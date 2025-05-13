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https://sarabic.ae/20250513/روسيا-تدعو-إسرائيل-إلى-حماية-العاملين-الإنسانيين-ورفع-الحصار-عن-غزة-1100506470.html
روسيا تدعو إسرائيل إلى حماية العاملين الإنسانيين ورفع الحصار عن غزة
روسيا تدعو إسرائيل إلى حماية العاملين الإنسانيين ورفع الحصار عن غزة
سبوتنيك عربي
دعت روسيا، يوم الثلاثاء، إسرائيل إلى ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع الحصار المفروض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أعلن مندوب... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T21:49+0000
2025-05-13T21:49+0000
روسيا
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال نيبينزيا: "نحث إسرائيل على ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، وهو انتهاك صارخ... لاتفاقية جنيف الرابعة".وأضاف أن موسكو ترغب في استئناف المرحلة الثانية من المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس"، بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، يوم الإثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/آذار.يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، مبررة ذلك برفض حركة "حماس" لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته. كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس/آذار.
https://sarabic.ae/20250513/مسؤول-أممي-يحث-على-التحرك-لمنع-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1100506199.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

روسيا تدعو إسرائيل إلى حماية العاملين الإنسانيين ورفع الحصار عن غزة

21:49 GMT 13.05.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Нэнси Сисель
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دعت روسيا، يوم الثلاثاء، إسرائيل إلى ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع الحصار المفروض على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في القطاع.
وقال نيبينزيا: "نحث إسرائيل على ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني ورفع الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، وهو انتهاك صارخ... لاتفاقية جنيف الرابعة".
الجوع يتفشى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مسؤول أممي يحث على التحرك "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة
21:45 GMT
وأضاف أن موسكو ترغب في استئناف المرحلة الثانية من المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس"، بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، يوم الإثنين، أن نحو 500 ألف شخص في قطاع غزة يعانون من الجوع الكارثي، فيما توفي 57 طفلًا بسبب سوء التغذية منذ بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في 2 مارس/آذار.
يُذكر أن إسرائيل استأنفت ضرباتها على قطاع غزة في 18 مارس/آذار، مبررة ذلك برفض حركة "حماس" لخطة أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار الذي انتهى في الأول من الشهر ذاته. كما قطعت إسرائيل إمدادات الكهرباء عن محطة لتحلية المياه في القطاع، ومنعت دخول الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية منذ أوائل مارس/آذار.
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