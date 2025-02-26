خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة

https://sarabic.ae/20250226/خبير-الشراكة-الاستراتيجية-الأمريكية--السعودية-هي-لقطع-الطريق-أمام-الصين-في-المنطقة-1098209471.html
خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة
خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة
سبوتنيك عربي
رأى الباحث في الشأن السياسي، أمين قمورية، أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا ليست ضد اسرائيل أو ايران وإنما الهدف منه اقامة توازنات في المنطقة... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T18:26+0000
2025-02-26T18:26+0000
2025-02-26T18:26+0000
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وفي حديث عبر اذاعة "سبوتنيك"، أكد قمورية أن أي تعزيز للدور السعودي في المنطقة، سيجعلها تحقق نوعا من التوازن الذي فقدته في مرحلة من المراحل مقابل الدور الإيراني، معتبرا أن الرياض التي استطاعت التوسط بين روسيا وأمريكا وعقد قمة الرياض لهذه الغاية حتما ستسطيع التوسط بين أمريكا وإيران.وشدد قمورية أنه ليس من مصلحة السعودية أن يكون هناك اشتباك أو خلاف بين أمريكا وإيران، لأن ذلك سيؤثر عليها بشكل أساسي، سيرتد سلباً على دول الخليج، معتبراً أنه إذا استطاعت السعودية القيام بهذا الأمر والحد من وجود إشكال بين إيران وأمريكا، فستتحول إلى الدولة المركز في المنطقة وليس إسرائيل والتي حتماً ستستفيد منه أمريكا. وأكد أن أي شرق أوسط جديد من دون وجود توازنات بداخله فلن يتم تشكيله، وهذا الأمر مطلب وغاية أمريكية بالدرجة الأولى، لقطع الطريق أمام الصين على تعبئة الفراغ في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أمريكا منزعجة جدا من التقدم الهائل للصين، إضافة إلى العلاقة القائمة بين الصين والسعودية.الكرملين يكشف عن سبب اختيار السعودية للمفاوضات بين روسيا وأمريكاصور من الرياض لاجتماع وفدي روسيا وأمريكا
https://sarabic.ae/20250218/مجلس-الوزراء-السعودي-مباحثات-روسيا-وأمريكا-في-الرياض-تأتي-لتعزيز-الأمن-والسلام-في-العالم-1097921952.html
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حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: الشراكة الاستراتيجية الأمريكية- السعودية هي لقطع الطريق أمام الصين في المنطقة
حصري
رأى الباحث في الشأن السياسي، أمين قمورية، أن الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وأميركا ليست ضد اسرائيل أو ايران وإنما الهدف منه اقامة توازنات في المنطقة تستفيد منها اميركا، وتقطع الطريق أمام الصين ومنعها من تعبئة الفراغ في الشرق الاوسط.
وفي حديث عبر اذاعة "سبوتنيك"، أكد قمورية أن أي تعزيز للدور السعودي في المنطقة، سيجعلها تحقق نوعا من التوازن الذي فقدته في مرحلة من المراحل مقابل الدور الإيراني، معتبرا أن الرياض التي استطاعت التوسط بين روسيا وأمريكا وعقد قمة الرياض لهذه الغاية حتما ستسطيع التوسط بين أمريكا وإيران.
وأضاف: "إذا أردت الموازنة مع إسرائيل في المنطقة فليس هناك سوى السعودية التي يمكنها القيام بمثل هذا الدور، ويمكننا الانطلاق من الدور السعودي الواضح في غزة وسوريا ولبنان والذي يُعد ركيزة اساسية لهذا التوازن في المنطقة".
وشدد قمورية أنه ليس من مصلحة السعودية أن يكون هناك اشتباك أو خلاف بين أمريكا وإيران، لأن ذلك سيؤثر عليها بشكل أساسي، سيرتد سلباً على دول الخليج، معتبراً أنه إذا استطاعت السعودية القيام بهذا الأمر والحد من وجود إشكال بين إيران وأمريكا، فستتحول إلى الدولة المركز في المنطقة وليس إسرائيل والتي حتماً ستستفيد منه أمريكا.
وأكد أن أي شرق أوسط جديد من دون وجود توازنات بداخله فلن يتم تشكيله، وهذا الأمر مطلب وغاية أمريكية بالدرجة الأولى، لقطع الطريق أمام الصين على تعبئة الفراغ في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن أمريكا منزعجة جدا من التقدم الهائل للصين، إضافة إلى العلاقة القائمة بين الصين والسعودية.