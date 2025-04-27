https://sarabic.ae/20250427/خطة-جديدة-تقرير-جدل-إسرائيلي-بشأن-توزيع-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-1099931560.html

"خطة جديدة"... تقرير: جدل إسرائيلي بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

"خطة جديدة"... تقرير: جدل إسرائيلي بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك نقاشا كبيرا في إسرائيل اليوم ليس بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بل بشأن كيفية توزيعها. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T09:43+0000

2025-04-27T09:43+0000

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وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة تدفق الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، ليست مفاجئة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن "هناك تفاهما في إسرائيل على أننا سنحتاج خلال بضعة أسابيع إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والنقاش الدائر اليوم على المستوى السياسي في إسرائيل ليس بشأن إدخال المساعدات لغزة من عدمه، بل كيف سيتم توزيع تلك المساعدات حتى لا يقع شيء في أيدي حماس".وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.

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