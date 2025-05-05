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https://sarabic.ae/20250505/خطة-المساعدات-الإسرائيلية-في-غزة-رفض-أممي-لانتهاك-4-مبادئ-إنسانية-1100169739.html
"خطة المساعدات" الإسرائيلية في غزة... رفض أممي لانتهاك 4 مبادئ إنسانية
"خطة المساعدات" الإسرائيلية في غزة... رفض أممي لانتهاك 4 مبادئ إنسانية
سبوتنيك عربي
رفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرة إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد. 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T07:24+0000
2025-05-05T07:24+0000
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وقالت المنظمة الدولية، يوم الأحد، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا.كما طالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.وحذر الفريق الأممي من أن تطبيق الخطة سيجبر المدنيين على التنقل إلى مناطق عسكرية خطرة للحصول على الحصص الغذائية، مما يعرض حياتهم وحياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر، فضلا عن عدم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على الوصول إلى نقاط التوزيع.وتنص الخطة الإسرائيلية على مرور المساعدات عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية، مع توزيعها لاحقا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لكنها تعزز السيطرة العسكرية على الإمدادات.وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.وتعليقا على الخطة الإسرائيلية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية لن تشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل، معتبرا أن الخطة تهدف لتقييد المساعدات كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية.كما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الخطة الإسرائيلية ليست إنسانية بل مناورة لإطالة الحصار وتجويع السكان، في انتهاك للقانون الدولي.وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس/ أذار الماضي بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250502/الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تقتربان-من-الاتفاق-على-إدخال-مساعدات-إلى-قطاع-غزة-1100121069.html
https://sarabic.ae/20250427/خطة-جديدة-تقرير-جدل-إسرائيلي-بشأن-توزيع-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-1099931560.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"خطة المساعدات" الإسرائيلية في غزة... رفض أممي لانتهاك 4 مبادئ إنسانية

07:24 GMT 05.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorشاحنات المساعدات في غزة
شاحنات المساعدات في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
رفضت الأمم المتحدة خطة إسرائيلية لتنظيم إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرة إياها انتهاكا لمبادئ العمل الإنساني وهي الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
وقالت المنظمة الدولية، يوم الأحد، إن إسرائيل تمنع المساعدات بشكل منهجي، مما يجعل إيصال الإغاثة في منطقة الحرب مستحيلا.
كما طالبت بفتح معابر دائمة للمساعدات واحترام القانون الإنساني وإنهاء الحصار لإنقاذ حياة المدنيين في غزة.
وحذر الفريق الأممي من أن تطبيق الخطة سيجبر المدنيين على التنقل إلى مناطق عسكرية خطرة للحصول على الحصص الغذائية، مما يعرض حياتهم وحياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر، فضلا عن عدم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على الوصول إلى نقاط التوزيع.
قافلة مساعدات إنسانية مصرية للفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
الولايات المتحدة وإسرائيل تقتربان من الاتفاق على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة
2 مايو, 23:25 GMT
وتنص الخطة الإسرائيلية على مرور المساعدات عبر نقاط تفتيش عسكرية إسرائيلية، مع توزيعها لاحقا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لكنها تعزز السيطرة العسكرية على الإمدادات.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، إلى أن هناك خطة إسرائيلية تتمثل في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم عدة شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة، على أن يكون الجيش الإسرائيلي شريكا في الأمن، ولكن ليس شريكا في توزيع تلك المساعدات، مع توظيف الشركات الأجنبية من قبل دولة ثالثة وليس بشكل مباشر من قبل إسرائيل.
وتعليقا على الخطة الإسرائيلية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية لن تشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية بشكل كامل، معتبرا أن الخطة تهدف لتقييد المساعدات كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية.
كما اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الخطة الإسرائيلية ليست إنسانية بل مناورة لإطالة الحصار وتجويع السكان، في انتهاك للقانون الدولي.
وتواجه غزة كارثة إنسانية بلا طعام ولا وقود ولا أدوية منذ مارس/ أذار الماضي بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل ومنعها دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وسط تحذيرات دولية من تفشي الجوع وانهيار القطاع الصحي.
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
"خطة جديدة"... تقرير: جدل إسرائيلي بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
27 أبريل, 09:43 GMT
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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