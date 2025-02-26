https://sarabic.ae/20250226/خبير-الشراكة-الاستراتيجية-الأمريكية--السعودية-هي-لقطع-الطريق-أمام-الصين-في-المنطقة-1098209471.html

خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة

خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في الشأن السياسي، أمين قمورية، أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا ليست ضد اسرائيل أو ايران وإنما الهدف منه اقامة توازنات في المنطقة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-26T18:26+0000

2025-02-26T18:26+0000

2025-02-26T18:26+0000

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وفي حديث عبر اذاعة "سبوتنيك"، أكد قمورية أن أي تعزيز للدور السعودي في المنطقة، سيجعلها تحقق نوعا من التوازن الذي فقدته في مرحلة من المراحل مقابل الدور الإيراني، معتبرا أن الرياض التي استطاعت التوسط بين روسيا وأمريكا وعقد قمة الرياض لهذه الغاية حتما ستسطيع التوسط بين أمريكا وإيران.وشدد قمورية أنه ليس من مصلحة السعودية أن يكون هناك اشتباك أو خلاف بين أمريكا وإيران، لأن ذلك سيؤثر عليها بشكل أساسي، سيرتد سلباً على دول الخليج، معتبراً أنه إذا استطاعت السعودية القيام بهذا الأمر والحد من وجود إشكال بين إيران وأمريكا، فستتحول إلى الدولة المركز في المنطقة وليس إسرائيل والتي حتماً ستستفيد منه أمريكا. وأكد أن أي شرق أوسط جديد من دون وجود توازنات بداخله فلن يتم تشكيله، وهذا الأمر مطلب وغاية أمريكية بالدرجة الأولى، لقطع الطريق أمام الصين على تعبئة الفراغ في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أمريكا منزعجة جدا من التقدم الهائل للصين، إضافة إلى العلاقة القائمة بين الصين والسعودية.الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكاصور من الرياض لاجتماع وفدي روسيا وأمريكا

https://sarabic.ae/20250218/مجلس-الوزراء-السعودي-مباحثات-روسيا-وأمريكا-في-الرياض-تأتي-لتعزيز-الأمن-والسلام-في-العالم-1097921952.html

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