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متحدث باسم حركة "فتح": على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وضع حد لإسرائيل بعد قرارها بتوسعة الحرب
متحدث باسم حركة "فتح": على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وضع حد لإسرائيل بعد قرارها بتوسعة الحرب
سبوتنيك عربي
علق المتحدث باسم حركة "فتح"، ماهر النمورة، على قرار إسرائيل توسعة الحرب في قطاع غزة، محذرًا من "هذا المخطط الكبير بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني من حرب... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T14:49+0000
2025-05-05T14:49+0000
فلسطين المحتلة
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ودعا النمورة في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، "المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة، إلى وضع حد لإسرائيل ووقف هذه الجريمة التي بدأت الاستعدادات لتنفيذها بحق الفلسطينيين".وعن التحركات التي تقوم بها حركة "فتح" لإيقاف هذه الحملة، قال النمورة: "نحن في حركة فتح تعمل على التواصل مع كافة زعماء العالم والمنظمات الدولية والحقوقية والجمعية العامة ومجلس الأمن وكل أحرار العالم، للضغط على إسرائيل لوقف الحرب أولا، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب الفلسطيني الذي ينتظر الموت لحظة بلحظة كل يوم".وأضاف: "نعول كثيرا على هذه الزيارة في أن يكون لها أثرا كبيرا لصالح شعبنا الفلسطيني".وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "أولوية حركة فتح وقف الحرب والعدوان وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، وأن تكون منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد وأن تبسط سيادتها الإدارية والأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية".وأشار النمورة إلى "نكبة جديدة في الضفة الغربية من خلال استمرار عمليات الاقتحامات الليلية لكافة المدن والقرى والمخيمات".
https://sarabic.ae/20250505/تصويت-برأيك-هل-تستطيع-إسرائيل-احتلال-قطاع-غزة؟-1100184723.html
https://sarabic.ae/20250505/إسرائيل-سنحتل-غزة-ولن-نتراجع-1100183031.html
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فلسطين المحتلة, حركة فتح, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
فلسطين المحتلة, حركة فتح, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

متحدث باسم حركة "فتح": على المجتمع الدولي ومجلس الأمن وضع حد لإسرائيل بعد قرارها بتوسعة الحرب

14:49 GMT 05.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorحرب غزة
حرب غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
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حصري
علق المتحدث باسم حركة "فتح"، ماهر النمورة، على قرار إسرائيل توسعة الحرب في قطاع غزة، محذرًا من "هذا المخطط الكبير بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني من حرب تجويع إضافة إلى المجازر التي ترتكب بحقه".
ودعا النمورة في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، "المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة، إلى وضع حد لإسرائيل ووقف هذه الجريمة التي بدأت الاستعدادات لتنفيذها بحق الفلسطينيين".
وشدّد المتحدث باسم حركة "فتح" على أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لا يهمهم الموقف الدولي، كما أن نتنياهو لا يعنيه كثيرا موضوع الرهائن الإسرائيليين بل يريد أن تستمر هذه الحرب لكي يبقى في الحكم نتيجة المعارضة الكبيرة ضد سياسته".
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وعن التحركات التي تقوم بها حركة "فتح" لإيقاف هذه الحملة، قال النمورة: "نحن في حركة فتح تعمل على التواصل مع كافة زعماء العالم والمنظمات الدولية والحقوقية والجمعية العامة ومجلس الأمن وكل أحرار العالم، للضغط على إسرائيل لوقف الحرب أولا، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب الفلسطيني الذي ينتظر الموت لحظة بلحظة كل يوم".

ورأى أن "زيارة نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ إلى المملكة العربية السعودية، تتعلق بمخرجات القمة العربية التي كانت تتحدث عن وقف الحرب وإدخال المساعدات المالية والإنسانية وتوفير الدعم المالي لإعمار قطاع غزة".

وأضاف: "نعول كثيرا على هذه الزيارة في أن يكون لها أثرا كبيرا لصالح شعبنا الفلسطيني".
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وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "أولوية حركة فتح وقف الحرب والعدوان وإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني، وأن تكون منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد وأن تبسط سيادتها الإدارية والأمنية على قطاع غزة والضفة الغربية".
ورأى النمورة أن "ما يجري في الضفة الغربية ليس بعيدا عن ما يجري في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "محافظات شمال الضفة سواء تتعرض لحرب حقيقية أي عملية تهجير لأكثر من 50 ألف لاجئ فلسطيني".
وأشار النمورة إلى "نكبة جديدة في الضفة الغربية من خلال استمرار عمليات الاقتحامات الليلية لكافة المدن والقرى والمخيمات".
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