https://sarabic.ae/20250505/الأمم-المتحدة-لـسبوتنيك-خطة-المساعدات-الإسرائيلية-في-غزة-تتعارض-مع-المبادئ-الإنسانية-1100189933.html

الأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية

الأمم المتحدة لـ"سبوتنيك": خطة المساعدات الإسرائيلية في غزة تتعارض مع المبادئ الإنسانية

سبوتنيك عربي

قالت أولغا شيريفكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة، إن خطة إسرائيل بشأن إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة تتعارض مع المبادئ... 05.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-05T16:23+0000

2025-05-05T16:23+0000

2025-05-05T16:23+0000

منظمة الأمم المتحدة

قطاع غزة

المساعدات الإنسانية

حصري

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وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن تصميم هذه الخطة يعني استمرار حرمان أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك الفئات الأقل قدرة على الحركة والأكثر ضعفاً من الإمدادات.وأكدت أن الخطة تتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية، ويبدو أنها مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة كتكتيك ضغط، وكجزء من استراتيجية عسكرية، حيث منعت السلطات الإسرائيلية، منذ تسعة أسابيع، جميع الإمدادات من دخول غزة، مهما كانت حيوية لبقاء الناس.وتابعت شيريفكو: "لقد أوضحنا أننا لن نشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".وأنهت حديثها قائلة: "نحن على استعداد لزيادة إيصال الإمدادات والخدمات الأساسية، ولدينا مخزونات كبيرة جاهزة للدخول بمجرد رفع الحصار".رفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرة إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.وقالت المنظمة الدولية، يوم الأحد، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا.كما طالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.وحذر الفريق الأممي من أن تطبيق الخطة سيجبر المدنيين على التنقل إلى مناطق عسكرية خطرة للحصول على الحصص الغذائية، مما يعرض حياتهم وحياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر، فضلا عن عدم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على الوصول إلى نقاط التوزيع.وتنص الخطة الإسرائيلية على مرور المساعدات عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية، مع توزيعها لاحقا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لكنها تعزز السيطرة العسكرية على الإمدادات.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.وتعليقا على الخطة الإسرائيلية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية لن تشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل، معتبرا أن الخطة تهدف لتقييد المساعدات كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية.وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس/ أذار الماضي بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

https://sarabic.ae/20250505/خطة-المساعدات-الإسرائيلية-في-غزة-رفض-أممي-لانتهاك-4-مبادئ-إنسانية-1100169739.html

https://sarabic.ae/20250502/الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تقتربان-من-الاتفاق-على-إدخال-مساعدات-إلى-قطاع-غزة-1100121069.html

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