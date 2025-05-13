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مسؤول أممي يحث على التحرك "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة
مسؤول أممي يحث على التحرك "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة
سبوتنيك عربي
دعا منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لمنع الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موجّهًا انتقادات... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T21:45+0000
2025-05-13T21:45+0000
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وطالب فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إسرائيل برفع الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث أدى الهجوم العسكري إلى مقتل عشرات الآلاف وتحويل معظم القطاع إلى أنقاض.وقال في كلمته أمام المجلس: "بالنسبة لأولئك الذين قُتلوا ومن أُسكتت أصواتهم: ما الدليل الذي تحتاجونه أكثر من ذلك؟ هل ستتحركون – بشكل حاسم – لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟"وأضاف أن إسرائيل "تفرض عمدًا ودون خجل ظروفًا غير إنسانية على المدنيين"، مشيرًا إلى أن وكالات الأمم المتحدة تملك "مساعدات منقذة للحياة" جاهزة عند الحدود، لكن إسرائيل ترفض السماح بدخولها.ووصف الشروط التي وضعتها إسرائيل لإيصال المساعدات بأنها "تمثيلية ساخرة"، مضيفًا: "هذا يجعل من المجاعة أداة تفاوض. تشتيت مقصود. ورقة توت تُخفي عنفًا وتشريدًا إضافيًا. إذا كان أيٌّ من هذا لا يزال يعني لكم شيئًا، فلا تكونوا جزءًا منه".وأكد أن المقترح الإسرائيلي بشأن دخول المساعدات – الذي لم تُكشف تفاصيله – "يستبعد فعليًا الكثيرين، بمن فيهم ذوو الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن والجرحى".وفي بيان مشترك، أعربت خمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن – هي فرنسا وبريطانيا وسلوفينيا واليونان والدنمارك – عن "قلقها العميق" إزاء الخطة الإسرائيلية، وقالت إن الأمم المتحدة نفسها اعتبرتها "لا تفي بالمبادئ الإنسانية".وأضاف البيان: "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية أو وسيلة عسكرية".وحذّر فليتشر من أن الوقت ينفد بينما تدرس محكمة العدل الدولية ما إذا كانت أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، قائلاً: "حينها سيكون الأوان قد فات".وأوضح أمام المجلس: "لقد أطلعناكم بتفاصيل دقيقة عن الأذى الواسع الذي يتعرض له المدنيون يوميًا: موت، إصابات، دمار، جوع، أمراض، تعذيب، معاملة قاسية أو مهينة، وتشريد متكرر على نطاق واسع. لقد وصفنا العرقلة المتعمدة لعمليات الإغاثة والتدمير المنهجي للحياة الفلسطينية وكل ما يُبقيها قائمة في غزة".وتواصلت الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، يوم الثلاثاء، حيث أفادت فرق الإنقاذ أن غارة قرب مستشفى جنوبي القطاع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته ستدخل غزة "بكامل قوتها" خلال الأيام المقبلة، بعد أن استأنفت عملياتها العسكرية إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين.وبدأت الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد هجوم شنته حركة "حماس" على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1,218 شخصًا.وردت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة أودت بحياة 52,908 أشخاص على الأقل – معظمهم من المدنيين – وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.كما استهدفت القوات الإسرائيلية البنية التحتية المدنية، فدمرت طرقًا ومدارس ومستشفيات وأحياء سكنية، بحجة استخدام "حماس" لهذه المواقع كغطاء.وقال فليتشر: "بصفتي زرت ما تبقى من النظام الطبي في غزة، أؤكد أن الموت بهذا الحجم له صوت ورائحة لا تُنسى"، مضيفًا أن ممرضة وصفت له المشهد قائلة: "الأطفال يصرخون ونحن ننزع القماش المحترق عن جلودهم".واتهم فليتشر مجلس الأمن بالتقاعس عن أداء واجبه، قائلاً: "بالنسبة لأولئك الذين لن ينجوا مما نخشاه قادمًا – أمام أعيننا – لن تكون هناك عزاء في أن الأجيال المقبلة ستحاسبنا على ما جرى".واختتم بالقول: "لكنها ستحاسبنا. وإذا لم نكن قد بذلنا جهدًا جادًا وفعلنا 'كل ما بوسعنا'، فيجب أن نخشَى هذا الحكم".
https://sarabic.ae/20250507/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الإبادة-الجماعية-في-غزة-يقابلها-إبادة-جغرافية-بالضفة-الغربية-1100282481.html
https://sarabic.ae/20250406/مئات-الآلاف-بالمغرب-يطالبون-بـوقف-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1099277615.html
https://sarabic.ae/20250329/أردوغان-يؤكد-للسيسي-أهمية-التعاون-بين-تركيا-ومصر-لإنهاء-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1099064535.html
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غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

مسؤول أممي يحث على التحرك "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة

21:45 GMT 13.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatالجوع يتفشى في قطاع غزة
الجوع يتفشى في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
دعا منسق الإغاثة في الأمم المتحدة، توم فليتشر، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة "لمنع الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، موجّهًا انتقادات شديدة لإسرائيل بسبب ما وصفه بـ"فرض ظروف غير إنسانية" على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إسرائيل برفع الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث أدى الهجوم العسكري إلى مقتل عشرات الآلاف وتحويل معظم القطاع إلى أنقاض.
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وقال في كلمته أمام المجلس: "بالنسبة لأولئك الذين قُتلوا ومن أُسكتت أصواتهم: ما الدليل الذي تحتاجونه أكثر من ذلك؟ هل ستتحركون – بشكل حاسم – لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟"
وأضاف أن إسرائيل "تفرض عمدًا ودون خجل ظروفًا غير إنسانية على المدنيين"، مشيرًا إلى أن وكالات الأمم المتحدة تملك "مساعدات منقذة للحياة" جاهزة عند الحدود، لكن إسرائيل ترفض السماح بدخولها.
ووصف الشروط التي وضعتها إسرائيل لإيصال المساعدات بأنها "تمثيلية ساخرة"، مضيفًا: "هذا يجعل من المجاعة أداة تفاوض. تشتيت مقصود. ورقة توت تُخفي عنفًا وتشريدًا إضافيًا. إذا كان أيٌّ من هذا لا يزال يعني لكم شيئًا، فلا تكونوا جزءًا منه".
وأكد أن المقترح الإسرائيلي بشأن دخول المساعدات – الذي لم تُكشف تفاصيله – "يستبعد فعليًا الكثيرين، بمن فيهم ذوو الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن والجرحى".
وفي بيان مشترك، أعربت خمس دول أوروبية أعضاء في مجلس الأمن – هي فرنسا وبريطانيا وسلوفينيا واليونان والدنمارك – عن "قلقها العميق" إزاء الخطة الإسرائيلية، وقالت إن الأمم المتحدة نفسها اعتبرتها "لا تفي بالمبادئ الإنسانية".
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وأضاف البيان: "يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية أو وسيلة عسكرية".
وحذّر فليتشر من أن الوقت ينفد بينما تدرس محكمة العدل الدولية ما إذا كانت أفعال إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، قائلاً: "حينها سيكون الأوان قد فات".
وأوضح أمام المجلس: "لقد أطلعناكم بتفاصيل دقيقة عن الأذى الواسع الذي يتعرض له المدنيون يوميًا: موت، إصابات، دمار، جوع، أمراض، تعذيب، معاملة قاسية أو مهينة، وتشريد متكرر على نطاق واسع. لقد وصفنا العرقلة المتعمدة لعمليات الإغاثة والتدمير المنهجي للحياة الفلسطينية وكل ما يُبقيها قائمة في غزة".
وتواصلت الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، يوم الثلاثاء، حيث أفادت فرق الإنقاذ أن غارة قرب مستشفى جنوبي القطاع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصًا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته ستدخل غزة "بكامل قوتها" خلال الأيام المقبلة، بعد أن استأنفت عملياتها العسكرية إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين.
وبدأت الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد هجوم شنته حركة "حماس" على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1,218 شخصًا.
وردت إسرائيل بحملة عسكرية عنيفة أودت بحياة 52,908 أشخاص على الأقل – معظمهم من المدنيين – وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.
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كما استهدفت القوات الإسرائيلية البنية التحتية المدنية، فدمرت طرقًا ومدارس ومستشفيات وأحياء سكنية، بحجة استخدام "حماس" لهذه المواقع كغطاء.
وقال فليتشر: "بصفتي زرت ما تبقى من النظام الطبي في غزة، أؤكد أن الموت بهذا الحجم له صوت ورائحة لا تُنسى"، مضيفًا أن ممرضة وصفت له المشهد قائلة: "الأطفال يصرخون ونحن ننزع القماش المحترق عن جلودهم".
واتهم فليتشر مجلس الأمن بالتقاعس عن أداء واجبه، قائلاً: "بالنسبة لأولئك الذين لن ينجوا مما نخشاه قادمًا – أمام أعيننا – لن تكون هناك عزاء في أن الأجيال المقبلة ستحاسبنا على ما جرى".
واختتم بالقول: "لكنها ستحاسبنا. وإذا لم نكن قد بذلنا جهدًا جادًا وفعلنا 'كل ما بوسعنا'، فيجب أن نخشَى هذا الحكم".
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