نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" خلال مظاهرات في تل أبيب

عربي
بوتين معزيا بضحايا انفجار ميناء "رجائي" الإيراني: مستعدون للمساعدة في إزالة آثار الكارثة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:01 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250427/نتنياهو-يعلق-على-رؤوسه-المقطوعة-خلال-مظاهرات-في-تل-أبيب-1099930690.html
نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" خلال مظاهرات في تل أبيب
نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" خلال مظاهرات في تل أبيب
سبوتنيك عربي
أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض "رؤوس مقطوعة" كارتونية تحمل وجهه، أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T08:39+0000
2025-04-27T08:39+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم العربي
الأخبار
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_e67422227658f450058c514b81f8d54d.jpg
ونشر الحساب الرسمي لنتنياهو على "إكس"، مساء السبت، بيانا أوضح من خلاله، أن "الرؤوس المقطوعة، وكذلك احتجاجات السبت، لا علاقة لها بالمحتجزين. على العكس، هؤلاء أناس قرروا التضحية بالرهائن في محاولة للإطاحة بالحكومة".وكان أحد المحتجين الإسرائيليين قد ارتدى ضمادات مزيفة ملطخة باللون الأحمر، ورقد على الأرض وبجواره رؤوس مقطوعة كارتونية تحمل وجه نتنياهو.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته أنه "في دولة متحضرة، يجب أن يكون هناك عشرات المعتقلين بتهمة التحريض على القتل. من غير الواضح أين يقف الشاباك عندما يتعلق الأمر بهذه المحاكاة الواضحة والخطيرة للقتل".ويأتي هذا في وقت كشف استطلاع رأي إسرائيلي، أول أمس الجمعة، أن 58% من الإسرائيليين لديهم "ثقة ضئيلة" أو "لا ثقة على الإطلاق" في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، استطلاعا إسرائيليا للرأي، تبين من خلاله أن 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة أو لا ثقة على الإطلاق في نتنياهو، منهم 42 % ليس لديهم ثقة به على الإطلاق، وأن 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في نتنياهو و6% آخرين لا يعرفون.وأكد الاستطلاع حول المواجهة بين نتنياهو ورونين بار، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، أن 52 % من الإسرائيليين يعتقدون أن تلك المواجهة ضارة بالشاباك. في المقابل، و11% فقط يعتقدون أن المواجهة مفيدة فعلا للشاباك، و17% يعتقدون أنها لا تؤثر.وفي السياق ذاته، كشف الاستطلاع للرأي أن ائتلاف نتنياهو سيحصل على 46 مقعدا في حال أجريت الانتخابات البرلمانية للكنيست في الوقت الراهن، مقابل 64 لنفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، حال مشاركته في الانتخابات ذاتها.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250427/الجيش-الإسرائيلي-لدينا-نقص-بنحو-10-آلاف-جندي-بسبب-الحرب-1099927192.html
https://sarabic.ae/20250426/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-عسكريين-وإصابة-آخرين-في-غزة-1099922598.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097634570_90:0:978:666_1920x0_80_0_0_c5a1d2ba57126d63402c2dc99ccad6c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة

نتنياهو يعلق على "رؤوسه المقطوعة" خلال مظاهرات في تل أبيب

08:39 GMT 27.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhiteرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
تابعنا عبر
أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض "رؤوس مقطوعة" كارتونية تحمل وجهه، أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب.
ونشر الحساب الرسمي لنتنياهو على "إكس"، مساء السبت، بيانا أوضح من خلاله، أن "الرؤوس المقطوعة، وكذلك احتجاجات السبت، لا علاقة لها بالمحتجزين. على العكس، هؤلاء أناس قرروا التضحية بالرهائن في محاولة للإطاحة بالحكومة".
وكان أحد المحتجين الإسرائيليين قد ارتدى ضمادات مزيفة ملطخة باللون الأحمر، ورقد على الأرض وبجواره رؤوس مقطوعة كارتونية تحمل وجه نتنياهو.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
الجيش الإسرائيلي: لدينا نقص بنحو 10 آلاف جندي بسبب الحرب
07:47 GMT
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته أنه "في دولة متحضرة، يجب أن يكون هناك عشرات المعتقلين بتهمة التحريض على القتل. من غير الواضح أين يقف الشاباك عندما يتعلق الأمر بهذه المحاكاة الواضحة والخطيرة للقتل".
ويأتي هذا في وقت كشف استطلاع رأي إسرائيلي، أول أمس الجمعة، أن 58% من الإسرائيليين لديهم "ثقة ضئيلة" أو "لا ثقة على الإطلاق" في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، استطلاعا إسرائيليا للرأي، تبين من خلاله أن 58% من الإسرائيليين لديهم ثقة ضئيلة أو لا ثقة على الإطلاق في نتنياهو، منهم 42 % ليس لديهم ثقة به على الإطلاق، وأن 36% فقط من الإسرائيليين أعربوا عن ثقتهم في نتنياهو و6% آخرين لا يعرفون.
وأكد الاستطلاع حول المواجهة بين نتنياهو ورونين بار، رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، أن 52 % من الإسرائيليين يعتقدون أن تلك المواجهة ضارة بالشاباك. في المقابل، و11% فقط يعتقدون أن المواجهة مفيدة فعلا للشاباك، و17% يعتقدون أنها لا تؤثر.
وفي السياق ذاته، كشف الاستطلاع للرأي أن ائتلاف نتنياهو سيحصل على 46 مقعدا في حال أجريت الانتخابات البرلمانية للكنيست في الوقت الراهن، مقابل 64 لنفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، حال مشاركته في الانتخابات ذاتها.
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين وإصابة آخرين في غزة
أمس, 20:52 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا على قطاع غزة، استمرت نحو 15 شهرا متواصلا قبل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع، إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала