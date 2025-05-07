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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الإبادة الجماعية في غزة يقابلها إبادة جغرافية بالضفة الغربية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الإبادة الجماعية في غزة يقابلها إبادة جغرافية بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، بان "كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية مرتبط بشكل أساسي بقطاع غزة،... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T18:41+0000
2025-05-07T18:41+0000
قطاع غزة
مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل
حصري
إسرائيل
العالم العربي
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تقوم بتسريع وتيرة كل شيء تفعله في أراضي الضفة، سواء مصادرة الأراضي أو بناء وحدات استيطانية جديدة أو توسعة المستوطنات وإنشاء البؤر الاستيطانية أو حتى سباق تقديم مشاريع كنيست جديدة تغير الوجه القانوني لكل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية".وتابع: "بالتالي كل ما يختص الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية مرتبط بقطاع غزة، حيث هناك إبادة جماعية في القطاع، بالمقابل إبادة جغرافية بالضفة الغربية".ويرى أن "أخطر ما حدث في الأيام الماضية، دراسة الاحتلال لمجموعة من المخططات الهيكلية المرتبطة بالمستوطنات، إذ أن هناك 3 مخططات هيكلية جرت عملية دراستها في الفترة الماضية، ينتج عنها أحياء استيطانية جديدة".وأوضح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، بأن "خطورة هذه الأحياء أنه يتم بنائها بعيدا عن المستوطنة الأم، بالتالي تقضم إسرائيل المساحة الفاصلة بين المستوطنة الأم والحي الجديد، وتضيف مساحات أخرى كمناطق نفوذ لهذه الأحياء، ما يزيد من ضم الأراضي، وخلق تخصيصات مالية لصالحها".وقال إن "إسرائيل على كل الأصعدة ماضية بوتيرة متسارعة في مخططات حكومة اليمين الفاشي والمتطرف، ومحاولة اعتبار عام 2025، عام الحسم بالنسبة لضم الضفة الغربية"، مضيفًا أنه "لا يمكن الفصل بين ما يحدث في قطاع غزة من تغيير ممنهج لوجه القطاع وهدم وتدمير وقتل أو من خلال إعادة احتلال القطاع، وما يحدث في الضفة الغربية من تكثيف عمليات هدم البناء الفلسطيني، وزيادة البؤر والمستوطنات والتوسع الاستيطاني، حيث يندرجون جميعًا في ذات السياسة الإسرائيلية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمالي الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، منذ أيام، على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250423/مسؤول-بهيئة-مقاومة-الجدار-والاستيطان-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-خطورة-تحركات-إسرائيل-الاستيطانية-بالضفة-1099831714.html
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قطاع غزة, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, حصري, إسرائيل, العالم العربي
قطاع غزة, مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل, حصري, إسرائيل, العالم العربي

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الإبادة الجماعية في غزة يقابلها إبادة جغرافية بالضفة الغربية

18:41 GMT 07.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatإسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
صرح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، أمير داوود، بان "كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية مرتبط بشكل أساسي بقطاع غزة، حيث تستتر إسرائيل بستار الحرب والعدوان في القطاع من أجل تنفيذ مخططاتها في الضفة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إسرائيل تقوم بتسريع وتيرة كل شيء تفعله في أراضي الضفة، سواء مصادرة الأراضي أو بناء وحدات استيطانية جديدة أو توسعة المستوطنات وإنشاء البؤر الاستيطانية أو حتى سباق تقديم مشاريع كنيست جديدة تغير الوجه القانوني لكل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية".
وتابع: "بالتالي كل ما يختص الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية مرتبط بقطاع غزة، حيث هناك إبادة جماعية في القطاع، بالمقابل إبادة جغرافية بالضفة الغربية".
ويرى أن "أخطر ما حدث في الأيام الماضية، دراسة الاحتلال لمجموعة من المخططات الهيكلية المرتبطة بالمستوطنات، إذ أن هناك 3 مخططات هيكلية جرت عملية دراستها في الفترة الماضية، ينتج عنها أحياء استيطانية جديدة".

وقال داوود إن "مراجعة هذا النوع من المخططات يكشف تركيز دولة الاحتلال على بناء أحياء استيطانية، وليس توسعة استيطانية كما جرت العادة، وهو ما يدلل على أن إسرائيل ماضية في تمزيق الجغرافية الفلسطينية من خلال الأحياء الاستيطانية".

وأوضح مدير دائرة التوثيق والنشر في "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، بأن "خطورة هذه الأحياء أنه يتم بنائها بعيدا عن المستوطنة الأم، بالتالي تقضم إسرائيل المساحة الفاصلة بين المستوطنة الأم والحي الجديد، وتضيف مساحات أخرى كمناطق نفوذ لهذه الأحياء، ما يزيد من ضم الأراضي، وخلق تخصيصات مالية لصالحها".
وقال إن "إسرائيل على كل الأصعدة ماضية بوتيرة متسارعة في مخططات حكومة اليمين الفاشي والمتطرف، ومحاولة اعتبار عام 2025، عام الحسم بالنسبة لضم الضفة الغربية"، مضيفًا أنه "لا يمكن الفصل بين ما يحدث في قطاع غزة من تغيير ممنهج لوجه القطاع وهدم وتدمير وقتل أو من خلال إعادة احتلال القطاع، وما يحدث في الضفة الغربية من تكثيف عمليات هدم البناء الفلسطيني، وزيادة البؤر والمستوطنات والتوسع الاستيطاني، حيث يندرجون جميعًا في ذات السياسة الإسرائيلية".
إسرائيل تدمر عشرات المنازل والمحال التجارية بمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
مسؤول بهيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" يتحدث لـ"سبوتنيك" عن خطورة تحركات إسرائيل الاستيطانية بالضفة
23 أبريل, 17:09 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية شمالي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات واسعة النطاق على شمالي الضفة، مستهدفةً أحياء سكنية بالكامل.
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت إسرائيل عملية عسكرية غير مسبوقة على الضفة الغربية، تركزت شمالي الضفة، وما زالت متواصلة في جنين وطولكرم، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن عن منازلهم قسرا، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، مع تدمير مئات المنازل وتجريف واسع للبنية التحتية.
ووافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، منذ أيام، على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة تشمل احتلال القطاع والبقاء فيه.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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