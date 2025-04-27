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استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
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صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
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عالم سبوتنيك
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شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
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خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
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https://sarabic.ae/20250427/خطة-جديدة-تقرير-جدل-إسرائيلي-بشأن-توزيع-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-1099931560.html
"خطة جديدة"... تقرير: جدل إسرائيلي بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
"خطة جديدة"... تقرير: جدل إسرائيلي بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك نقاشا كبيرا في إسرائيل اليوم ليس بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بل بشأن كيفية توزيعها. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T09:43+0000
2025-04-27T09:43+0000
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وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة تدفق الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، ليست مفاجئة.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن "هناك تفاهما في إسرائيل على أننا سنحتاج خلال بضعة أسابيع إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والنقاش الدائر اليوم على المستوى السياسي في إسرائيل ليس بشأن إدخال المساعدات لغزة من عدمه، بل كيف سيتم توزيع تلك المساعدات حتى لا يقع شيء في أيدي حماس".وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250427/نتنياهو-يعلق-على-رؤوسه-المقطوعة-خلال-مظاهرات-في-تل-أبيب-1099930690.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة

"خطة جديدة"... تقرير: جدل إسرائيلي بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

09:43 GMT 27.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatدخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك نقاشا كبيرا في إسرائيل اليوم ليس بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بل بشأن كيفية توزيعها.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن زيادة تدفق الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، ليست مفاجئة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" خلال مظاهرات في تل أبيب
08:39 GMT
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن "هناك تفاهما في إسرائيل على أننا سنحتاج خلال بضعة أسابيع إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والنقاش الدائر اليوم على المستوى السياسي في إسرائيل ليس بشأن إدخال المساعدات لغزة من عدمه، بل كيف سيتم توزيع تلك المساعدات حتى لا يقع شيء في أيدي حماس".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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