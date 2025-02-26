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لقاء سبوتنيك
مخاطر كبيرة تهدد مشروع قيام الدولة الفلسطينية
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مساحة حرة
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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17:03 GMT
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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ديربي مدريد في دوري الأبطال وموسم للنسيان لمانشستر سيتي
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مرايا العلوم
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عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
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13:03 GMT
29 د
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لقاء سبوتنيك
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خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة
خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن السياسي، أمين قمورية، أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا ليست ضد اسرائيل أو ايران وإنما الهدف منه اقامة توازنات في المنطقة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T18:26+0000
2025-02-26T18:26+0000
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وفي حديث عبر اذاعة "سبوتنيك"، أكد قمورية أن أي تعزيز للدور السعودي في المنطقة، سيجعلها تحقق نوعا من التوازن الذي فقدته في مرحلة من المراحل مقابل الدور الإيراني، معتبرا أن الرياض التي استطاعت التوسط بين روسيا وأمريكا وعقد قمة الرياض لهذه الغاية حتما ستسطيع التوسط بين أمريكا وإيران.وشدد قمورية أنه ليس من مصلحة السعودية أن يكون هناك اشتباك أو خلاف بين أمريكا وإيران، لأن ذلك سيؤثر عليها بشكل أساسي، سيرتد سلباً على دول الخليج، معتبراً أنه إذا استطاعت السعودية القيام بهذا الأمر والحد من وجود إشكال بين إيران وأمريكا، فستتحول إلى الدولة المركز في المنطقة وليس إسرائيل والتي حتماً ستستفيد منه أمريكا. وأكد أن أي شرق أوسط جديد من دون وجود توازنات بداخله فلن يتم تشكيله، وهذا الأمر مطلب وغاية أمريكية بالدرجة الأولى، لقطع الطريق أمام الصين على تعبئة الفراغ في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أمريكا منزعجة جدا من التقدم الهائل للصين، إضافة إلى العلاقة القائمة بين الصين والسعودية.الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكاصور من الرياض لاجتماع وفدي روسيا وأمريكا
https://sarabic.ae/20250218/مجلس-الوزراء-السعودي-مباحثات-روسيا-وأمريكا-في-الرياض-تأتي-لتعزيز-الأمن-والسلام-في-العالم-1097921952.html
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خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة

18:26 GMT 26.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammarالرياض، المملكة العربية السعودية
الرياض، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
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حصري
رأى الباحث في الشأن السياسي، أمين قمورية، أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا ليست ضد اسرائيل أو ايران وإنما الهدف منه اقامة توازنات في المنطقة تستفيد منها اميركا، وتقطع الطريق أمام الصين ومنعها من تعبئة الفراغ في الشرق الاوسط.
وفي حديث عبر اذاعة "سبوتنيك"، أكد قمورية أن أي تعزيز للدور السعودي في المنطقة، سيجعلها تحقق نوعا من التوازن الذي فقدته في مرحلة من المراحل مقابل الدور الإيراني، معتبرا أن الرياض التي استطاعت التوسط بين روسيا وأمريكا وعقد قمة الرياض لهذه الغاية حتما ستسطيع التوسط بين أمريكا وإيران.

‏وأضاف: "إذا أردت الموازنة مع إسرائيل في المنطقة فليس هناك سوى السعودية التي يمكنها القيام بمثل هذا الدور، ويمكننا الانطلاق من الدور السعودي الواضح في غزة وسوريا ولبنان والذي يُعد ركيزة اساسية لهذا التوازن في المنطقة".

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو (يسار الصورة)، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ومستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (يمين الصورة)، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليمين) يحضرون اجتماعهم في قصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
‌‏مجلس الوزراء السعودي: مباحثات روسيا وأمريكا في الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم
18 فبراير, 13:10 GMT
وشدد قمورية أنه ليس من مصلحة السعودية أن يكون هناك اشتباك أو خلاف بين أمريكا وإيران، لأن ذلك سيؤثر عليها بشكل أساسي، سيرتد سلباً على دول الخليج، معتبراً أنه إذا استطاعت السعودية القيام بهذا الأمر والحد من وجود إشكال بين إيران وأمريكا، فستتحول إلى الدولة المركز في المنطقة وليس إسرائيل والتي حتماً ستستفيد منه أمريكا.
وأكد أن أي شرق أوسط جديد من دون وجود توازنات بداخله فلن يتم تشكيله، وهذا الأمر مطلب وغاية أمريكية بالدرجة الأولى، لقطع الطريق أمام الصين على تعبئة الفراغ في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أمريكا منزعجة جدا من التقدم الهائل للصين، إضافة إلى العلاقة القائمة بين الصين والسعودية.
الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكا
صور من الرياض لاجتماع وفدي روسيا وأمريكا
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