل.ووجه نتنياهو تحذيراً صريحاً للمواطنين الإسرائيليين، قائلاً إن الدعوات لرفض الخدمة العسكرية تتعارض مع حماية أمن الدولة ومصالحها الحيوية، وقال إن "من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية".وكشف نتنياهو عن نجاح القوات الإسرائيلية في استعادة 80% من المختطفين، مع تأكيده أن استمرار الضغط العسكري سيمكن من تحرير البقية، مؤكدا أن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات عسكرية مكثفة وقوية ضد مواقع حركة حماس في غزة و"حزب الله" في لبنان.وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن سياسات بلاده أسهمت في تقويض نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان يشكل وفق وصفه "حلقة الوصل الرئيسية بين إيران وحزب الله في لبنان".
https://sarabic.ae/20250504/الجيش-اللبناني-يتسلم-مشتبها-من-حماس-على-خلفية-إطلاق-صواريخ-باتجاه-إسرائيل-1100152942.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099945694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08e4eca2c26454439a9272f1b5a080a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

نتنياهو: من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية

14:08 GMT 04.05.2025
© AP Photo / Leo Correaرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود خطة أمنية شاملة بشأن قطاع غزة، تهدف إلى تحقيق حسم عسكري نهائي وضمان عدم استمرار وجود حركة حماس في القطاع.
أكد نتنياهو أن العمليات العسكرية في غزة لن تتوقف إلا بعد تحقيق ما وصفه بـ"النصر الكامل والمطلق" للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن استراتيجية الضغط العسكري المتبعة قد أثبتت فعاليتها في عملية استعادة المختطفين، معرباً عن ثقته بأنها ستؤدي إلى تحرير جميع المحتجزين.
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
الجيش اللبناني يتسلم مشتبها من "حماس" على خلفية إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل
12:50 GMT
أوضح نتنياهو أن المواجهة مع جماعة "أنصار الله" تتطلب عملا متواصلا، مشيرا إلى أنها ليست معركة يمكن حسمها بعملية عسكرية واحدة.
وأفاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن بلاده ستواصل عملياتها ضد "أنصار الله" بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، كما فعلت في السابق، محددا أولويات حكومته الراهنة في محورين رئيسيين: استكمال عملية إعادة جميع المختطفين، وإخضاع حركة حماس بشكل كامل.
ووجه نتنياهو تحذيراً صريحاً للمواطنين الإسرائيليين، قائلاً إن الدعوات لرفض الخدمة العسكرية تتعارض مع حماية أمن الدولة ومصالحها الحيوية، وقال إن "من يخاف على الدولة لا يجب أن يدعو لرفض الخدمة العسكرية".
صور توثق الصواريخ الإيرانية الضخمة التي وصلت إلى إسرائيل
© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ "كروز" وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ &quot;كروز&quot; وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي. - سبوتنيك عربي
1/8
© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ "كروز" وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024.

نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل. - سبوتنيك عربي
3/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

© AP Photo / Itamar Grinberg

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024.

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Itamar Grinberg

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024.

© AFP 2023 / Oren Ziv

جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Oren Ziv

جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

© AFP 2023 / Menahem Kahana

مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024.

مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Menahem Kahana

مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

1/8
© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ بالستي إيراني، تم العثور عليه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية، في 24 أبريل 2024. نفذت إيران هجومًا مباشرًا غير مسبوق على إسرائيل يوم 14 أبريل الجاري، باستخدام أكثر من 300 طائرة مسيرة وصواريخ "كروز" وصواريخ بالستية، ردا على الغارة الجوية، التي وقعت في الأول من أبريل الجاري، على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتم اعتراض جميع المسيرات والصواريخ تقريبًا، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

2/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

نظرة من داخل الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت، في إسرائيل، الأحد 21 أبريل 2024.

3/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

مصور صحفي ينظر إلى جزء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

4/8
© AFP 2023 / Oren Ziv

أفراد عسكريون إسرائيليون يرتدون ملابس مدنية يفحصون جزءًا من صاروخ باليستي إيراني، تم العثور عليه مؤخرًا في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

5/8
© AP Photo / Itamar Grinberg

أشخاص يتجمعون حول أحد مكونات صاروخ بالستي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل، السبت 20 أبريل 2024.

6/8
© AFP 2023 / Oren Ziv

جزء من صاروخ بالستي إيراني، تم وضعه، في الآونة الأخيرة، في منطقة مفتوحة بالقرب من مدينة عراد الجنوبية.

7/8
© AFP 2023 / Menahem Kahana

مصور يسير بالقرب من بقايا الصاروخ الذي سقط بالقرب من البحر الميت، بعد أسبوع من القصف الصاروخي الذي أطلقته إيران، في 13 أبريل 2024.

8/8
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

أجزاء من الصاروخ البالستي، الذي تم اعتراضه وسقط بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

وكشف نتنياهو عن نجاح القوات الإسرائيلية في استعادة 80% من المختطفين، مع تأكيده أن استمرار الضغط العسكري سيمكن من تحرير البقية، مؤكدا أن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي وجه ضربات عسكرية مكثفة وقوية ضد مواقع حركة حماس في غزة و"حزب الله" في لبنان.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن سياسات بلاده أسهمت في تقويض نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي كان يشكل وفق وصفه "حلقة الوصل الرئيسية بين إيران وحزب الله في لبنان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала