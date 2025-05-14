https://sarabic.ae/20250514/قيادي-في-حماس-منفتحون-مع-الوسطاء-على-أي-مقترح-ينهي-الحرب-ويدخل-المساعدات-إلى-غزة----1100519204.html
قيادي في "حماس": منفتحون مع الوسطاء على أي مقترح ينهي الحرب ويدخل المساعدات إلى غزة
قيادي في "حماس": منفتحون مع الوسطاء على أي مقترح ينهي الحرب ويدخل المساعدات إلى غزة
سبوتنيك عربي
علق عضو القيادة السياسية لحركة حماس، محمود طه، على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجديد بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب، مؤكدًا أن "حماس... 14.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-14T10:28+0000
2025-05-14T10:28+0000
2025-05-14T10:28+0000
قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
المساعدات
تقارير سبوتنيك
حصري
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وكشف طه في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لا شيء رسميا لدى الحركة حتى الآن"، لكنه في الوقت ذاته أكد "الانفتاح الكامل مع الوسطاء على أي مقترح ينهي الحرب ويدخل المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة".واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "الكرة اليوم في الملعب الإسرائيلي، وليست مع "حماس" التي تتعامل بكل مسؤولية مع هذا الملف".وشدد على أن "حماس لا مانع لديها من التفاوض مع أي جهة أخرى ما عدا إسرائيل"، قائلا: "لا يمكن لحماس أن تتفاوض بشكل مباشر مع إسرائيل".
https://sarabic.ae/20250513/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-حماية-العاملين-الإنسانيين-ورفع-الحصار-عن-غزة-1100506470.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, المساعدات, تقارير سبوتنيك, حصري
قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, المساعدات, تقارير سبوتنيك, حصري
قيادي في "حماس": منفتحون مع الوسطاء على أي مقترح ينهي الحرب ويدخل المساعدات إلى غزة
حصري
علق عضو القيادة السياسية لحركة حماس، محمود طه، على مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الجديد بشأن صفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب، مؤكدًا أن "حماس تتعامل بكل إيجابية ومرونة مع الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ينقلب دائما على الاتفاق ويستمر بارتكاب المجازر".
وكشف طه في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "لا شيء رسميا لدى الحركة حتى الآن"، لكنه في الوقت ذاته أكد "الانفتاح الكامل مع الوسطاء على أي مقترح ينهي الحرب ويدخل المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
".
ولفت إلى أن "الموقف الأمريكي كان ولا يزال يساند إسرائيل رغم اللقاءات التي حصلت بين "حماس" ومبعوث الرئيس الأمريكي"، مضيفا: "اقترحنا أن يكون هناك اتفاقا واحدا لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل الانسحاب الكامل من غزة وعدم العودة إلى العدوان".
واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "الكرة اليوم في الملعب الإسرائيلي
، وليست مع "حماس" التي تتعامل بكل مسؤولية مع هذا الملف".
كما رأى طه أن "إطلاق سراح الأسير الأمريكي جاء بمبادرة حسن نية من حركة حماس"، داعيًا "الإدارة الأمريكية أن تتلقف هذه المبادرة وتضغط على نتنياهو لوقف حربه على غزة".
وشدد على أن "حماس لا مانع لديها من التفاوض مع أي جهة أخرى ما عدا إسرائيل"، قائلا: "لا يمكن لحماس أن تتفاوض
بشكل مباشر مع إسرائيل".